Barbie rinde homenaje a las emprendedoras

Por E&N y El Publicista



A través de una campaña para fomentar el acceso a referentes femeninos, apoyar a las emprendedoras y asociarse con programas mundiales afines, Barbie se compromete a ayudar a fomentar la confianza y reforzar el potencial ilimitado de las niñas de todo el mundo.



Para hacer frente a la barrera que existe entre las niñas y su potencial, Barbie estableció el Proyecto Barbie Dream Gap en 2018, una iniciativa global de varios años creada para concienciar sobre los factores limitantes que impiden a las niñas alcanzar su máximo potencial.



Desde su lanzamiento, la marca ha invertido más de un millón de dólares a través del Proyecto Barbie Dream Gap de la mano de socios sin ánimo de lucro con la misión de lograr la igualdad impulsando la educación, las habilidades de liderazgo y las oportunidades de tutoría para las niñas.





En todo el mundo las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las posiciones de liderazgo. De hecho, una investigación del Laboratorio de Desarrollo Cognitivo de la Universidad de Nueva York, dirigida por el Dr. Andrei Cimpian, profesor de psicología, y la Dra. Andrea Vidal, profesora adjunta de psicología, cuya beca posdoctoral fue financiada por Mattel, descubrió que las niñas de entre 5 y 10 años son menos propensas a levantar la mano para ocupar posiciones de liderazgo, como por ejemplo hacerse cargo de una actividad de grupo, y también perciben una reacción social por ofrecerse a asumir más responsabilidades.



Sin embargo, en la fase final del estudio, los investigadores descubrieron que cuando se exponen a modelos femeninos, las niñas -y los niños- son más propensos a ofrecerse como voluntarios para dirigir una actividad de grupo. Este último hallazgo amplía la investigación “Dream Gap”, que ha demostrado que, a partir de los cinco años, las niñas empiezan a dudar de su potencial y pierden la confianza en su propia capacidad.



Lisa McKnight, senior vicepresident and global head of Barbie and Dolls, Mattel, comentó: “Sabemos que los niños se inspiran en lo que ven a su alrededor, por eso es tan importante que las niñas se vean reflejadas en modelos de conducta que se han atrevido a superar los obstáculos del camino y a superar la brecha de los sueños para convertirse en las mujeres valientes que son hoy en día”. También añadió: “Este Día Internacional de la Mujer, estamos orgullosos de honrar a 12 mujeres pioneras a nivel mundial para ayudar a empoderar a la próxima generación de líderes femeninas compartiendo sus historias”.



Barbie celebra el Día Internacional de la Mujer e inspira a las niñas a soñar en grande en todo el mundo a través de diversas iniciativas. Honrando a referentes femeninos de todo el mundo para recordar a las niñas que pueden ser lo que ellas quieran ser, poniendo de relieve a mujeres líderes en sus respectivos sectores, desde tecnología e ingeniería, hasta educación y otros.



La línea global de role models incluye:



- Paola Freire (España) - Creadora de Foodtropia

- Shonda Rhimes (Estados Unidos) - Fundadora de American Television Production Company Shondaland

- Ari Horie (Estados Unidos/Japón) - Fundadora y Directora General de Women's Startup Lab y Women's Startup Lab Impact Foundation

- Pat McGrath (Reino Unido) - Makeup Artist y fundadora de Pat McGrath Labs

- Melissa Sariffodeen (Canadá) - Cofundadora de Canada Learning Code y Ladies Learning Code

- Adriana Azuara (México) - Fundadora de All4Spas

- Doani Emanuela Bertain (Brasil) - Profesora y fundadora de Sala 8

- Jane Martino (Newton) (Australia) - Presidenta y cofundadora de Smiling Minds

- Lan Yu (China) - Diseñadora de moda

- Butet Manurung (Indonesia) - Fundadora y directora de SOKOLA

- Sonia Peronaci (Italia) - Fundadora del sitio web de comida italiana ‘GialloZafferano’

- Tijen Onaran (Alemania) - Directora general y fundadora de Global Digital Women y cofundadora de ACI Diversity Consulting

- Lena Mahfouf (Francia) - Creadora digital, realizadora y autora de 'Always More'



Poniendo en marcha la primera colaboración global del Proyecto Dream Gap con Inspiring Girls International, una fundación dedicada a elevar las aspiraciones de las jóvenes de todo el mundo, poniéndolas en contacto con referentes femeninos. Barbie e Inspiring Girls International trabajarán con escuelas locales en España, Italia, Francia Reino Unido, Polonia, Brasil, Australia y EE.UU. para impartir talleres de Dream Gap con consejos de varias de las pioneras de Barbie Role Models, llegando a unas 3.500 niñas en el próximo año.

