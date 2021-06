Costa Rica: Más de 200 mujeres empresarias fortalecieron sus negocios en medio de la pandemia

Por E&N Pyme-emprende



Laura Aguilera renunció a su trabajo para emprender como diseñadora de modas y luego de un año de contar con su negocio propio de ropa casual y vestidos de novia; el Programa Nacional de Mujeres Empresarias: “Mujer y Negocios 2020”, fortaleció su empresa en medio de la pandemia.



“Este programa llegó en el momento indicado y me cambió la vida, porque gracias al acompañamiento empresarial aprendí a poner en práctica herramientas para diversificar, dar valor agregado, ordenar las finanzas, mejorar la marca e incluso involucrar a otras personas; pero sobre todo me empoderó completamente como empresaria”, expresó esta diseñadora herediana.



Ella es una de las 204 mujeres que esta mañana se graduaron del Programa Nacional de Mujeres Empresarias: “Mujer y Negocios 2020”, un proyecto gratuito de asesoría y capacitación personalizada que no solo busca aumentar las competencias necesarias para desarrollar empresas sostenibles y competitivas con enfoque de género y de mercado; sino también enfrentar los retos ante pandemia Como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), por siete meses, empresarias de San José, Heredia, Cartago, Limón, Ciudad Quesada, Cañas, Montes de Oro, Puntarenas y Golfito, recibieron asesoría y mentoría virtual en:



Empoderamiento Femenino.

 Habilidades Blandas.

 Creatividad e Innovación.

 Mercado Meta.

 Marketing.

 Costos y Precio.

 Modelo Financiero.

 Comunicación Efectiva.

 Formalización.



“El liderazgo femenino es clave para el desarrollo en el mundo de los negocios y este ha sido el principal objetivo de una iniciativa que ha dado como resultado mujeres empoderadas con modelos de negocios estructurados, conocimientos empresariales fortalecidos, desarrollo de capacidades para acceso, generación de alianzas entre las participantes, financiamiento y muchas herramientas más. Hoy las felicito por su compromiso para culminar este proceso que sin duda hará crecer sus emprendimientos y las motivo para que este sea solo el inicio de un camino de crecimiento personal y empresarial”, expresó Victoria Hernández, ministra de Economía.



Un 46% de los negocios o emprendimientos vinculados al programa pertenecen al sector de industria, el 38% a servicios, 15% comercio y 1% al agro.



“Este proyecto es una muestra del trabajo en equipo a nivel interinstitucional, con las personas como centro de nuestras acciones; hemos entendido el rol de nuestra instituciones para responder a un mercado laboral cada vez más retador, que exige personas más preparadas, de acuerdo con las tendencias globales y nacionales, por ello, de nuestra parte continuaremos reforzando este programa, para atender a más mujeres en todo el país y facilitar la consolidación de sus empresas y la generación de empleos”, aseguró el presidente ejecutivo del INA, Andrés Romero.



Dentro de los emprendimientos destacan: productos de cuidado personal, textiles, artesanía, tecnología, decoración, gastronomía, comunicación, mercadeo, fotografía, joyería, entre otros; además es importante destacar que durante el programa se ha registrado la creación de más de 50 empleos, en las empresas participantes.



“En el INAMU estamos determinadas a que el mayor número de mujeres se incorporen a los mercados de trabajo y alcancen la autonomía económica. La graduación de esta mañana, donde ustedes son las protagonistas, es un acontecimiento vital para el país, en un momento excepcional para recuperar nuestro tejido económico. Cada una de ustedes es una mujer empoderada, con competencias empresariales fortalecidas, cuentan con negocios debidamente estructurados y listos para incursionar en nuevos mercados, incluso capaces de generar opciones de empleo para otras mujeres. Desde la institucionalidad pública las felicitamos y nos comprometemos a que más mujeres se sumen a la autonomía económica, siguiendo la ruta que ustedes están liderando”, puntualizó Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU.



Este proceso inició con una convocatoria abierta en junio del 2020, donde se recibieron 5.967 solicitudes y luego de un proceso de selección por parte de las instituciones se eligieron 225 empresarias, de las cuales 204 finalizaron exitosamente todo el proceso.



Actualmente, 200 mujeres iniciaron su participación en el Programa Nacional de Mujeres Empresarias: “Mujer y Negocios 2021”.