Emprendedores pueden desarrollar soluciones tecnológicas con poco conocimieto en programación

Por Pyme-emprende / estrategiaynegocios.net



La fuerza de trabajo está cambiando: sus habilidades, expectativas e incluso localización -gracias al trabajo remoto- no son los mismos que antes. Empresas de todas las industrias y tamaños tuvieron que reinventar sus modelos de negocios para sobrellevar los desafíos de la pandemia, proceso en el que la tecnología fue un aliado fundamental.



Digitalizar la operación de una empresa o emprendimiento se convirtió en un imperativo para su crecimiento y, hoy en día, la tecnología se hace cada vez más accesible para quienes no son expertos. Si hasta hace unos años, crear una aplicación implicaba numerosas horas de trabajo, costo y expertos, actualmente las herramientas de bajo código -como las que reúne Microsoft Power Platform- permiten que una persona pueda crear aplicaciones en pocas horas y, más importante, sin la necesidad de tener conocimientos de programación.



Adicionalmente, hay un enorme déficit de talento en el mundo de la tecnología: se estima que solo el 33% de la oferta laboral en estos campos encuentra talento capacitado. Este es un problema para la transformación y la competitividad de todo el tejido empresarial. En vista de este enorme déficit de talento, y de que se estima que sólo el 2% de la población mundial sabe de código, un nuevo protagonista ha aparecido: el ciudadano desarrollador. El mundo del desarrollo de aplicaciones dejó ser críptico e incomprensible gracias a la integración de herramientas de Inteligencia Artificial como el reconocimiento de voz o de imagen hasta las herramientas y plantillas listas para usar.



“Esta nueva era de las herramientas y soluciones de bajo código ha democratizado la tecnología, dando a las personas acceso a conocimientos técnicos a través de una experiencia simplificada que no requiere una capacitación extensa y costosa. Gracias a la nube y soluciones de bajo código, la automatización de tareas o el desarrollo de aplicaciones ya no están reservadas para las grandes corporaciones con robustos departamentos de TI, sino que están al alcance de cualquier organización, de cualquier tamaño y de cualquier sector”, comentó Michael Burke, Líder de Negocios de Power Platform para América Latina.



Microsoft Power Platform -que tiene 10 millones de usuarios activos mensuales- combina una serie de soluciones interconectadas: Power BI (tableros de visualización que permite organizar grandes volúmenes de datos), Power Apps (desarrollo de aplicaciones de bajo código), Power Automate (automatización de flujos de trabajo) y Power Virtual Agents (para el desarrollo de bots de chat inteligentes). Todo esto integrado en un ecosistema de nube de hiperescala seguro y confiable en Azure, Dynamics 365 y Microsoft 365. Con estas soluciones se pueden desarrollar aplicaciones tanto para teléfonos móviles como para sitios web a través de un sencillo proceso de creación -no es más que arrastrar y soltar elementos-, democratizando el acceso a la tecnología.



Un estudio de Forrester demostró el impacto que tiene en las organizaciones implementar este tipo de soluciones de bajo costo, potenciando el rol de colaboradores que no son expertos en programación. Tres ejemplos de Power Automate ahorraron 26.660 horas de trabajo por año. Los entrevistados también describieron muchas maneras en que sus negocios han mejorado. Esto incluye empleados más felices, reducción del tiempo de comercialización de un 33% y un aumento de ingresos.



De este modo, los ciudadanos desarrolladores no expertos están ayudando a reducir los cuellos de botella en sus organizaciones, cerrar las brechas de desarrollo, aumentar la agilidad e innovar más rápidamente. Además, según Gartner para 2024 el 75% de las grandes empresas utilizarán en al menos cuatro herramientas de desarrollo bajo código, por lo que es fundamental comenzar a implementar estas soluciones y aprovechar su potencial para impulsar la Transformación Digital en empresas de todos los tamaños e industrias.