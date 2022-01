Silvina Moschini: La motivación y el apoyo son claves para que los emprendedores escalen sus negocios

Por Gabriela Melara – Pyme-emprende E&N

La pandemia aceleró los emprendimientos a escala mundial, es en estos momentos cuando puede decirse que “las crisis traen oportunidades”, de acuerdo con Silvina Moschini, Presidente y co-fundadora de TransparentBusiness, además de CEO y fundadora de SheWorks! y Productora Ejecutiva de Unicorn Hunters.

Parece que esto no parará, de hecho, las tendencias del mercado indican que 2022 será un año propicio para los emprendimientos de la región, sobre todo para aquellos potenciados por la tecnología, que se enfocan en Inteligencia Artificial, fintech, climate-tech, ciberseguridad y cripto.

Adaptación

De acuerdo con Moschini, es momento de aprender a manejar el poder de adaptación. “Tenemos que reinventarnos y amoldarnos con facilidad a los cambios que se nos van planteando para poder aprovechar al máximo las oportunidades…Todas las compañías de servicios y/o productos necesitan una tribu que las apoye. Esta red nos dará impulso para reinventarnos si es necesario, nos permitirá co-crear con todos los miembros de esa comunidad”, añade.

En una entrevista concedida a Pyme-Emprende, la experta asegura que son las mujeres las que más emprenden y es por ello que se deben crear más oportunidades de desarrollo e inyectar el capital necesario a sus negocios.

A nivel global, el 2021 cierra con cifras históricas de recuperación en emprendimiento femenino. De acuerdo con Female Founders Fund, a escala mundial fueron 39 los unicornios fundados por mujeres. En Latinoamérica, destacan los casos de cofundadoras al frente de unicornios como Kavak con Loreanne García y Casai con Carmen Herrerías en México, Nubak con Cristina Junqueira en Brasil y Kushki con Daniela Espinosa en Ecuador.

En cuanto al apoyo económico, un informe reciente de PitchBook indica que la inversión en proyectos liderados por mujeres registra un aumento sostenido desde el último cuatrimestre del 2020, cuando marcó una suba de 19,5% (mientras el resto del mercado caía 7,4%).

Un 54% de las mujeres emprendedoras STEM en América Latina y el Caribe levantó capital de inversores ángeles o capital emprendedor (venture capital) y casi un 80% planea expandir su compañía internacionalmente en los próximos cinco años, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“No podemos perder de vista que en un contexto como el que estamos viviendo, las mujeres emprendedoras son una pieza clave para el desarrollo social y económico de los países. Por ejemplo, un reporte de Boston Consulting Group indica que financiar por igual a las emprendedoras que a los hombres puede sumar 5 billones de dólares al PIB mundial -entre 3% y 6%”, detalla Moschini.

“Debemos poner a prueba nuestra imaginación y buscar formas alternativas de ganar terreno en el mercado. Me refiero a explorar modelos de financiamiento disruptivos como el equity crowdfunding -una forma de inversión en la que, a cambio de cantidades relativamente pequeñas de dinero, los inversores públicos obtienen una parte proporcional del capital de la empresa-, que puede resultar una fórmula mágica para ayudar a las emprendedoras a obtener financiación y ampliar sus negocios”, agrega.

A través de SheWorks! y Skirt The Rules, Moschini y su equipo trabajan para dar a las mujeres las herramientas necesarias para su desarrollo. “Queremos demostrar al mundo que el talento no tiene género: las mujeres somos el 50% de la población y ha llegado el momento de que tengamos el 50% de las oportunidades”.

“Soy una firme defensora de que las mujeres debemos construir nuestra tribu. Muchas veces nos peleamos por una silla en vez de trabajar juntas para construir juntas una mesa más grande”, reflexiona.

- ¿Cuándo es un buen momento para emprender, saber si ese momento ha llegado a mi vida?

Desde el punto de vista del negocio, el momento ideal es cuando tienes una idea de impacto y puedes identificar un mercado potencial que está listo para adoptar tu servicio y/o producto. Desde el lado personal, será cuando decidas que estás dispuesto a invertir tiempo, recursos y dinero en tu emprendimiento asumiendo los riesgos que eso implica.

Hoy atravesamos una verdadera revolución de las startups y considero que nunca hubo un momento más propicio para emprender. Como siempre digo, las crisis traen oportunidades y luego de la pandemia, los emprendedores deben ser muy astutos para detectarlas y dar respuesta a las necesidades del mercado.

