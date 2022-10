En sus dos primeras ediciones, The Office Tenant Week se celebró de forma virtual y reunió a más de 2.500 personas cada año entre las ponencias con más de 200 expertos del sector, así como tomadores de decisión de empresas que contaron su experiencia para enfrentar los retos propios ocasionados a partir de la pandemia del Covid 19.

Entre los temas más relevantes que se abordarán en esta edición se encuentran: El futuro del workplace: Reinventarse ante los retos del futuro; Tecnología en un entorno híbrido; Skill Up: Las amenidades tienen un nuevo rol que pasa de satisfacer necesidades básicas a crear espacios de crecimiento; Accessibility tech: Herramientas para incorporar en la fuerza laboral personas con alguna discapacidad; Estrategias y tecnologías híbridas y de trabajo remoto para mantener a los empleados comprometidos y muchos otros más...

Expertos nacionales e internacionales buscarán soluciones a los mayores retos en workplace, recursos humanos y real estate durante la tercera edición de The Office Tenant Week 2022 , que se realizará de forma 100% presencial los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2022 en el Hotel Intercontinental, San José, Costa Rica.

En foto: Hernán Freer Ulloa, managing partner de Revista INversión INmobiliaria.

De acuerdo con Hernán Freer, managing partner de Revista INversión INmobiliaria, The Office Tenant Week es hoy el único evento referente del sector que reúne por tercer año consecutivo a toda la cadena de valor para descifrar y discutir lo último en tendencias en workplace y espacios de trabajo, así como todos aquellos factores que influyen en la forma cómo trabajamos presente y futuro.

Si usted es responsable de áreas como Workplace Experience, Corporate Real Estate, Facilities o Properties Management, TI, Human Resoures and Talent Managemeng, Internal Comms; Developers o Broker, es el encargado de implementarlas o le apasionan estos sectores, definitivamente este evento es para usted, explicó Freer.

Para la presente edición, el evento contará con el patrocinio de firmas como: Newmark, Garnier, Improsa, Cushman & Wakefield, Ultrapark Development Group, GTU Desarrollos, Centro 27, La Lima Free Zone & Business Park, Gómez Platero, Eurocenter, IFMA, entre otros.

Daniel Álvarez, Chief Executive Officer de Cushman & Wakefiel, considera que el evento es un espacio sumamente valioso para compartir buenas prácticas entre los principales usuarios corporativos de la región y representantes del sector inmobiliario.

Tener la posibilidad de volver a la presencialidad en estos eventos sin duda ayuda a que logremos desarrollar valiosas conexiones para impulsar el desarrollo y sofisticación del sector, con el objetivo de seguir mejorando los niveles de competitividad de Latinoamérica, y así capitalizar sobre las oportunidades que se abren en medio de mercados turbulentos y de rápida transformación como los que estamos viviendo, expresó Álvarez.

Por su parte, Victor Feingold, Presidente de Contract Workplaces, expresó que esta será su primera participación y piensa que es una gran idea volver a la presencialidad, porque nada reemplaza la energía y las dinámicas que se generan cuando nos encontramos cara a cara en estos eventos.

No es novedad que el Covid ha venido a transformar la vida de las personas más allá de la pandemia. Las inquietudes e interrogantes sobre el futuro del trabajo y el impacto que tendrán están hoy en el centro del debate, agregó.

Bajo el lema Reinventing Workplace: ¡El futuro inicia aquí! el evento logrará descifrar los mayores retos de las empresas en tres ejes de gran relevancia:

For All (Recursos humanos): Exploramos las oportunidades que tiene la industria para crear espacios más inclusivos y potenciar al máximo las capacidades de los diferentes tipos de colaboradores que forman parte de las organizaciones.Buscamos crear entornos de trabajo que satisfagan no solo las necesidades operativas sino también las expectativas de los colaboradores de encontrar experiencias ricas y estimulantes en el ámbito laboral.

Unlimited (Tecnología): Vivimos una experiencia interconectada con nueva tecnología que cambia nuestros estilos de vida, de trabajar y de comunicarnos. Esta coyuntura brinda oportunidades nunca antes pensadas para crear nuevas dinámicas que hacen del workplace un espacio flexible, sin límites y altamente eficiente.

For Growth (Workplace): En un contexto donde nos replanteamos el rol del workplace y cómo reinventarlo, nos encontramos ante una oportunidad inmejorable de darle un enfoque que genere mayor valor en las organizaciones. El activo inmobiliario y el diseño del workplace como herramienta de generación de valor para el negocio. Nuevas herramientas para potenciar el talento e integrar las diferentes dimensiones del workplace actualmente.

¡No se pierda esta 3ra Edición de The Office Tenant Week 2022: Reinventing Workplace!

Para obtener más información puede contactar a los teléfonos, desde Costa Rica (506) 2505 5403, Guatemala (502) 2210 8605, Panamá (507) 320 2165 al correo electrónico inscripciones@inversioninmobiliariacr.com ó ingresar el sitio web oficial del evento en https://tenantweek.com/

