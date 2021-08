12 mujeres son parte del Primer programa de incubación enfocado en emprendedoras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) en Costa Rica

Por E&N Pyme-emprende

Después de haber recibido más de 100 aplicaciones de ideas y soluciones de base tecnológica lideradas por mujeres, el Programa de Incubación CONSTELAR seleccionó a las primeras 12 mujeres que formarán parte del proceso de incubación de 14 semanas para fortalecer su propuesta e incrementar las posibilidades de convertirse en una empresa estable y exitosa, financieramente viable y con potencial crecimiento local e internacional.

El proceso de selección de las propuestas fue liderado por Impact Hub San José en alianza con El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y la Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA) y con apoyo Spyre Group, organización israelí con 10 años de experiencia en el sector de emprendimiento. Un comité de selección compuesto por expertas y expertos en el sector de emprendimiento y tecnología se dieron a la tarea de analizar a las 20 aplicaciones que pasaron a la ronda final de evaluación.

“Cuando vi el video de lanzamiento de Constelar me emocioné mucho. Sentí una fuerte empatía con las mujeres que expusieron sus vivencias profesionales en las áreas STEM. Me identifiqué con ellas, con sus sufrimientos y los obstáculos que tuvieron que superar en una sociedad que invisibiliza nuestra contribución como mujeres profesionales. Pude verme reflejada en su propio espejo. La calidez que se emana de este ambiente de sororidad me hizo sentir abrazada y comprendida. Sentí que estaba entre amigas. Esto me llenó de ilusión y me motivó a participar”, comentó María Lourdes Vargas Morandi, una de las seleccionadas.

Alejandra Ortega Quirós, Alexandra Martínez Porras, Carmen Vargas Calvo, Débora Zúñiga Arias, Johanna Galit Akerman Sánchez, Karina Torres Castro, María Lourdes Vargas Morandi, Natalia Nicole Mora Rodríguez, Paola Piza Duarte, Rebeca Campos Sánchez, Silvia Solano Sánchez y Valeria Carrillo Ramírez son las representantes de las 12 soluciones de la primera generación seleccionada de STEMpreneurs del programa CONSTELAR.

“Contamos con propuestas de los sectores de agricultura, salud, greentech, matemáticas y educación. Estamos muy inspiradas por este grupo de mujeres, que se encuentran curiosas de aprender acerca de modelos de negocios y cómo a través de sus conocimientos técnicos y científicos pueden contribuir con problemas existentes en la sociedad”, mencionó Cristina Vindas, directora de Impact Hub en Costa Rica.

El programa de incubación de CONSTELAR tiene como meta proporcionar a las participantes conocimiento gerencial y técnico, estrategias para el balance vida-trabajo y confianza en sí mismas como mujeres emprendedoras. Cada participante tendrá acompañamiento empresarial para el desarrollo de ideas de negocio a través de un programa educativo, con sesiones grupales e individuales, y acceso a personas mentoras y asesoras especializadas en el área de su propuesta, con la posibilidad de optar por capital semilla y acompañamiento para el desarrollo de su prototipo.

“Estamos muy emocionados por la alta participación de más de 100 mujeres en la convocatoria del programa. Estos resultados nos inspiran para seguir promoviendo la participación femenina en el ecosistema emprendedor en áreas STEM.

Los 12 emprendimientos seleccionados tienen un gran potencial de desarrollo con un alto grado de innovación en áreas STEM, algo que nos llena de gran optimismo. A estas mujeres les deseamos todos los éxitos para que puedan culminar el proceso de incubación y desarrollar sus propuestas de negocio”, afirmó Flora Montealegre, delegada Ejecutiva de la Fundación CRUSA.

Por su parte, la Dra. Giselle Tamayo, presidenta del CONICIT destacó la gran cantidad de participantes en el programa lo que sin duda alguna refleja que Constelar vino a llenar una necesidad, en ese sentido, considera que el emprendimiento femenino en STEM debe ser sostenible a través del aseguramiento de recursos.