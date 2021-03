Sara Lee Wolfe: Mujeres no tengan miedo de decir que quieren emprender

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

Los actores que trabajan con emprendimientos, desde su etapa de incubación hasta la aceleración, en América Latina deben impulsar la participación de la mujer, con el fin de apoyarles en su desarrollo personal, para que inyecten capital a las economías y para que abran más oportunidades labores, de acuerdo con Sara Lee Wolfe, líder de Innovación y emprendimiento en la región de Latinoamérica para Bridge for Billions, programa de incubación online.

"En América Latina estamos en pañales, porque cuando se habla de incubación, en los programas que hay solo hay un 10% de participación de mujeres y no es que las dejamos fuera, si no que hay que entender las variables del por qué quedan fuera”, de acuerdo con Sara.

“Faltan oportunidades, falta capital y despertar para darnos cuenta que no están las mujeres. Hay que entender su realidad para transformarla", agrega la joven que trabaja en la aceleración y búsqueda de emprendedores en la región.

De acuerdo con Sara, luego de un 2020 golpeado por el COVID-19, es momento de salir a buscar a las mujeres, saber dónde están aquellas que quieren emprender y adaptar los programas, las ayudas y los fondos de capital a sus perfiles.

“En otros países, como Estados Unidos, ya se hablar de la "She-cession", con el “she” de ella al inicio, porque es la recesión de la mujer. Esto es porque los empleos que más se han perdido son de mujeres. Entonces, hay que entender por qué las mujeres no emprenden y cómo podemos ayudarlas”, indica en una plática con Estrategia&Negocios.

La data es importante en este aspecto, se debe recolectar y analizar. “Debemos estudiar cómo les hablamos, cómo las involucramos y, lo más importante cómo les hablamos”, enfatiza.

Empoderamiento de la mujer

Las mujeres muchas veces quieren emprender, pero no saben cómo hacerlo o no encuentran el apoyo, "a ellas es la que les digo, tomen fuerza, ánimo, no se desaminen. No tengan miedo y decir que quieren emprender. Hay que rascar un poquito y soñar”, indica la experta en el tema.

“Hay que buscar mentoras y programas que den apoyo. Las oportunidades no van a llegar si no las buscamos", agrega.

Desde su posición, Sara trabaja para encontrarlas y tiene el desafío de llegar hasta donde están.

“Desde Bridge for Billions impulsamos la perspectiva de equidad. Sabemos que debemos escuchar voces de mujeres resolviendo problemas. Además, cuidamos cómo comunicamos, mostramos el trabajo de otras mujeres y como sabemos que las mentorías son clave en los programas que ejercemos y acá hacemos que haya mentoras, pero para eso hay que buscarla, hay que motivarlas, porque cuando hay más mentoras hay más emprendedoras”, enfatiza.

En la operatividad también hay mucho que ser flexibles, por ejemplo, dar horarios flexibles, de acuerdo con Sara, porque generalmente las mujeres tienen una labor de cuido, ya sea de un menor o de un mayor de la familia, entonces, hay que permitirles que ellas hagan sus horarios y momentos para estar en los programas.

Asimismo, destaca que hay que ver los criterios de selección en incubación o aceleración. “Por ejemplo, muchos buscan emprendimientos tecnológicos, pero ya sabemos que no todas las mujeres están en ese mundo”.

"Nosotros decimos es involucrar a personas que tengan ganas de hacerlo y que no hayan estado con otros, porque buscamos ser diversos y llegar a estos grupos que no son tocados por otros", agrega sobre su trabajo en esta organización fundada entre Nueva York y Madrid en 2015, es un startup social, que llega a Guatemala, México y al resto de Latinoamérica a través de su red de programas de emprendimiento que conecta a emprendedores en etapa semilla con oportunidades de crecimiento.

Barreras que las mujeres deben romper al emprender

Hay varias y a varios niveles, de acuerdo con Sara, quien enumera tres de ellas.

Individual: Aquella relacionada con la autoestima, con quitarnos el síndrome del impostor, con entender qué responsabilidades tenemos. Estas son personales y muchas se rompen con ejemplos, viendo qué otras mujeres las han roto.

Estas no son del emprendimiento en sí, pero en ese momento es donde se acentúan.

Desde la organización: Desde Bridge for Billions sabemos que a debemos conocer por qué no participan las mujeres y preguntarnos ¿Las estamos representando? Es decir, al frente de los espacios debemos ser flexibles en cuanto a edad y género.

Política-Pública: Hay trabajo qué hacer, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició con el estudio para saber si hay discriminación y ellas dicen que un 80% se siente discriminadas.

“Entonces, hay que atenderlas para que no se sientan así”, de acuerdo con Sara.

La startup en la que está Sara Lee cuenta con una metodología de emprendimiento basada en la innovación, el aprendizaje práctico, mentorías individualizadas y acceso de por vida a una comunidad en línea de emprendedores y mentores, “estos programas digitales reproducen el viaje tradicional de incubación en persona, pero son 25 veces más rentables que otros programas”, de acuerdo con su CEO, Pablo Santaeufemia.