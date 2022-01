Jóvenes de Centroamérica reciben apoyo para acelerar sus negocios

Por Pyme-Emprende / estrategiaynegocios.net



El 2021 fue un año difícil a nivel global y Centroamérica no estuvo exenta. Millones de personas aún están sufriendo los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 y los jóvenes están dentro de los grupos más afectados.



Por esta razón, Citi ha priorizado su inversión social y esfuerzo por brindar mayores oportunidades a los jóvenes del Triángulo Norte de Guatemala, El Salvador, Honduras.



De acuerdo al estudio “Juventudes en Centroamérica” del Centro de Estudios de Guatemala, los jóvenes entre 10 y 34 años, en promedio representan alrededor del 40.51% de la población de estos países (40.92% en Guatemala, 46.61 % en El Salvador y 34% en Honduras).



El empleo generado para esta subpoblación no es suficiente, por lo que un alto número carece de oportunidades para su desarrollo, además de verse amenazados por las pandillas, el crimen y la delincuencia. Esto lleva a muchos de ellos a migrar de forma irregular a Estados Unidos poniendo en riesgo sus vidas en el trayecto y dejando a sus familias e ilusiones atrás.



Uno de los programas de la empresa es Crece tu Empresa (CRECE), el cual trabaja junto con un socio estratégico, en este caso TechnoServe, Inc., un programa acelerador de negocios enfocado en jóvenes (18-30 años) con empresas en etapa inicial que tienen el potencial de lograr una buena rentabilidad, creación de empleos y ser competitivo para las pequeñas y medianas empresas en sus países.



El objetivo del programa es preparar a jóvenes emprendedores que lideren pequeñas empresas en crecimiento (Small and Growing Businesses -SGBs) del área urbana de El Salvador, Guatemala y Honduras, para que logren un crecimiento empresarial sostenido en sus mercados.



"Ser una empresa consiente de las comunidades donde operamos nos permite identificar programas y socios que contribuyen al empoderamiento de aquellas personas más vulnerables, con el fin de trabajar juntos para lograr su crecimiento y por ende el progreso en la región. En Citi nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado con jóvenes en el Triángulo Norte, y estamos listos para continuar aportando y contribuyendo en el 2022”, comentó Julio Álvarez, CCO de Guatemala.



Citi enfoca su trabajo en 3 pilares de Responsabilidad Social: Inclusión Financiera, Oportunidades Económicas y Transformación Urbana, con un enfoque en jóvenes adultos y mujeres.