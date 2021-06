La mentalidad, aspecto fundamental en la vida de un emprendedor

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

El solo hecho de emprender es tener valor de iniciar una vida llena de retos e incertidumbre, pero con la convicción puesta en qué es lo que nos apasiona nos llevará a cumplir los objetivos que nos hemos planteado.

Vivir conectados al por qué decidimos empezar y lanzarnos en este mundo es primordial para avanzar, pero, ¿Qué pasa si los pensamientos negativos alzan su voz y nos empujan a casi frenar o dejar nuestro emprendimiento?

Buscamos la respuesta con Viviana Brenes, psicóloga y creadora del Método HeaPaz (De las heridas a la Paz), sobre los aspectos psicológicos necesarios que debe tener todo emprendedor.

De acuerdo con Viviana, la mentalidad y mantenerla llena de pensamientos positivos es fundamental para seguir en esta vida de emprendedor y no dejarse vencer.

Para ella, es primordial que el emprendedor trabaje la mentalidad, “porque si la mente sabe que sí puede, que sí lo va a lograr y ese pensamiento se mezcla con otros temas como estrategias de marketing, conocimiento de consumidor y con todo lo que yo sé, entonces tendré éxito”.

La experta reconoce que tomar esta vida de emprendimiento no es fácil porque pueda que no se cumplan las expectativas numéricas que planeamos o que en determinado momento el negocio no vaya como lo visualizado. Sin embargo, es en este punto la mente es poderosa y juega un papel fundamental para decidir el seguir o no.

“Hay algunas situaciones que se presentan como retos y es donde nuestra fuerza a nivel de mentalidad y pensamiento se empieza a manifestar…Es importante que estemos conectados con el propósito que nos llevó emprender eso nos puede regresar al Norte y reconocer que tenemos algo que dar a los demás y esto nos hace encender de nuevo la pasión y decidir seguir”, remarca.

“La mentalidad es clave: Si nuestra mentalidad está en frecuencia negativa y tenemos pensamientos como 'No lo voy a lograr', 'No lo puedo hacer', eso es lo que va a pasar. Acá hay que trabajar, hay que hacer un acto, porque para emprender necesitamos una mentalidad abierta y cuando las cosas no salgan como esperábamos enfocarnos y estar dispuestos a cambiar de rumbo, si es necesario”, agrega.

Los pensamientos que nos llevan hacia abajo o a sentir que no podemos seguir se llaman Creencias limitantes.

Estos se deben abordar, conocer de dónde vienen y confortarlos para cambiarlo a positivo.

“Estos pensamientos suelen estar, pero es importante reconocer que si los podemos controlar, confrontar y callar, es porque los podemos manejar, pero, si la persona emprendedora se da cuenta que este pensamiento es contante, latente. Tiene que buscar ayuda para descubrirlos”, de acuerdo con la costarricense, quien también forma parte de este mundo emprendedor en el área de psicología.

“El emprendedor debe asumir su vida, para mejorar su mente”, sentencia.

La infancia

De acuerdo con Viviana, la infancia es una etapa que marca la personalidad y el cómo será el emprendedor, al momento de tomar la decisión y afrontar los momentos difíciles.

-Si en la infancia hubo un mensaje positivo, de apoyo. “Acá hay un desarrollo de pensamiento que nos ancla al Sí Puedo”, destaca. Coloca como ejemplo que al aprender a montar la bicicleta muchos nos dicen ‘Sí puedes’, entonces, nos motivan a intentarlo una y otra vez hasta lograrlo.

-Pero si me hacían parecer que no podía. “Acá hay una interpretación del mundo y creen que no pueden con el mundo complejo”. Como ejemplo presenta a aquellos niños a los que sus padres les hacían todo, cambiarlos, darles comer, porque creían que no lo podían hacer solos.

“Yo recomiendo a las personas que se adentren, reconozcan de dónde vienen y cerremos los dolores del pasado, que logremos una conexión, así para mejorar en nuestro seguir como adultos, como jóvenes y como emprendedores”.

HeaPaz como herramienta

Como emprendedora está en constante lucha para hacer que más personas se queden en este camino. Para ello, Viviana cuenta con la herramienta HeaPaz, de las Heridas a la Paz.

“Este método lleva a la persona a encontrar donde están justamente los pensamientos que bloquean emociones, se trabaja la sanación interior. Es como operar el interior para tener bienestar, puede ser por medio de visualizaciones. Hacemos ejercicios para resolver las heridas y es hablar con el niño interior y desbloquear los pensamientos", explica al hablar de las terapias que ofrece.

Brenes, además de contar con sesiones terapéuticas ha escrito un libro HeaPaz, el cual puede ayudar a las personas en cualquier momento.