Estas son las frases que inspiran a los emprendedores

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

Los emprendedores inician con muchos sueños y expectativas sus ideas de negocio, pero, ¿Qué pasa si algo sale mal?

Deben recordar que las personas exitosas también tienen y tuvieron días malos. La diferencia es que no dejan que sus sentimientos dicten sus acciones.

Para que agarres motivación dejamos estas frases que te ayudarán a ver de otra forma los errores de la vida como emprendedor.

1. "La gente siempre dice que la motivación no dura para siempre. Bañarse tampoco, es por eso que se recomienda hacerlo diario”, Zig Ziglar, escritor, vendedor, y orador motivacional estadounidense.

Si algo no lo practicas todos los días no lograrás obtener el resultado que estás buscando.

2. “Si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea. Sin importar lo que hagas, sigue avanzado hacia adelante”, Martin Luther King Jr.

Esto es “inspiración”.

3. “Persigue la visión, no el dinero, el dinero terminará siguiéndote”, Tony Hsieh, fundador y CEO de Zappos.

Esta está más enfocada a que no “pierdas el piso”.

4. “No aprendes a caminar cumpliendo las reglas. Aprendes haciendo las cosas y cayéndote”, Richard Branson, multimillonario empresario inglés; conocido por su marca Virgin, con más de 360 empresas que forman Virgin Group.​

Branson padece de dislexia, por lo que solía ser un mal estudiante, pero tiempo después descubrió su súper poder para hacer networking. En uno de los últimos días de escuela de Branson, el director le dijo que terminaría siendo un prisionero o un millonario.

5. “Tus clientes más infelices son tu fuente de aprendizaje más grande”, Bill Gates, empresario, informático y filántropo estadounidense.

Una gran habilidad que debes tener es ser capaz de usar la retroalimentación objetivamente para mejorar tu producto o servicio.