Pollo Norteño: Desde siempre en la mesa y en el corazón de los hondureños

Por E&N Brand Lab para Pollo Norteño

Por más de 45 años, Pollo Norteño ha estado en la mesa de los hondureños, presentando productos frescos y con la calidad que hacen sentir a su consumidor que se lleva el producto de la granja a casa.

La marca se presenta como la Top of Mind en su categoría, ya que reconoce que entender a su comprador es fundamental para presentarle siempre el producto como le gusta.

"Pollo Norteño se caracteriza por mantener relaciones sólidas y duraderas con clientes y consumidores anticipando sus necesidades y enfocando los esfuerzos de toda la cadena de valor para satisfacerles, cumpliendo con nuestro compromiso de asegurar que la frescura esté presente en todo momento", destaca Enrique Fernández, Gerente de mercadeo regional.

La innovación es parte del ADN de la marca y es por eso que presenta su línea de productos listos para cocinar como: Norteño Momentos "con el objetivo de que los hondureños disfruten de lo delicioso, de la familia, de los amigos y de los gustitos", destaca Fernández.

También Pollo Norteño presentó sus nuevas bandejas de pollo fresco, empacadas y conservadas en frío desde la planta para mantener la frescura; que cuentan con un empaque es hermético y 100% reciclable.

Las nuevas bandejas transparentes traen consigo el lanzamiento de la nueva línea light de Pollo Norteño con sus nuevos cortes: Pechuga de pollo sin piel, filete de pechuga de pollo, tenders de pechuga de pollo y cubos de pechuga de pollo.

Conquistando desde las redes sociales

Para una marca como Pollo Norteño que ha sido reconocida como Lovemark Digital, las redes sociales son un punto de contacto relevante para interactuar con sus consumidores y clientes.

"Hemos reforzado nuestra forma de comunicarnos con el consumidor, siendo empáticos con el contexto de pandemia en el que estamos, en la primera fase realizamos campañas de concientización acerca del cuidado para prevenir el virus, manejo de los alimentos y el protocolo de bioseguridad a seguir en el momento que ingresan las compras a nuestras casas, les hemos brindado nuevas alternativas de entretenimiento y de pasar tiempo en sus hogares como ser: Recetas con productos que puedan tener en casa con chefs nacionales e internacionales, consejos para pasar tiempo con sus hijos, rutinas mantener la salud física y campañas para el uso correcto del protocolo de bioseguridad para las compras a domicilio", enumera su gerente de mercadeo regional.

Delivery siempre fresco

Durante la pandemia y los confinamientos desencadenados por la misma, Pollo Norteño supo cómo siempre estar en la casa de quien lo buscara, cumpliendo con el compromiso de contribuir con la nutrición de sus consumidores. Así mismo se las operaciones de producción se vieron fuertemente impactadas por los huracanes ETA e IOTA, dejando daños en nuestras instalaciones, pero el compromiso y resiliencia de nuestros colaboradores no se hizo esperar y el trabajo en equipo y compromiso su nuestra gente hizo posible sacar adelante nuestras operaciones y cumpliendo con la entrega de nuestros productos sin que nuestros consumidores y clientes se vieran afectas. Y ante esta situación de emergencia nacional, nació el movimiento solidario ¡Juntos somos más fuertes!, en donde Pollo Norteño lideró acciones de apoyo y donación de alimentos y cuyo propósito principal fue la entrega de alimentos ya preparados a las comunidades más afectadas.

"Sin duda el contexto nos planteó retos interesantes para llegar a nuestros clientes y consumidores, pero la agilidad en la respuesta a sus necesidades no se hizo esperar, desde el inicio implementamos entregas vía delivery para llegar hasta sus hogares utilizando todas las medidas de bioseguridad. Y no solamente fue la pandemia, sino que dos huracanes impactaron al país y nos afectaron directamente, pero tampoco esto nos detuvo a mantener el compromiso hacia nuestros clientes y consumidores. Siempre estaremos agradecidos con nuestros colaboradores que mostraron valentía y resiliencia para no descuidar la operación y poder seguir llevando los productos a los hogares hondureños", resalta Fernández.

Cargill se compromete a seguir innovando e invirtiendo para lograr que los hondureños siempre tengan productos de calidad y frescos, como los que ya están acostumbrados.

Más de 45 años con los hondureños

-País de origen y año de creación de la marca: Honduras, 1975

-Mercados en los que está presente: Cargill está presente en 70 países y cuenta con más de 160.000 colaboradores a nivel mundial, quienes trabajan incansablemente para lograr nuestro propósito de alimentar al mundo de una manera segura, responsable y sostenible.

-Productos del portafolio de la marca: Dentro del portafolio de productos se encuentra: Pollo fresco refrigerado y congelado, en presentaciones de bandeja con empaque hermético, graneles, empaque individual, línea de embutidos, la línea de Norteño Momentos compuesta por productos empanizados como: Nuggis, Medallones, Nuggets, Tortas, Dinos, Strips y Chicken Fingers, productos listos para cocinar.

También cuentan con la nueva línea de productos Light con sus nuevos cortes: Pechuga de pollo sin piel, filete de pechuga de pollo, tenders de pechuga de pollo y cubos de pechuga de pollo.

Enrique Fernández, Gerente regional de mercadeo