Rocket, una app que busca empoderar a los pequeños comerciantes

Por Gabriela Melara - Pyme emprende

"No tiene limitantes, no porque somos un sector informal quiere decir que no nos pueden incluir en estas nuevas tendencias. El sector informal tiene más alcance en clientes, que otros grandes", esto es lo que asegura Mayra Beatriz, una salvadorela que trabaja en tienda Hernández, dentro del mercado Dueñas de Santa Tecla.



Ella es una de las primeras pequeñas comerciantes que utilizan la aplicación Rocket, quien busca ser el aliado de los pequeños comerciantes para impulsar la inclusión financiera y dinamizar sus negocios, con el respaldo de las empresas Microsoft y Mastercard.



Rocket es una innovadora aplicación móvil, que fue diseñada para las tiendas. Puede ser descargada desde Google Play o desde APP Store.

La misma fue desarrollada por GlobalPay Solutions y busca que cualquier comercio, bancarizado o no, pueda recibir pagos con tarjetas de crédito o débito Mastercard y pagos digitales, generando como resultado un aumento en las ventas.



Además, desde el mismo entorno, el propietario de una tienda puede registrarse y comenzar a aceptar pagos desde tu teléfono en su tienda o negocio a cualquier hora. Cuenta con una interfaz amigable que permite una rápida adopción y ofrece información de transacciones en tiempo real.



De acuerdo con Federico Barillas, fundador y Chief Executive Officer (CEO) de GlobalPay Solutions, en pocas palabras, la aplicación está enfocada a que "la tienda venda más".



Barillas explica que La aplicación ofrece el POS, el pago de servicios públicos, la venta de recargas de telefonía móvil y el contacto inmediato con sus proveedores en un marketplace virtual.



La app provee la concentración de acciones que permitirán incrementar el uso de medios de pago, así como fomentar la formalidad de los productos y servicios tecnológicos, y promover la inclusión financiera a través de la red tecnológica de Mastercard, todo sobre la nube de Microsoft y con desarrollo de GlobalPay Solutions.



Los datos, recolectados en la fase de prueba, les indican que los comercios generaron ganancias entre un 35% y 40% más en el lapso que incluyeron a Rocket como parte de su método de cobro.



A la fecha, Rocket cuenta con unas 2.000 tiendas registradas y de estas, al menos 400 han hecho sus primeras transacción.





¿Cómo apoya Mastercard? Germán Rosón, Gerente País Panamá y El Salvador Mastercard, asegura que viendo el contexto actual, se observa una acelerada necesidad de crear nuevos sistemas, infraestructura y métodos de pago que se adapten a un mundo cada vez más conectado donde la digitalización y la seguridad son fundamentales.



"Por esta razón, la inclusión financiera y la adopción de estas nuevas tecnologías dentro del ecosistema de pagos es de suma importancia para Mastercard, pues se traducirán en herramientas como Rocket que son especialmente diseñadas para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores, asegurar la operación de las pymes, favorecer el crecimiento económico y hacer que la migración al ámbito digital sea una realidad en la región”, comentó.

Enfoque PYMES

Microsoft ha aportado su conocimiento y experiencia a ayudar a las PYMES desde el inicio de la pandemia. Jaime Menéndez Gerente País de Microsoft El Salvador, indicó que este enfoque no parará, ya que las “pymes son un elemento fundamental del tejido empresarial de nuestro país y han recibido gran parte del golpe de la pandemia". Microsoft busca aportar soluciones para su rápida recuperación y para ayudarles a ser más productivos y eficientes.



"Esta solución, desarrollada por GlobalPay y con la alianza con Mastercard y la robustez de la tecnología Microsoft, es un paso importante hacia la inclusión financiera de las pymes, ayuda a la democratización de la tecnología y provee herramientas de transformación que son críticas para competir en un mundo cada vez más digital”, afirmó Menéndez.



Cabe resaltar que GlobalPay Solutions confió en la infraestructura de Microsoft Azure para su desarrollo integral, optimizar el uso de recursos y escalar rápidamente a demanda.