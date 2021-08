Great Place to Work®: La confianza se construye constamente en Los Mejores Lugares para Trabajar® (TIT)

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



Great Place to Work® presenta en este 2021, por primera vez, Los Mejores Lugares para Trabajar® en Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.



El estudio, realizado a 14 organizaciones que representan la opinión de más de 10.000 colaboradores encuestados, demuestra que las principales fortalezas en clima laboral dentro de estas organizaciones son: la honestidad de los líderes, la manera en la que personifican los valores organizacionales, el alto nivel de orgullo por parte de los colaboradores y un toque distintivo en el compañerismo, lo cual genera resultados de niveles de satisfacción de 89% y, para el top 5, de un 92%.





Su cultura se distingue por confianza, por altos niveles de inclusión y principalmente, el cuido de sus colaboradores.



"La confianza no es algo que está en el aire, es algo que se construye constamente", destacó Lesslie de Davidovich, CEO de Great Place to Work para Centroamérica y Caribe, durante el panel en el que compartió algunos minutos con Luis Carlotti y Roger Sandoval, representantes de las primeras posiciones de la tabla en cada rubro estudiado.



"Las compañías dedicadas a la Tecnología de la Información y Telecomunicaciones no pueden parar sus operaciones, por lo cual el reconocimiento es mayor, dado que en medio de un escenario complicado, como el que planteó la pandemia, siguen siendo parte de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica y Caribe", remarcó de Davidovich.

Las claves para ser un Great Place to Work®

Cisco: La confianza nos permite llevar la oficina a casa



"La confianza y la forma en que te gestionas es importante... Muchos decían que estaban seguros que las personas trabajaban si estaban sentados ahí, en el lugar físico, pero al tener confianzar y los objetivos de la empresa claros puedes trabajar en casa. Es de colocar nuevos KPIs, otros números de monitoreo", destacaba Luis Carlotti, country Leader Central America and Caribbean en Cisco.



El ejecutivo destaca que como organización llevan seis años trabajando de la mano con Great Place to Work y "venimos de abajo hasta liderar".



La pandemia trajo retos para la operación, de acuerdo con Carlotti, pero el compromiso de todos los colaboradores fue lo que salió a la luz y les permitió seguir en operaciones y al mismo tiempo pasar más tiempo en familia. "Yo viajaba hasta tres veces por mes antes de la pandemia, ahora ya llevo casi un año con la familia", comentó.







Tigo: Más de 500 días sin estar en la oficina y trabajando con liderazgo



Para Roger Sandoval, Chief Operations Officer & Business Analytics de Tigo Guatemala, la situación de salud fue primordial en el tiempo de pandemia. Hablar con sus colaboradores, saber cómo estaban, cómo se sentían fue primordial, desde su punto de vista, en la era del teletrabajo, el cual, para su organización llegó para quedarse.



De acuerdo con Sandoval, que regresó por un momento a su oficina luego de más de 500 días sin asistir, esta modalidad seguirá y ahora se trata de confiar en el colaborador, identificar oportunidades y trabajar en equipo.



"Nosotros tenemos círculos de confianza donde se pudieron compartir metas, estrategias, pero sobre todo el sentir", de acuerdo con Sandoval, quien tiene a 700 personas en su equipo. "Yo les digo, vamos, disparen, vamos", indica.



Ambos líderes validan la importancia de ser parte de Great Place to Work® porque les ayuda a saber en dónde pueden mejorar, además de qué es lo que funciona y reforzarlo.



"¿Valdrá la pena pagar? Sí, sin duda, esto nos ayuda a las organizaciones a ser mejores", destacó Sandoval en su participación.