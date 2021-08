Transformación Digital en Centroamérica: Nuevas empresas, nuevos mindsets

Por Claudia Contreras, E&N

En el último año, América Latina vivió a tres velocidades de transformación digital, desde el rezago hasta la eficiencia. Pero, en general, la región adoptó soluciones en: robótica, soluciones de chatbots y migración a cloud. “La pandemia impactó a todos. Eso hizo que otras industrias tuvieran que repensar, como la empresas de retail que repensar los cimientos de negocio ante el cierre de locales. Tuvieron que pensar cómo reconectar con clientes, cómo mejorar su estrategia de canales, de qué manera rebalancear estrategia de canales”, explicó Pablo Peso, socio de Consultoría Deloitte América Latina.



Para Deloitte, es la era de organizaciones integradas, con una forma de pensar diferente, donde el peso de la transformación no recae en un científico de datos, sino en una organización que tiene una visión más integrada.



“Esto implica un reskilling de toda la fuerza laboral, que atraviesa todos los niveles ejecutivos. Las compañías están invirtiendo, tratando de capacitar a su gente, están luchando por el talento, tratando de capacitar a su gente. Esto es más profundo, demandará que el sistema educativo se adapte a las necesidades, las de hoy y las del futuro. Empecemos a formar gente entrenada con gente con otros mindset, más holístico, más ágil, más sistémico”, puntualizó Pablo Peso. Insiste: la transformación digital va más allá de robots, analítica avanzada, IA. “Es una forma de pensamiento holístico, es la interconexión al abordar los problemas”.



Para el consultor José Camilo Daccach, la transformación digital pasa en un 80% por la gente, el resto es tecnología. “Si la gente no se monta, no se podrá hacer. Tengo que poder seducir a las personas a que esta nueva forma de trabajo sí funciona”.





La educación sigue siendo clave para las organizaciones del futuro con gente capaz de desarrollar programas, capaz de desarrollar tecnología sin saber codificar.



“Lo interesante es que hay competencia entre industrias: banca, retail, telcos y todos están pensando en captar al mercado. Entender al cliente hoy es core de todas las industrias. A raíz de eso, entender qué servicios puedo ofrecer, que puedo crear o ya sea que me asocio con otras industrias, y a través de mi relacionamiento con el cliente doy acceso a otras cosas. Vamos a ver muchas cosas distintas en los próximos años”, estimó Alberto Arciniega, líder de transformación de negocios de Microsoft.

Esta nueva forma de ver el negocio da pie a una nueva organización interconectada y más enfocada en el cliente. En otras palabras, la función de un banco al ofrecer un crédito hipotecario es también ayudar a amueblar la casa, de acercarle más rápido un auto para desplazarse, entre otros. “En el momento en que el cliente se vuelve el centro de mi atención es imposible satisfacer al cliente con todo. Si lo quiero hacer así voy a tener que hacer asociaciones importantes de forma tal de que cada vez que entre a mi ecosistema digital sienta que lo conocemos y le podemos dar acceso a todo lo que necesita. Esa Convergencia la vemos muy clara en muchas industrias”



Los tres temas necesarios para atender bien al cliente según Microsoft son: la experiencia de usuario, el modelo de negocio que tienen que ver en cómo monetizar, el trabajo de los científicos de datos y crear asociaciones beneficiosos para ese ecosistema.



Para el CEO de Teleperformance México, Centroamérica y Caribe, Juan Ignacio Sada, esta nueva empresa digital es ágil y responde a los requisitos del cliente. “El paso más importante es comprender que el camino hacia la disrupción inicia con el cambio cultural (...) Significa una mayor aceptación y adaptar los procesos con respuestas ágiles ante la demanda del mercado. En ese entorno disruptivo sobrevivirán aquellas empresas que sean capaces de cambiar sus creencias, que establezcan políticas flexibles para que sus colaboradores adquieran responsabilidades y hagan lo correcto”.

Finanzas con bots: Cinco áreas que se pueden automatizar

Algunos de los clientes de Grant Thornton que adoptaron procesos de transformación digital en el último año transformaron sus operaciones en estas áreas:

1. Contabilidad: conciliaciones entre libro mayor y el libro auxiliar, conciliaciones bancarias, conciliaciones entre empresas relacionadas, entradas de diario manuales y de ajustes, contabilidad de activos fijos, actividades de cierre contable.

2. Cuentas por pagar: entrada en el sistema de la orden de compra y de la entrega del producto; verificación de la información y gestión de datos del proveedor; recibo de facturación y clasificación; extracción y entrada de datos de factura al sistema; registros contables de cuentas por pagar; y procesamiento de pago de proveedores.

3. Cuentas por cobrar: entrada en el sistema del pedido de ventas; creación en el sistema de configuración de datos del cliente; facturación normal y electrónica; seguimiento a cuentas por cobrar; aplicación de pagos; gestión del riesgo de crédito; verificación de disputas y reclamos.

4. Impuestos, tesorería y cumplimiento: factura electrónica; alimentación de hojas de cálculo para efectos impositivos; convertir datos a base impositiva; preparación y presentación de declaraciones de impuestos y pagos; y entradas de contabilidad fiscal.

5. Planificación financiera, análisis e informes: balances de comprobación y balance general; estado de ganancia y pérdida; flujo de efectivo; análisis de variaciones; reportes gerenciales; informes estatutarios y/o regulatorios.