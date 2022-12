Hamrick Mills–calidad, innovación y servicio superior

Lanzadoen el 2020, el U.S. Cotton Trust Protoco l se diseñó para fijar un nuevo estándar en la producción sostenible de algodón, donde la transparencia total es una realidad y el mejoramiento continuo para reducir nuestra huella ambiental es objetivo central.

Por E&N Brand Lab para U.S. Cotton

Vea el video en la el sitio web de COTTON USA SOURCING PROGRAM

Como empresa familiar, de quinta generación, Hamrick Mills también conoce el valor de las relaciones. Desde el cultivador de algodón que siembra la primera semilla hasta el técnico tejedor especializado y el conductor de reparto que lleva el producto terminado al mercado, cada persona en la cadena de abastecimiento es un activo indispensable, como lo son las comunidades que trabajan para los cultivos de algodón y las instalaciones de procesamiento de las telas.

Nuevo estándar en la producción sostenible de algodón

El Trust Protocol es el único sistema que ofrece metas y mediciones cuantificables y verificables, e impulsa el mejoramiento continuo en seis métricas clave de la sostenibilidad: uso de la tierra, carbono en el suelo, gestión del agua, pérdida de suelo, emisiones de gases de efecto invernadero, y eficiencia energética. También es el primer programa de fibra de algodón sostenible en el mundo en ofrecer transparencia en la cadena de abastecimiento hasta el nivel de artículo a todos sus miembros.

El Trust Protocol está alineado con las Metas de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es reconocido por Textile Exchange y por el Forum for the Future, y es parte de las iniciativas Sustainable Apparel Coalition, Cotton 2025 Sustainable Cotton Challenge, Cotton 2040 y Cotton Up. También está alineado con el G7 Fashion Pact y la UNFCCC Fashion Industry Charter.

Para conocer más sobre cómo el Trust Protocol está definiendo un nuevo estándar en la producción sostenible de algodón, visite TrustUSCotton.org