Honduras: Alimentos del Caribe, el sabor de las islas de la bahía

Mario Molina de 63 años de edad es un empresario luchador quien residía en Islas de La Bahía cuando en el año 2012 decidió trasladarse a la ciudad de La Ceiba en la costa caribeña de Honduras. Ahí instaló su negocio de producción y venta de tajadas de plátano y banano embolsados, tortillas de harina y de maíz.

Para hacer frente y encontrar soluciones a los problemas que estaba teniendo en su negocio Mario se dirigió al Centro de Desarrollo Empresarial (CDE MIPYME) de la región del Valle Lean y se hizo cliente en enero de 2014.

Al aplicar el diagnóstico a la empresa los asesores del CDE MIPYME junto a Mario identificaron que su empresa, que operaba desde hacía dos años, no contaba con el respectivo permiso de operación por lo que corría el riesgo de cierre por parte de las autoridades municipales.

La empresa tampoco estaba formalizada a nivel tributario y no contaba con una contabilidad que le diera a conocer la situación actual del negocio. En la parte operativa se enfrentaba con una rotación alta de personal y no contaba con toda la maquinaria necesaria para sus procesos de producción. Este último, se relacionaba al hecho de que Mario no había podido acceder a financiamiento para la inversión.

Como primer paso durante la asesoría, inscribió su empresa Alimentos del Caribe en la Cámara de Comercio, luego tramitó el permiso de operaciones en la municipalidad. Se le apoyó con la contratación de un contador para poner al día su contabilidad. Después de este proceso, realizó el trámite de facturación de la DEI.

Para enfrentar su situación de rotación de personal recibió asesoría en los tipos de contratos que puede tener para sus empleados. Tal vez el paso más significativo consistió en la asesoría del CDE MIPYME para el desarrollo de un plan de inversión con el propósito de gestionar un financiamiento, ya que esta inversión era necesaria para potenciar el desarrollo de la empresa y tuvo éxito, el 21 de septiembre del año 2015 logró la aprobación de un crédito en el Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA).



Con el financiamiento Mario pudo adquirir materia prima, invertir en compra de equipo como freidoras y una máquina para hacer tortillas. También compró una motocicleta para la distribución de los productos. A raíz de estos cambios, Alimentos del Caribe observó un incremento en las ventas de un 25%. Este incremento hizo necesario la contratación de más personal y así se generaron cuatro empleos directos.

Alimentos del Caribe se encuentra hoy orientada a más crecimiento en el futuro. La empresa ha extendido su área de acción a otras regiones y ha ampliado su oferta de productos incluyendo enchiladas, nachos, palomitas de maíz y tacos.