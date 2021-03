¿Qué tipo de emprendedor soy?

Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

Un emprendedor es aquella persona que se arriesga y hace sacrificios por alcanzar sus objetivos y metas. Pero, ¿Qué tipo soy?

Para conocer qué tipo eres hay que observar las características del por qué decimos iniciar un negocio y cuál es nuestra meta.

Existen diferentes tipos de emprendedores y conversamos de ellos con Sara Lee Wolfe, líder de emprendimientos para América Latina de Bridge for Billions.

Tipos de emprendedores

De acuerdo con la experta, hay tres que son los más marcados en este mundo y son fáciles de identificar. Ellos son:

-Los que emprenden por amor a emprender: Este perfil es aquel que busca emprender por que sí, quiere testar que le vaya bien y vender la empresa.

Son aquellos que “quieren volverse el siguiente unicornio y lo que tienen es hambre de emprender solo por emprender”, destaca Sara.

"Este suele ser el pensamiento que mantenemos cuando pensamos en emprender y dejamos de lado los otros tipos", recalca.

Sin embargo, la realidad en América Latina es otra y muchos emprendedores se pueden identificar con los siguientes perfiles:

Emprender como alternativa de empleo: Son aquellos que al perder un empleo y su ingreso toman la decisión de iniciar un negocio.

“Ellos no emprenden pensando en ser el siguiente unicornio, si no que lo hacen porque ese inicio es la oportunidad de generar un autoempleo y autosutento”, reflexiona Sara.

Otro perfil que también es visto en nuestra región es el del emprendedor con propósito: Ellos son los emprendedores que quieren resolver problemas.

"Me enamoro de un problema y lo resuelvo cómo sea", indica la experta de Bridge for Billions.

En este perfil es donde se ha visto, en los últimos años, un aumento de participación de mujeres.

"En este terreno hay muchas mujeres porque no emprenden por emprender, muchas no tienen ese lujo, si no que lo hacemos para resolver un problema”, agrega.

Sin embargo, destaca que con ello no quiere decir que no pueden cumplir con los dos perfiles anteriores.

“Hay mujeres que sí lo logran, son ejemplos maravillosos, pero en América Latina, no es el día a día, pero deberíamos llegar a ello", resalta.

Pero estos no son los únicos, también existen los emprendedores enfocados en inversión, relacionados a causas sociales, por cuestión de azar y por lograr ser especialista en algún tema, por mencionar otros más.

¿Con qué tipo de identificaste?