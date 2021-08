E-commerce: ¿Oportunidad para las PYMES?

Por Gabriela Melara - Revista E&N

"Nos adaptamos o desaparecemos", sentencia Byron Cabrera, Facebook Asp, Cisneros Interactive Guatemala, al hablar de las nuevas tendencias del comercio electrónico.

De acuerdo con Cisneros, esta es una oportunidad valiosa para las PYMES, "que son las más ágiles a la hora de implementar estos cambios".

La postura es compartida por Miguel Arocho, vicepresidente senior de Operaciones de Evertec para Latinoamérica, quien destaca que “es un hecho que el comercio electrónico llegó para quedarse y las PYMES deben adaptarse a estos nuevos cambios que trajo la pandemia y sumarse a aceptar pagos digitales, ya sea para facilitar la venta de sus productos o pago de sus servicios, como también para integrar estos nuevos mecanismos de pago a su ofrecimiento”.

Las Pymes cuentan con aliados estratégicos que las apoyan en este proceso de transformación, uno de ellos es Microsoft, quien desde inicios del año está respaldando en temas de marketing digital, E-commerce, seguridad y respaldos de procesos en la nube, además de brindar capacitaciones para que aumenten sus capacidades de competencia.

"Hay que perder el miedo y esto está sucediendo más sobre todo en las PYMES porque son más dadas a transformarse, entonces, hay que analizar qué tecnología es la que me conviene hoy y en el mediano y largo plazo. Nosotros vemos algunos trends sobre todo los enfocados en ciberseguridad y al mundo híbrido, además del tema de la data", destaca Jaime Menéndez, gerente general de Microsoft El Salvador.

De acuerdo con este profesional salvadoreño, este es el momento para que la PYME que ofrezca sus productos en canales digitales.

“Las PYMES pueden acceder a la tecnología que necesiten y sin invertir tanto, como antes, gracias a las soluciones de la nube. Este es el momento para que aprovechen las herramientas para transformar la experiencia del cliente, el pago en línea y la seguridad de sus sitios web o de sus pagos, si estos venden por medio de redes sociales. Nosotros buscamos apoyarlos para la omnicanalidad”, destaca el profesional.

Ya no es necesidad

"Quien no incorpore transformación digital a sus negocios no verá crecimiento en sus ventas", así es como sentencia David Cabrera, director ejecutivo interino de Cenpromype, al hablar de las tendencias en las Mipymes de Centroamérica.

Para el vocero de la entidad que trabaja con el sector de la región, los Gobiernos, privados y todos los involucrados en el mundo PYME deben trabajar para promvoer el crecimiento de estas empresas y su evolución digital, todo con el fin de aumentar el tamaño del negocio, por el bien del quien lo inició y de los países.

"Muchos están innovado en producción, servicios, productos, pero esto es un "warning". Hay que apostar poe el proceso de mejora continua de la empresa, que cuenten con una cultura de innovación arraigada. No hablamos de emprendimientos de nanotecnología sino como la industria agroalimentaria cambie a prestador de servicios nutricionales, esto pasa por innovación de marketing, producción y todo en general, no solo de venta, no solo relacionado a e-commerce", agrega.

Cabrera destaca también que hay que acompañarlos para que los canales de venta sean sencillos, seguros y cuenten con el respaldo de instituciones financieras, de ser posible.