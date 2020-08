Yes, el alimento para un estilo de vida saludable de los centroamericanos

Por estrategiaynegocios.net

La pandemia del covid-19 puso en primera línea el cuido de la salud. Yes reconoce esta tendencia y busca ser el alimento ideal para aquellos que opten por estilo de vida más saludable, ayudándoles en la nutrición.

Con 36 años en el mercado salvadoreño y 20 en el centroamericano, Yes asegura que es su “oportunidad para seguir ofreciendo en cada producto todos los beneficios que nuestros clientes necesitan, y además ofrecerle presentaciones como nuestro YES COOL a un precio accesible para todos y con toda la calidad que nos caracteriza”.

Yogurt YES forma parte de los alimentos que brindan nutrición y bienestar al organismo porque contiene probióticos activos, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Además, no contiene almidones y es elaborado con leche fluida.

Junto a ofrecer productos que se acoplen a las necesidades de los consumidores, lanzaron, en medio de la pandemia, la campaña “Decide Estar Bien”, la cual lleva un mensaje a tomar las mejores decisiones, desde quedarse en casa tomando todas las medidas de prevención y optando por los productos Yes, que dan sabor, nutrición y bienestar a cada uno de ellos y que fortalezcan su sistema inmunológico, para evitar contagiarse del nuevo coronavirus.

Solidaridad, un valor de Yes que destacó en tiempos difíciles

Durante la crisis, la marca donó producto a instituciones y personas que necesitaban fortalecer su nutrición, “es una forma de agradecerles todos estos años que hemos recibido su preferencia por nuestra marca Yes”, aseguraron.

Abastecimiento y conexión con las audiencias

Las redes sociales se convirtieron en las aliadas de Yes en tiempos de confinamiento, donde además de ofrecer sus productos y hablar sobre las bondades de los mismos, estuvieron en comunicación con los consumidores y llevando ejemplos de recetas fáciles que se pueden hacer con base en yogurt.

“Hemos venido desarrollando contenido educativo, relevante para nuestros seguidores desde estilo de vida saludable, recetas fáciles, dinámicas, tips y contenido de entretenimiento entre otros que nos permite tener una constante comunicación con nuestros fans”, agregaron.

El producto Yes no dejó de estar en los estantes en los supermercados de la región, ya que las plantas en El Salvador y Nicaragua no pararon, pese a la emergencia, pero sí adaptando los protocolos de bioseguridad necesarios para con su personal.

También, su tienda en línea www.lactolacshop.com, lanzada hace dos años, fue una plataforma que les permitió estar listos para ofrecerles a sus clientes la facilidad de realizar compras en línea y entregas a domicilio;

Asimismo, abrieron opciones de compra a través de su call center, WhatsApp y Hugo App, “todas estas acciones con el fin de facilitar el acceso a todos nuestros productos Yes y Lactolac”, afirmaron.

Una marca salvadoreña que conquista Centroamérica

Yes, nace en 1984 con yogurt cremoso y en 1998lanza su presentación liquida, estableciendo el consumo de yogurt en El Salvador.

Hoy tiene una participación en el mercado salvadoreño del 80%, lo que lo consolida como el yogurt favorito de en este país. Mientras que Centroamérica “estamos como segunda marca preferida, pero creciendo aceleradamente para ser la primera”.