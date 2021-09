Ventas y empleo, las dos más grandes afectaciones para las MIPYMES de Centroamérica

Por Gabriela Melara – E&N Pyme-emprende

¿Cómo afectó la pandemia por COVID-19 a las micros, pequeñas y medianas empresas de Centroamérica? Esa es la pregunta global que busca responder el más reciente informe presentado por el Centro Regional de Promoción de la Mipyme (Cenpromype).

El estudio tiene como objetivo reflejar el impacto que ha generado la crisis sanitaria en variables como el empleo, ventas, actividad innovadora y en diferentes indicadores económicos, financieros y de la organización.

Los resultados se utilizarán para identificar las principales dificultades que atravesaron en 2020 y atraviesan durante el 2021 las MIPYMES de la región centroamericana.

La metodología empleada para este estudio titulado: “Impacto económico de la pandemia COVID-19 en las MIPYMES de Centroamérica” fue la encuesta electrónica (con cuestionarios cerrados) a 1.351 directivos y directivas de Centroamérica (424 en Panamá, 419 en Costa Rica, sumando 266 de El Salvador, 194 de Honduras y 48 de Guatemala), a excepción de Nicaragua.

Las actividades económicas a las que se dedican las participantes son variadas, desde actividades primarias (como agricultura), industria manufacturera, construcción, comercio, servicios y otras más.

La edad media de las empresas participantes es de 9 años de fundación y la mayoría se presenta como microempresa (64.2%), 27.2% dice que es pequeña y 8.6% mediana. La mayoría de los encuestados, 52.2%, son hombres y el 75.8% dispone de estudios universitarios.

La idea de Cenpromype con esta encuesta es reconocer el panorama y las oportunidades que se abren para establecer pasos certeros en la recuperación del sector e incluir acciones en la agenda de la región que ya trabajan desde hace unos meses y plasmada en el Foro SICA de Alto Nivel para la mipyme "Construir caminos regionales, sin dejar a nadie atrás".

En este evento se dieron una serie de acuerdos plasmados en una declaratoria que busca el beneficio de estas empresas en la región y República Dominicana.

64% de las MIPYMES vieron disminuidas sus ventas

Cuando a los encuestados se les preguntó sobre sus ventas en 2020 con relación a 2019, el 64.7% afirman que disminuyeron, 19.3% que se mantuvieron y el restante, para el 100%, indica que han aumentado.

Para el presenta año (2021), el panorama se muestra esperanzador para el segundo semestre, donde se proyectan a que las ventas aumenten (79.6%), 17.9% dice que se mantendrán y solo un 2.5% indican que van a disminuir.

Las microempresas tienen más expectativas hacia el aumento, que las pequeñas y medianas.

Siempre para los seis meses últimos del año, los sectores que esperan mejorar sus ventas son las industrias de otros rubros no clasificados, la manufacturera y servicios, seguidas por el sector primario, servicios. Los más cautelosos son los que forman parte de la construcción.

Este último fue uno de los grupos más afectados en las ventas de 2020 llegando a -80.8 %, seguido de servicios -66.8 %, comercio -60.8 %, otros -59.4 (educación, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento), industria manufacturera -57.3 % y primaria -49.4 %.

Empleo con esperanza de estabilidad

Entre 2019 y 2020 el estudio indica que el 45 % de las mipymes entrevistadas de manera virtual experimentó una disminución en el número de empleados, el 35.9 % dijo que estuvieron estables y solo el 19 % aseguró un aumento.

Para 2021, sus expectativas para es que habrá estabilidad (53.8%), tomando en cuenta que las actividades económicas en la región han vuelto a la normalidad.

Para el 2021 los porcentajes de evolución del empleo son similares y destacan en estabilidad. "Saldo de expectativas mucho más favorable para las empresas jóvenes que para las empresas maduras", de acuerdo con el informe.

Los sectores que vieron un saldo más favorable sobre la evolución del empleo entre 2019-2020 son comercio, servicios y otros no clasificados. Los mesurados son los primarios y la manufactura. El sector construcción proyecta una disminución en el empleo (79.5%).

Relación con los stakeholders

Las MIPYMES de Centroamérica están atravesando diversas situaciones entre ellos con sus clientes y proveedores, los primeros están cancelado pedidos o atrasando pagos y los segundos han endurecido sus plazos de pago y están presentando retrasos en la cadena de distribución.

Las medianas empresas son las que se ven mayor impactados por estos cambios de comportamientos con sus clientes y proveedores.

Con miedo a que nieguen financiamiento

El 29.1% de los encuestados dice que han solicitado créditos y que no han visto cambios en las condiciones. Sin embargo, el 38.2% asegura que no ha intentado acceder a un financiamiento porque teme que no se lo darán.

Este temor es más grande, con el 4.5% en las microempresas y pequeñas.

Para ello, Cenpromype está impulsando iniciativas que permitan que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Centroamérica accedan a créditos.

“Un 83% de las mipymes son micro, entonces queremos impulsarlas para llevarlas a pymes y así sucesivamente, pero para esto hay que trabajar”, de acuerdo con David Cabrera, director Cenpromype, en una entrevista previa para Pyme-Emprende.

"Buscamos abrir la estructura de productos financieros a los que accede la mipyme, porque actualmente son reducidos y esto lleva a que se terminen financiando más con una tarjeta de crédito que una propuesta crediticia específica o piden un préstamo al consumo para llevar a la empresa", agregó.

De cara al futuro

Para impulsar sus ventas o presencia, la mayoría han establecido nuevas ofertas, subcontratado servicios externos y han hecho cambios en el operativo de la empresa.

Las mipymes han tomado la decisión de parar inversiones y concentrarse en planes de riesgo y que mantenga la liquidez de la empresa.

La transformación de las empresas es indispensable, sobre todo las relacionadas con servicios.

De acuerdo con Cabrera, "los instrumentos adecuados a las mipymes podrían ayudar a la formalización de las empresas, porque para acceder deberás estar formalizado".