En este escenario de aceleración digital, en el que sólo durante el primer año de la pandemia la digitalización evolucionó al ritmo de 3 o 4 años en condiciones normales, nacieron emprendimientos más rentables, innovadores y escalables en tiempos record. En los primeros 6 meses del año, las startups latinoamericanas han levantado 9.300 millones de dólares, casi el doble del capital levantado en todo el transcurso de 2020.

Además, en la actualidad, las compañías son más globales, disruptivas y tienen el potencial de convertirse en unicornios, es decir, empresas valuadas en más de mil millones de dólares. Al momento son más de 800 unicornios a nivel mundial y para 2022 se estima lleguen a 1.000.

La región vio nacer al momento 34 unicornios, un dato que ha visibilizado el potencial innovador de nuestras startups frente a inversionistas de todo el mundo. De hecho, algunas de las grandes firmas de capital de riesgo como SoftBank, General Atlantic y Sequoia Capital están mirando a América Latina en busca de las nuevas empresas privadas valuadas o que tengan potencial de convertirse en los próximos unicornios.

Eso no es todo: para 2022 se espera que entremos en la era de los decacornios (empresas valuadas en más de diez mil millones de dólares) y hasta hectacornios (valuadas en más de 100 mil millones de dólares). Estas tendencias nos demuestran que el momento de lanzarse a concretar nuestros proyectos es ahora, no podemos perder esta oportunidad.

Tenemos que aprender a darnos el crédito por nuestros logros

-El emprender, ¿Se da más en mujeres que en hombres?

Aunque me gustaría decir que se da en los dos géneros por igual, suele ser un camino más difícil para las mujeres por la falta de financiación que aún enfrentan sus proyectos: las empresas fundadas exclusivamente por mujeres solo recaudaron el 2.3% de los fondos de capital de riesgo, según Crunchbase. Mientras que las startups con cofundadores de género mixto recaudaron el 11,7% de la financiación y, aquellas compañías con fundadores exclusivamente masculinos, se llevaron el 86% de la financiación de riesgo mundial.

Pero si miramos el mapa completo, la realidad es que las mujeres son más efectivas y obtienen mejores retornos en sus inversiones que los hombres, a quienes superan en 40 puntos básicos, según un estudio de Fidelity Investments que analizó 5.2 millones de cuentas de clientes -la mitad de hombres y la otra mitad de mujeres- en el lapso de diez años.

Considero que es tiempo de que equilibremos esta balanza de género y que el mundo se de cuenta de que las mujeres emprendedoras somos el motor de la reactivación de la economía post pandemia.

En esta búsqueda de equilibrio, al ver las dificultades a las que se enfrenta el talento femenino y al detectar que infinidad de proyectos con mucho potencial no logran salir a la luz por falta de acceso a capital, lanzamos Unicorn Hunters para millones de espectadores en el mundo. Pusimos el foco en generar acceso democrático a las inversiones porque queremos transformar la dinámica del mercado: buscamos darle a las empresas la oportunidad de levantar capital para convertirse en el próximo unicornio, además de darle a la gente oportunidades para invertir y aprender sobre el mundo de los negocios de una manera entretenida.

La motivación de poder ayudar a emprendedoras y emprendedores a escalar sus negocios en todo el mundo también fue impulsada por nuestra experiencia de financiamiento alternativo al obtener el capital necesario para escalar TransparentBusiness, la plataforma para gestionar el trabajo remoto que obtuvo la categoría de unicornio en 2020, es decir, una valoración de mil millones de dólares.

-Hablando de las mujeres emprendedoras, ¿Cuáles son las cualidades indispensables que debe cumplir?

Las mujeres emprendedoras tenemos que mostrar convicción, confiar en nuestra intuición y desplegar nuestro talento sin detenernos un segundo en aquellos que nos dicen que no podremos lograr nuestros objetivos. Tenemos que ser decididas para ir en busca de la financiación necesaria que conduzca a nuestros proyectos al próximo nivel y mostrar a los inversores por qué sería un error que no apoyaran nuestras iniciativas.

Hay que dejar de lado los miedos que muchas veces son impuestos por el entorno que nos dice que no vamos a poder y lanzarnos a pensar en grande. Ante las adversidades, siempre recomiendo aplicar una práctica en japonés llamada Kuyashii, que se refiere a la energía que se obtiene de aquellos que dudan de nosotros para luego transformarla en motivación para el éxito y convertir las negativas en inspiración.

Como siempre digo: mentes fuertes, tacos firmes y el foco puesto en superar condicionamientos vetustos, tales como que no sabemos negociar o no podemos liderar empresas que sacudan el mercado por su innovación e impacto.

