Emprendimientos de pastelería presentan un impulso en medio de la pandemia en Costa Rica

Por E&N Pyme-emprende



No hay nada como el sabor casero, bocados que nos recuerdan al hogar, la niñez e, incluso, nuestras raíces. Esa sensación de calidez nunca había sido tan necesaria como en el contexto actual: lejos de nuestros seres queridos e incapaces de crear recuerdos juntos.

Con la pandemia, muchas personas en el mundo perdieron su empleo o fuente de ingresos y una tendencia que ha cobrado fuerza es el emprendimiento y los negocios de pastelería y panadería en casa.



En Costa Rica, las artesanas domésticas son un grupo cada vez más grande de amantes de la panadería, pastelería y chocolatería, que llevan calidad y sabor a los hogares y empresas. Aunque sus negocios son pequeños, se enfrentan a retos importantes, como encontrar ingredientes, descubrir los modos de preparación adecuados, medir los tiempos exactos, utilizar los utensilios correctos, definir costos, procesos de producción, entre otros factores.



Con el objetivo de apoyar a este sector, Puratos ha dedicado esfuerzos para la capacitación de emprendedores a través de cursos digitales y facilitarles las soluciones, como por ejemplo desarrollo de productos en presentaciones pequeñas para que compren lo que realmente necesitan; aprender a usar los ingredientes correctamente o, incluso, saber cómo complementar sus recetas, darles un toque diferenciador en el mercado y hasta como empacar sus productos



La chef Deborah Azevedo de Abreu es una de las personas capacitadas por Puratos. Ella inició su negocio “D Cocina” hace más de 22 años, pero hoy, dada la nueva realidad, en su escuela está dando cursos virtuales a más de 300 personas por semana, y la mayoría de ellas está desarrollando sus emprendimientos. “Impartimos clases para las artesanas domésticas, son personas que no necesariamente tienen un comercio establecido, pero les apasiona lo relacionado con la panadería y pastelería, por ende, llevan cursos libres, aprenden de temas específicos para iniciar con su negocio”, explicó Azevedo.



Y es que muchas de estas personas artesanas domésticas, sostienen a sus familias con la venta de pasteles, tortas, y repostería en general, se lee sencillo pero no los es: deben aprender técnicas de panadería/repostería/chocolatería para ofrecer productos de alta calidad, requieren crear recetas que fusionen lo tradicional con lo innovador y tener ese toque especial que atraiga a los clientes, entender las necesidades de sus consumidores y, sobre todo, encontrar las opciones de ingredientes ideales para sus preparaciones.



“Puratos es la primera y única empresa en Costa Rica que reconoce a las artesanas domésticas, están enfocados en este grupo, les dan especial atención: capacitación a cargo de un equipo de técnicos con excelencia y facilidad para adquirir los productos, pues no hay montos específicos de compra. Este apoyo y el contar con productos en pequeñas presentaciones, es clave para el crecimiento de este nicho de mercado”, indica Azevedo.

Tecnología con estándares de clase mundial

La tecnología de Puratos también ha sido un pilar para este grupo de panaderos, reposteros y chocolateros, ya que hay productos que facilitan los tiempos de producción como las premezclas, éstos se adaptan a los retos de los productores en cuanto a tiempo, frescura, calidad, temperatura, humedad, harina y mano de obra, para dar una experiencia sensorial y de sabor única.



Las premezclas son un aliado para las personas que están iniciando, “porque contienen las cantidades específicas de los productos y los pesos exactos, son la solución ideal de los y las que desean hacer las cosas de manera más fácil y rápida, sin dejar de lado la calidad. Son una base que nos permite crear queques, galletas, tortas, solo se agregan algunos ingredientes y listo”, manifestó Azevedo.

Las premezclas permiten estandarizar y mantener la calidad de los productos, son además, una buena opción para utilizar en comedores y grandes panaderías, pues preparar hasta 200 pasteles, resulta más fácil y económico, incluso para las personas que no tienen conocimientos profundos en el área.



“Uno de los compromisos de Puratos es ayudar a los clientes a mejorar sus productos y mostrarles cómo hacer de algo tan simple como un pan, una creación que enamore paladares y fusione sabores. A finales de 2018, lanzamos nuestro e-commerce, es una herramienta que facilita compra e información a nuestros clientes, nuestra misión sigue siendo clara: desarrollar el mercado de Latinoamérica y ofrecer siempre productos de alta calidad y sabor ”, Evelyn González Directora de Mercadeo de Centro y Sur América.



Puratos busca innovar, compartir esa pasión con sus clientes y ayudarles a materializar sus sueños, si usted es una persona emprendedora en cualquiera de las áreas mencionadas, puede obtener capacitaciones gratuitas siguiendo las redes sociales de Puratos: Facebook e Instagram, visitando el sitio web www.puratos.co.cr o bien, escribiendo al whatsapp 8595-2895.