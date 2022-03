Melania Baltodano: La arquitecta comprometida con construir un mejor aprendizaje para los niños y niñas costarricenses

Por Gabriela Melara – E&N Pyme-Emprende

Melania Baltodano es una costarricense que ha decidido apostarle al mundo del emprendimiento, luego de haber experimentado los beneficios del método de educación Kumon (japonés).

“Llegué a un centro Kumon (en México) buscando apoyar a mis hijos en matemáticas y me ofrecieron más que eso, me ofrecieron un método que desarrolla habilidades, importantes para el desarrollo de un niño, como confianza, disciplina, perseverancia, hábitos de estudio y otros beneficios que son importantes para el desarrollo de cualquier persona”, recuerda Melania.

Ella, siendo una arquitecta de profesión apostó por abrir el primer centro bajo esta modalidad en el país. Los centros los conoció en México, donde estuvo un tiempo por motivos profesionales, mismos que le apoyaron con la formación de sus tres hijos.

Melania asegura que llegó a Kumon como cualquier mamá preocupada por el desarrollo académico de sus hijos.

Ahora, que ella es la orientadora de uno de ellos está comprometida con el desarrollo de los niños y niñas.

Desde el primer día, con el primer alumno confirmé que esta labor me va a dar satisfacciones diarias, por ejemplo, ver la sonrisa en los chicos desde el primer día que entran al centro a trabajar en sus hojitas, el orgullo que transmiten al realizar todo el trabajo sin errores, verlos cada día más confiados al trabajar en el centro”, detalla Melania.

Una oportunidad de emprender

Tras conocer el método y ver resultados en sus hijos, Melania ingresó al proceso de formación de líderes de la empresa, pero pensando en apoyar a los pequeños de su hogar en su regreso a Costa Rica, sin embargo, el destino la llevó a tomar otra decisión y buscó llevar la franquicia a su país. “Primero con las ganas que alguien más lo abriera en el país y luego me decidí, pero tuve miedo porque era salir de mi zona de comfort”, sentencia.

“Cuando yo vi los resultados dije ‘por qué esto no está en Costa Rica’ si siempre nos hemos distinguido porque tenemos un buen nivel académico y los papás estamos comprometidos con su desarrollo. Entonces, decidí pedir información para llevar la franquicia al país y me dijeron que no, ahí, como buena tica, dije ‘ya le eché tierra’… Pasado el tiempo me contactaron y dije sí, es el momento”, reflexiona.

El camino no fue fácil, según recuerda, ya que no solo se trata del deseo, sino que cada uno de los interesados en formar el centro Kumon debe pasar por una formación estricta y apegada a la educación que ofrecen, luego son impulsados a crear un plan de negocio y acompañados para iniciar este nuevo camino.

Las franquicias son un camino para el emprendimiento en la región. Según datos de la Cámara de Comercio, en Costa Rica este modelo favorece a las mujeres de negocios, pues la mayoría de nuevas franquicias que entran en funcionamiento han sido pequeñas y medianas empresas nacidas del emprendimiento femenino.

Sobre la franquicia

Kumon es una franquicia educativa que tiene a nivel global ventas consolidadas por US$885 millones al año. Cuenta con más de25.000 centros educativos, distribuidos en más de 55 países, suma más de 4.2 millones de estudiantes y tiene más de 60 años de trayectoria. Costa Rica es su nuevo destino de expansión.

Las principales funciones como franquiciado es administrar su propio negocio con tareas como: llevar el control administrativo del centro; planear e implementar estrategias de mercadotecnia y retención de alumnos; seleccionar, contratar y capacitar al personal y; guiar y monitorear el desarrollo de las habilidades de los estudiantes.

Además, la persona recibirá asesoría y capacitación constante de los especialistas, antes, durante y después de la apertura del centro. Esto le permitirá desarrollar planes de estudio de acuerdo a las necesidades de cada alumno, orientar a los estudiantes mientras trabajan en el centro y evaluar el desempeño de cada niño, niña o joven.

“Siempre hay alguien con los orientadores y tienen el apoyo de todas las áreas. Pero, también los escuchamos y buscamos la mejora continua”, comenta Daniela Rosales, gerente Senior para Kumon México y Centroamérica.

Nosotros, afirma Rosales, “somos una marca comprometida con el desarrollo de la mujer”.