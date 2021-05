Resiliencia e innovación: aspectos decisivos para la supervivencia de las pymes durante la crisis por COVID-19

Por estrategiaynegocios.net

La emergencia global tuvo un fuerte impacto en las empresas, siendo las pymes uno de los segmentos más afectados en sus ingresos y composición laboral. No obstante, este escenario permitió el desarrollo de aspectos como el uso de la tecnología y modernización de operaciones. Tras los desafíos que enfrentaron en 2020, las pymes se acercan a un proceso de recuperación, que se evidencia en sus planes de inversión y contratación.

Las conclusiones anteriores se encuentran entre los principales hallazgos de la séptima edición de la encuesta Visión Pymes, realizada por Brother International Corporation.

Esta edición del estudio, que aborda cambios fundamentales en las pymes durante el último año, fue aplicada a 776 gerentes y propietarios de negocios en Colombia y Ecuador, entre el 27 de enero y el 24 de marzo de 2021.

Caty Di Maggio, vicepresidente Regional de Ventas y Mercadeo para Latinoamérica de Brother International Corporation, asegura que el año pasado fue un período desafiante para los pequeños y medianos negocios, quienes, en medio de este complejo entorno, dieron un gran salto hacía la transformación digital y se convirtieron en un ejemplo de resiliencia y reactivación económica.

“Un gran número de empresas aprovecharon esta coyuntura para reinventar sus modelos de negocio y modernizar sus operaciones. Las pymes se proyectan como un potente catalizador de desarrollo económico e innovación empresarial. Esto se refleja en que al menos ocho de cada 10 negocios colombianos encuestados planean invertir en tecnología de oficina durante este año”, señaló Di Maggio.

La emergencia sanitaria tuvo un impacto significativo entre las pymes

Frente al entorno sensible del primer semestre del 2020, la séptima edición del estudio identificó que la crisis global impactó de forma negativa en ocho de cada 10 pequeños y medianos negocios en el país. Solo un 15% encuestados dijeron que esta situación tuvo poco o casi nada de impacto en sus negocios.

El principal aspecto donde se evidencia el impacto de este acontecimiento inesperado fue en los resultados económicos de las empresas de Colombia. Dos tercios de las pymes colombianas señalaron que sus ingresos disminuyeron el año pasado. Las empresas de hotelería y turismo (95%), inmobiliaria y construcción (87%), restauración (78%) y servicios profesionales (77%) fueron las más afectadas.

Pese a estos indicadores, hubo sectores que se comportaron ligeramente mejor durante el año pasado. El 33% de las empresas del sector de la salud, al igual que el 17% de los negocios del sector tecnológico, afirmaron que sus resultados mejoraron en este período.

El sector financiero se consolidó como aliado de las pymes

Durante el escenario complejo que se vivió en 2020, las instituciones gubernamentales, financieras y ONGs apoyaron a las empresas de manera sustancial, para que mantengan activas sus operaciones. El presente estudio identificó que las entidades financieras fueron un gran apoyo para las pymes colombianas.

Un tercio de los encuestados señalaron que hubo un considerable apoyo por parte de los bancos, mientras que una cuarta parte señaló que recibieron apoyo del gobierno. Además, un 13% de los emprendedores consultados reconocieron el respaldo de organizaciones empresariales, como las Cámaras de Comercio.

No obstante, un 35% de entrevistados cuestionaron no haber recibido ningún apoyo, un hecho que sugiere que todavía existen necesidades que no han sido atendidas, según precisan algunas pymes colombianas.

Las pymes son precavidas respecto al futuro

Al menos seis de cada 10 líderes empresariales confían en que su negocio crecerá en este año. El porcentaje restante espera que su negocio se mantenga estable. Solamente un 3% piensa que habrá una contracción en los resultados de su empresa, un hecho que sugiere que, en su opinión, el peor escenario ya ha pasado.

“Esta nota de optimismo en medio de la coyuntura actual debe verse en el contexto de años anteriores,” señaló Caty Di Maggio. “Durante los siete años de Visión Pymes, los empresarios en Colombia siempre han tenido una perspectiva optimista y alrededor de nueve de cada 10 decían que el próximo año será mejor que el anterior. En la encuesta de 2021, solo dos tercios dijeron esto, indicando que el optimismo habitual de estos propietarios y gerentes de negocios ahora se atenúa con una fuerte dosis de precaución”, destacó la ejecutiva.

Los emprendedores todavía mantienen una opinión cauta sobre el retorno a la normalidad. La mayoría de los participantes de la encuesta creen que habrá que esperar hasta el 2022 o más para que la crisis quede atrás, o que las cosas no volverán a ser como antes.

Por este motivo, seis de cada 10 dueños y propietarios de negocios colombianos señalan que la mejor estrategia, en este contexto, es ahorrar dinero, mientras que solo cuatro de cada 10 encuestados creen que es mejor invertir en su empresa, para obtener ventajas sobre sus competidores.

