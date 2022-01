Costa Rica: Refuerzan vínculo entre empresarios, universidades y colegiales emprendedores

Por Pyme-Emprende E&N



22 estudiantes de colegios públicos y privados participaron en la primera edición del Ingenious Lab Summer Camp. Esta es una modalidad de enseñanza que fomenta el pensamiento emprendedor, originada por una alianza internacional entre Lincoln School y Babson College, institución líder nivel mundial en educación emprendedora.



Los estudiantes además, recibieron la asesoría de empresarios para impulsar el potencial de sus proyectos de emprendimiento, quienes esta mañana expusieron sus proyectos ante un grupo de panelistas, quienes tendrán la posibilidad de financiar las iniciativas.



“Este programa tiene 3 objetivos: que aprendan la metodología de emprendimiento de Babson, que sean capaces de entender el proceso de llevar una idea a la acción. Segundo, desarrollar la mentalidad emprendedora y por último crear una red de jóvenes emprendedores en el país”, comentó Sara Estrada, Directora de Innovación y Transformación de Lincoln School.



Por primera vez, se establece una red de fomento al emprendimiento que pretende brindar un aporte a la educación del país que aqueja un rezago por factores políticos y de salud pública.



“Esto ayuda a que estudiantes en etapas tempranas puedan ir entendiendo cómo plasmar sus ideas en proyectos tangibles que sean sostenibles y que tengan impacto”, mencionó Rodrigo Ruiz, Director Creativo de Universidad Véritas.



Como parte de las actividades del programa, los estudiantes visitaron las instalaciones de las universidades Véritas y Texas Tech. Allí tomaron conocimientos para desarrollar un producto o servicio con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, para luego exponer su idea a un grupo de empresarios quienes brindaron asesoría para inspirarles a avanzar con sus ideas y financiar algunas de estas iniciativas.

Los proyectos creados por los estudiantes son:

•CH: Marca y línea de productos que a través de sus diseños cuentan una historia, con el propósito de informar y crear conciencia acerca del impacto de los problemas mentales

•Rescue Paws: una iniciativa dispuesta a colaborar para ayudar a los perritos de la calle y darles el trato que se merecen, recaudando fondos gracias a la marca “Spoil me” y colaborando con otras organizaciones para lograrlo

•Orbulum: Un sitio web de base financiera que promueve el uso de ayuda externa (expertos en el tema) mediante el uso de programas, visualizaciones, artículos, etc., para educar a las personas en temas de finanzas y sus subtemas.

•Doggo: Un proyecto que tiene una idea innovadora de un collar inteligente para perros donde se puede localizar a la mascota utilizando GPS. También trae otros modulos como una cámara, y un monitor cardiaco. Todo esto se podrá ver a traves de una app diseñada especialmente para el collar.

Programa de becas

En este grupo de estudiantes, destacan 8 colegiales que han sido becados para participar en este programa con ayuda de Lincoln School y ex alumnos de Babson. Los estudiantes provienen de instituciones como Lincoln School, British School, CEDES Don Bosco, Conservatorio Castella, Colegio Científico Reina de los Ángeles, Kamuk School, La Salle, Saint Francis y SEK Internacional.



El Ingenious Lab Summer Camp está inspirado en el programa EPIC (Entrepreneurship Program for Innovators and Change Makers) de Babson, el cual combina experiencias de aprendizaje práctica, visitas a los centros de innovación en universidades y oportunidades de interacción con expertos sobre el proceso de llevar ideas innovadoras a la acción.