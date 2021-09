El Salvador: 33 mujeres pueden emprender tras finalizar EMPRETEC

Por E&N Pyme-Emprende

33 salvadoreñas más cuentan con los conocimientos y las herramientas necesarias para emprender un negocio propio o fortalecer el que ya tienen.

En julio de 2020, AES El Salvador y la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), llevaron a cabo de manera virtual el taller “AES Mujer - EMPRETEC”, del cual se graduaron a 33 mujeres emprendedoras.

“Esta experiencia me ayudo a reiniciarme, a detenerme a planificar y a ver a corto, mediano y largo plazo mi plan de negocios. Puedo decir contundentemente que hoy más que nunca me siento motivada para seguir adelante en con mi emprendimiento” mencionó Marielos Figueroa, beneficiada con el programa.

EMPRETEC es un programa de formación técnica diseñado por Naciones Unidas para impulsar el desarrollo económico sostenible de las mujeres a través del fortalecimiento de sus capacidades personales y habilidades emprendedoras.

Beatriz Ramos, una de las emprendedoras beneficiadas con el taller dijo: “Ha sido una experiencia enriquecedora que me ha llenado de entusiasmo y pasión. Este curso me ha inspirado para proyectarme y definir las metas que me ayudarán a iniciar cualquier negocio”

A la fecha, AES y Fundemas han llevado a cabo nueves talleres EMPRETEC, apoyando así a que más de 200 mujeres descubran su potencial emprendedor y logren ponerlo en práctica.

En ese sentido, María Melara, otra de las graduadas expresó que el taller será un punto de partida para iniciar un nuevo negocio.

“Creo que las herramientas y conocimientos que aprendimos me ayudarán a ser una emprendedora de corazón” agregó.

Desde hace nueve años, AES El Salvador trabaja junto con FUNDEMAS para impactar positivamente la vida de las mujeres salvadoreña a través de su desarrollo económico inclusivo.