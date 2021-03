¿Qué es salario on demand o anticipo de nómina?

Por estrategiaynegocios.net

El salario on demand puede ser un aliado para las mipymes. Esto significa que los colaboradores ya no tendrían un día de pago específico, sino que pueden tener su salario 24/7 en el momento que lo necesite. Eso sí, requiere educación financiera.

En México, esta ola ya está avanzando, por ello, Aroldo Dovalina, CEO y fundador de DOCA CAPITAL, lanza una recomendación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas enfocada al apoyo de sus colaboradores.

El experto propone a las mipymes adherirse a las tendencias del salario on demand o anticipo de nómina.

“El objetivo de las prestaciones como el anticipo de nómina no solo es respaldar financieramente a los colaboradores de las empresas de cualquier tamaño, sino contribuir a que desarrollen su responsabilidad financiera, dejen de recurrir a créditos caros, reduzcan el estrés financiero ante gastos imprevistos y aumenten su productividad al interior de las organizaciones. Por ello también es importante no confundir el anticipo de nómina con el crédito de nómina, ya que el primero es un dinero que por derecho corresponde a los trabajadores y al cual se puede acceder de forma inmediata y segura a través de plataformas y apps de salario on demand”, refiere Dovalina.

Para el caso de México, solo el 58% de los colaboradores de este grupo puede cubrir sus gastos con ingresos actuales, mientras que el 43% puede afrontar una emergencia económica con sus ahorros, de acuerdo con la Política Nacional de Inclusión Financiera.

De acuerdo con el experto, desde los corporativos hasta las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mexicanas pueden adoptar como prestación a las apps y plataformas de salario on demand, ya que no deben pagar por este servicio y ofrecen múltiples ventajas a los colaboradores, entre ellas el pago de servicios, transferencias electrónicas, compra online de artículos de primera necesidad y tiempo aire, adquisición de seguros, ahorro voluntario a la Cuenta AFORE y asistencia médica telefónica gratuita.

De acuerdo con datos de Mercer respecto al bienestar financiero de los colaboradores, el 17% de ellos no confía en las empresas para tomar decisiones en su planeación financiera; 20% admite haber faltado al menos un día en el año para resolver un problema financiero; un colaborador gasta en promedio de cuatro a seis horas laborales a la semana pensando en su situación financiera, mientras que el 38% busca mejores beneficios económicos cuando considera cambiarse de empleo.

Información de Paynom evidencia que el 94% de los usuarios demanda el anticipo de nómina para realizar transferencias electrónicas; 24% para pagar servicios; 18% para liquidar deudas y gastar en comida; 6% para emergencias médicas; 2% para compra de tiempo aire y 2% para el pago de colegiaturas.

“Queremos reiterar la importancia de que los colaboradores cuenten con una herramienta tecnológica amigable y práctica para acceder con anticipación a su salario trabajado, esquivar pagos chiquitos y caros, huir del sobreendeudamiento y del estrés que causa la imposibilidad de pagar las deudas”, expresa Dovalina.

DOCA CAPITAL

Fondo de capital inteligente creado en 2018 para crear, desarrollar y escalar activamente modelos de negocio exitosos e innovadores, entre ellos seis unidades de negocio que actualmente operan: Paynom, innovadora prestación que ofrece respaldo financiero a los colaboradores de grandes organizaciones y MiPyMEs; Seminat, plataforma de educación online; Bisontec, empresa especializada en desarrollar y comercializar soluciones tecnológicas enfocadas en medios de pago electrónico; Biotecnología Elemental, bienestar para la salud; KIIN, dedicada a la administración y renta vacacional de propiedades inmobiliarias; HiO, dedicada a ofrecer soluciones de saneamiento de aguas residuales.