La resiliencia es crucial para la recuperación de las pymes

Aproximadamente, la mitad de los encuestados afirmaron que, en situaciones como la emergencia sanitaria, las pymes tienen una ventaja sobre las grandes empresas, debido a que poseen una mayor facilidad de adaptación y agilidad, gracias a su tamaño. Este aspecto sugiere que su nivel de resiliencia es mayor. No obstante, un porcentaje menor señaló que se considera en desventaja porque carece de los recursos de las empresas grandes.

Pese a estos desafíos, entre el total de encuestados que confirmaron haber iniciado uno o más negocios a lo largo de su carrera, cinco de cada 10 entrevistados colombianos señalan que este momento es idóneo para emprender. Solo un tercio de los consultados precisan que las circunstancias no son favorables para iniciar un negocio.

Además de la resiliencia, la innovación es un factor crucial para que las pymes de Colombia sigan funcionando. Más de la mitad de los entrevistados, entre el total de personas que atendieron a esta encuesta, mencionaron haber sumado nuevos productos o líneas de negocio a su empresa. De este grupo, casi el 90% está seguro de que los nuevos negocios y productos, que se lanzaron al mercado durante el año pasado, tendrán vigencia cuando las cosas retornen a la normalidad.

El entorno laboral se recupera lentamente entre las pymes

El 2020 implicó cambios profundos en materia laboral. Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas (52%) han reducido el tamaño de su nómina en el último año, con ligeras variaciones según la dimensión de las empresas. El impacto fue mayor en la nómina de las pequeñas empresas (entre 10 y 49 empleados) con un 57% que confirmaron haber reducido su personal, mientras que en las medianas empresas (entre 50 y 200 empleados) el 43% despidió colaboradores.

Las expectativas de recontratación todavía son bajas. Solo el 26% de empresas colombianas tiene previsto contratar nuevos trabajadores en este año, mientas que el 10% quiere reducir su nómina aún más. Los sectores con mayor probabilidad de incrementar su nómina son Salud (44%), Logística (39%) y Tecnología (38%).

Pese a estos indicadores, el trabajo remoto se consolida como una alternativa laboral entre las pymes. A inicios del 2020, el 44% de las pequeñas y medianas empresas en Colombia contaban con trabajadores remotos en su nómina. Hoy en día, el 74% de los negocios tiene en su personal colaboradores a distancia.

Este pausado proceso de recuperación laboral obedece a la percepción que tienen los empleadores acerca de temas como la productividad. Casi la mitad de encuestados en Colombia cree que el rendimiento disminuyó, como consecuencia de los cambios que implicó la emergencia de salud a escala global. Solo dos de cada diez empresas aseguran que la operatividad aumentó.

Crece la inversión en tecnología

Pese a las presiones financieras, la inversión en tecnología de oficina creció. Más de la mitad de las pymes colombianas incrementaron su inversión en este rubro en 2020, mientras que el 83% de los encuestados confirmó que este año destinará recursos para adquirir tecnología de oficina. Este hecho ratifica la importancia que tiene el factor tecnológico en la actualidad, para el desarrollo de los negocios.

Como resultado de esta coyuntura, el 55% de las empresas de Colombia ha tenido que habilitar oficinas en casa para sus empleados, con una ligera variación según el tamaño de las empresas. El 50% de las pequeñas empresas efectuó esta acción, frente al 65% de las medianas empresas.

Los dispositivos más demandados por las pymes son las computadoras y los servidores, seguidos de las tecnologías móviles y Wifi. Además, muchas empresas tienen previsto invertir este año en software de ciberseguridad, servicios en la nube y herramientas de teletrabajo, como aplicaciones de videoconferencia.

“En este momento, es crucial que las empresas trabajemos al lado de las pymes de la región. Visión Pymes busca ayudar a los diferentes actores empresariales a comprender la realidad de este sector y reflexionar sobre su importancia como motor de crecimiento y desarrollo económico en América Latina, luego de un año tan complejo como lo fue el 2020”, concluye Caty Di Maggio.

Metodología

Esta encuesta representa las opiniones de 526 propietarios y gerentes de pequeñas y medianas empresas de toda Colombia. Las pequeñas empresas se definen como aquellas que emplean a entre 10 y 49 personas. Las medianas empresas tienen entre 50 y 200 empleados. Las entrevistas se realizaron entre el 27 de enero y el 16 de marzo de 2021 por teléfono y en línea. Las entrevistas telefónicas fueron realizadas por un equipo de entrevistadores con sede en Ciudad de México. Sólo se entrevistó a los propietarios o a los máximos responsables de estas empresas, para garantizar que tuvieran una perspectiva estratégica sobre las perspectivas financieras de la empresa, la contratación, los planes de inversión y otras cuestiones tratadas en este estudio.