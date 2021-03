Inicia el Primer Foro para Pymes de Tigo Business

Por José Barrera - estrategiaynegocios.net



Tigo El Salvador inauguró el Primer Foro Pymes, denominado "Emprender y crecer en la era digital", un evento que reúne a cerca de 500 emprendedores salvadoreños.



La iniciativa busca empoderar al tejido productivo de El Salvador en el uso de las nuevas tecnologías, con el objetivo de hacerlas más eficientes y apostar a mercados cada vez más amplios mediante el uso del internet.



George Farkass, vicepresidente de Tigo Business, dijo en la apertura del evento que las pymes son una pieza importante para la economía salvadoreña y que muchas se están moviendo hacia el uso de herramientas tecnológicas.



La primera ponencia estuvo a cargo de Víctor Martín, CEO de Young Media (España) y consultor internacional, quien habló al auditorio sobre la importancia de mantener una buena estrategia de marketing apoyándose en las redes sociales.



El especialista destacó el valor de articular un buen plan para conectar con potenciales clientes en redes sociales, así como las empresas -indistintamente de su tamaño- tengan clara la importantancia de mantener una buena reputación. Asimismo, instó al auditorio a crear marcas personales fuertes.



"La marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás delante", parafraseó Martín que agregó que también es vital tener una ruta clara para lograr triunfar en un ambiente altamente competitivo. "Está muy bien tener una estrategia, pero si no la ejecutamos queda en la nada", esto debido a que cada potencial consumidor está expuesto a por lo menos 3.000 impactos comerciales, una cifra muy alta alimentada por una experiencia multipantalla (TV, computadora, tableta, smartphone) que permiten recibir un gran número de mensajes.



Para Martín el gran reto de los emprendedores -y de las compañías en general- es pasar del marketing tradicional al "marketing de atracción", el que permite a cualquier negocio generar interés de parte de un usuario y que esto le motive a buscar el mensaje y aumentar la relación, una tendencia que se impulsa gracias al auge de redes sociales donde la comunicación no es unidireccional y permite interactuar.



"Tigo ha reunido al talento empesarial, tanto nacional como internacional, más destacado para que compartan sus experiencias con la micro, pequeña y mediana empresas", dijo Farkass quien agregó que confían que el auditorio podrá llevarse una "caja llena" de nuevias udeas para aplicar en sus negocios.



En la primera jornada, además de la ponencia de Martín, destacó la presentación de caso de éxito de la cadena de cafés “The Coffee Cup”, a cargo de Leyla de Quirós; “Coco Canela”, a cargo de Kryssia Quintanilla y Jutde Patiño; además del panel “El perfil del emprendedor exitoso”, a cargo de Gloria Margarita Campos, de FUNDEMÁS, y Roberto Palomo, de la Alertux.



De Quirós contó sobre el desarrollo del negocio, el cuál comenzó con una tienda de dos metros en el Aeropuerto Internacional El Salvador monseñor Óscar Arnulfo Romero, y de como esta idea se convirtió en una de las mayores cadenas de cafés gourmet en El Salvador (con 37 tiendas) y cómo se expandieron a Honduras (donde cuentan con 9). "A mi me gusta trabajar... a mi me encanta. no lo hago por dinero, sino por que me apasiona lo que hago", dijo la empresaria.



El testimonio de Quirós es parte de las experiencias que se contarán en los dos días que durará el Foro, el cuál es el primero de su tipo y que ha sido organizado por Tigo, empresa que busca fomentar el netwrking entre emprendedores, además de compartir no solo histrias de éxito, sino de experiencias que fortalecerán a otros emprendedores.