Además, el liderazgo femenino demostró ser uno de los que mejor se desarrolló durante la pandemia y sacó a relucir habilidades características de las mujeres como la empatía, la resiliencia y la inteligencia emocional. Sin dudas, estos son valores indispensables para aportar a la sociedad en los tiempos que vivimos. Y justamente ese liderazgo inclusivo es el que hoy está mejor armado para poder triunfar y obtener óptimos resultados.

Fue con el propósito de potenciar el impulso del talento femenino que lanzamos Skirt The Rules, un movimiento global para desafiar las reglas, pensar en grande y empoderar a las mujeres emprendedoras para que desaten su poder de crear negocios con impacto global. Es una comunidad enfocada en el aprendizaje colaborativo que facilita el acceso a herramientas y mejores prácticas para ayudar a las mujeres emprendedoras a lograr sus objetivos comerciales y acelerar su crecimiento. Además, proporciona espacios de formación, talleres y tutorías. Este es el momento de apuntalar la poderosa intuición femenina con las habilidades digitales que pide el mundo de hoy.

-¿Cómo podemos como sociedad y gobiernos apoyar a las mujeres emprendedoras?

Todos debemos tomar un rol activo para equilibrar la balanza de género y la sociedad tiene que trabajar en conjunto para revertir esas culturas patriarcales que dejan a las mujeres relegadas. Necesitamos abrazar un cambio de mentalidad que priorice el talento en lugar del género y para esto, tanto el sector público como del privado, tienen que dar herramientas y posibilidades para capacitar a las mujeres en nuevas habilidades necesarias para insertarse en el mercado laboral.

Un notable ejemplo de esto es Colombia, que sin dudas se encamina a convertirse en el Silicon Valley de América Latina. Dicho país tomó un rol activo para equilibrar la balanza de género y apuesta a la educación digital de las mujeres para que tengan las herramientas suficientes frente a la cuarta revolución industrial.

En este sentido, desde SheWorks! llevamos adelante un acuerdo con el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia) para capacitar a 15.000 mujeres colombianas en habilidades digitales. Además, junto a la Presidencia de Colombia, lanzamos el programa Mujeres que Transforman para desarrollar, incentivar y potenciar el empoderamiento económico de más de 1000 mujeres emprendedoras.

Para 2022, estamos diseñando en conjunto un programa más abarcativo en línea con la cuarta revolución industrial que incluye inteligencia artificial, comercio social, marketing digital, entre otras habilidades fundamentales para el desarrollo de la economía naranja del país.

-Reflexión para todas los que tienen ese deseo de emprender, pero no se atreven

Nuestro principal desafío es derribar los techos de cristal. Establecer nuestros objetivos y luchar por obtenerlos. Es un camino de sacrificio no lo voy a negar, pero la recompensa de materializar nuestras ideas es aún más grande y vale la pena.

Tenemos que aprender a darnos el crédito por nuestros logros: llegamos porque somos capaces y tenemos que vencer ese límite que muchas veces nos auto imponemos y nos dice que no tenemos el talento suficiente. Las mujeres no aplican a posiciones de jerarquía o no se animan a emprender porque sienten que no están 120% calificadas. Tenemos que vencer nuestros propios obstáculos y lanzarnos a conseguir lo que queremos.

Aquí entra en juego el famoso síndrome del impostor que solemos atravesar y enfrentar muy seguido: esa vocecita que te dice que llegaste allí de pura casualidad y que no eres capaz de conseguir nada. Nos afecta a todas, sin importar la posición o el rol.

En este terreno, las mujeres tenemos que ganar confianza, pararnos con firmeza frente a nuestros objetivos y concretarlos. De hecho, las estadísticas respaldan nuestra efectividad: según McKinsey una empresa que tiene mujeres en su junta directiva puede llegar a ganar hasta 50% más. Es tiempo de que las mujeres nos sintamos cómodas siendo exitosas y para esto desde Skirt the Rules buscamos capacitar y dar las herramientas necesarias para que se sientan empoderadas y sean las artífices de sus éxitos.

Y en cuanto a los emprendedores latinoamericanos en general, es importante que puedan recibir mentorías y apoyo de las agencias de emprendimiento e innovación en sus propios países. En el caso de Chile y Colombia, tenemos una alianza estratégica junto a Unicorn Hunters con Innpulsa, la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno de Colombia, y Corfo, la Corporación de Fomento y Producción del Gobierno de Chile, para que las empresas colombianas y chilenas de alto potencial accedan a mayor capital y se abran paso en los mercados internacionales. De hecho, muy pronto, habrá una compañía participante de Chile impulsada por dicha agencia. Esperamos que más países puedan potenciar su ecosistema emprendedor a través de este tipo de acuerdos que abren puertas a oportunidades de financiamiento globales.