Habilitan digitalmente a 16 millones de micro y pequeñas empresas

Por E&N Pyme-Emprende

Visa ayudó a habilitar digitalmente a 16 millones de micro y pequeñas empresas (MyPEs) a nivel mundial, lo que equivale a poco más del 30% del objetivo multianual que estableció en 2020 para digitalizar a 50 millones de MyPEs.

Desde el inicio de la pandemia, Visa ha lanzado programas comunitarios en todas partes del mundo, desde Dubái a Washington, DC, para ayudar a que más pequeñas empresas puedan aceptar pagos digitales y tener un mayor acceso a la economía digital. La 5.ª edición del estudio global Visa Back to Business resalta la necesidad de que las MyPEs sigan acelerando su digitalización y además revela que el 68% de los consumidores dice que el COVID-19 cambió para siempre la forma en que hacen los pagos.

"A 19 meses de haber empezada la pandemia, hemos visto que las pequeñas empresas que adoptaron el comercio digital y las ventas internacionales han resistido mejor la pandemia", dijo Xiko da Rocha Campos, vicepresidente senior de Comercios y Adquirentes para Visa América Latina y el Caribe.

"Pero ya no solo se trata de dar un giro y sobrevivir. Ahora estamos viendo un aumento optimista en el espíritu emprendedor, y a medida que avanzamos hacia nuestra meta de los 50 millones, y 4 millones en América Latina y el Caribe, estamos ayudando a una nueva clase de dueños de negocios a conectarse en línea como nativos digitales por primera vez".

Estudio Visa Back to Business: Un pulso global de las preferencias de pago

En el estudio de investigación global Visa Back to Business hemos estado encuestando a dueños de MyPEs y a sus clientes desde el inicio de la pandemia. Con una gran cantidad de datos de opinión acumulados a través de cinco ediciones, los hallazgos del estudio más reciente destacan la oportunidad económica de conectar MyPEs, comunidades y tecnología:

•Las MyPEs siguen trabajando para cubrir las expectativas de los consumidores. La pandemia ha aumentado drásticamente la preocupación de los consumidores por tocar efectivo y las terminales de pagos, y por consiguiente, aumentó el deseo de ellos de tener la opción de acercar su tarjeta para pagar . El 74% de las MyPEs en el mundo espera que los clientes sigan teniendo el mismo nivel de preferencia por los pagos sin contacto, o que esta preferencia aumente, y dos de cada cinco MyPEs (el 40%) indican que la tecnología sin contacto está entre las principales inversiones necesarias para cubrir las expectativas de los clientes.

•Tecnología sin contacto como ventaja competitiva. Los comercios que no aceptan pagos sin contacto podrían correr un mayor riesgo de perder clientes por no hacerlo. Más de dos de cada cinco consumidores (el 44%) dicen que no comprarían en una tienda que solamente ofrece métodos de pago que requieren contacto con un cajero o un dispositivo compartido.

•Priorizar la seguridad en línea. Hace un año, solo el 17% de las MyPEs de EE. UU. empezó a vender productos o servicios en línea por primera vez durante la pandemia y ahora el 57% espera seguir haciéndolo en los próximos tres meses. Sin embargo, muchas de las MyPEs encuestadas dijeron que el cambio presentaba nuevos retos y las inquietudes más citadas fueron seguridad y privacidad de datos (33%), costo de invertir en infraestructura digital (31%) y tener una menor conexión personal con los clientes (30%).

•La oportunidad llama para nuevas MyPEs expertas en lo digital. Si bien el 54% de las MyPEs dice que el último año ha sido un desafío para su negocio, el 46% lo ha visto como una oportunidad, lo que representa un aumento en comparación con el 38% en noviembre de 2020. Entre aquellas empresas que vieron al 2020 como una oportunidad, su enfoque ha sido en nuevos productos (37%) y en ampliar sus canales de venta (34%), y el 23% empezó un negocio totalmente nuevo.

Desbloqueando el acceso a la economía digital

Al reconocer que una mayor digitalización del comercio puede traer beneficios enormes para las pequeñas empresas, Visa busca brindar una mayor equidad e inclusión digital al mundo a través de su compromiso de varios años de habilitar digitalmente a 50 millones de MyPEs. Con 3,4 millones de nuevas solicitudes comerciales presentadas en EE. UU., en tan solo los primeros siete meses de 2021 , Visa se está enfocando en garantizar que las pequeñas empresas, tanto nuevas como ya establecidas, estén bien equipadas para cubrir las exigencias cambiantes de los consumidores y adopten el futuro digital.

Desde Londres hasta Argentina, Visa ha dirigido recursos a MyPEs a través de decenas de programas adaptados a las necesidades de las comunidades locales desde el inicio de la pandemia. Entre ellos, ha transformado la aceptación de pagos en 49 mercados, incluyendo muchos de Latinoamérica, con la solución Tap to Phone de Visa, la cual permite a los vendedores aceptar pagos sin contacto a través de una aplicación móvil simple. Visa también amplió su plataforma global de educación digital para emprendedores, Practical Business Skills, la cual ofrece recursos educativos gratuitos a los propietarios de MyPEs y busca apoyar la transformación digital de sus negocios.

Además, en América Latina y el Caribe, Visa está trabajando con los gobiernos locales para habilitar a las pequeñas empresas con programas de capacitación y herramientas que les ayuden a entender los beneficios de aceptar pagos digitales. Por ejemplo, en República Dominicana junto con ENKO y Superate, proporcionamos tabletas y cursos de educación financiera a un grupo de mujeres emprendedoras para ayudarlas a hacer crecer sus negocios; y una segunda fase ya está en marcha. En Colombia, junto con el gobierno local y Credibanco, lanzamos una plataforma para conectar digitalmente a miles de micro y pequeños comercios físicos con sus consumidores, en respuesta a la pandemia.

Visa seguirá celebrando el papel cada vez mayor que desempeñan las MyPEs en las comunidades locales y en la economía global, empezando hoy con el lanzamiento de una nueva serie digital, "Voices of Access”, en donde presentamos a clientes de MyPEs de todo el mundo que comparten sus historias únicas para que los demás puedan ver las posibilidades de la economía digital.