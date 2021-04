Artes y Vinos by Coven PTY: Una botella de vino hecha con arte

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

“Los regalos personalizados dan calor, cariño, demuestran lo significativo que es ese alguien para ti”, con esta premisa es que dos jóvenes panameños decidieron mezclar vinos con el arte.

Artes y Vinos by Coven PTY es un emprendimiento que ofrece una variedad de botellas de vinos, las cuales pueden contener, en lugar de la tradicional viñeta, una obra de arte.

Los lienzos que son añadidos a cada botella son elaborados a mano por artistas panameños, que durante la pandemia también vieron afectado su trabajo.

Conoce más sobre Convepty

“Son artes únicas, no hay dos iguales. Hay artistas nacionales que trabajan con nosotros. Hablamos de temas, como día de la madre y ellos sacan su imaginación. Yo no le digo qué hacer, sino que ellos son libres de crear con cada una de las botellas. La que tengas solo es para ti, no hay más como la tuya”, afirma Ana Carla Borges, una de las fundadoras de este proyecto.

Ana y José Javier Arango arrancaron hace unos meses con una tienda virtual, www.covenpty.com, como un aliado para digitalizar negocios pequeños y de emprendedores. Esto les permitió conocer el comportamiento de los panameños e iniciar con la idea de Artes y Vinos.

“Las botellas de vino son un regalo clásico, que siempre llevas una a una reunión en una casa. Entonces, dijimos: Innovemos”, de acuerdo con Ana.

José recuerda que al padre de uno de sus amigos le hizo llegar una de estas botellas y fue tanto el amor que le puso esta persona a la botella que ahora está como un adorno más en casa.

Vencer el miedo: Así inició Arte Violetto

Las obras de arte que se pueden adaptar a la botella que uno compre ya están hechos, solo se trata de escoger cuál es la que se quiere y ellos se encargan de adaptarla y llevarla a la casa de quien se indique.

“Podemos hacer un arte especializado, solo que ahí cambiarían los tiempos de entrega, porque sería de ver el arte que se quiere, mandar al artista y que él nos diga el tiempo que necesita para elaborarlo”, responde Ana, ante la pregunta si se pueden llevar a un nivel más de personalización estas botellas.

La primera apuesta: COVEN PTY

Los hermanos idearon en junio de 2020 iniciar con una página web para apoyar a los emprendedores y aportar, desde su especialidad, a la reactivación económica de Panamá.

www.covenpty.com empieza a tomar forma a medida del año de la pandemia y sale al público a finales del mismo año.

Sus padres y amigos, los aliados

“Luego de tanto pensar y anotar ideas decidimos iniciar con la tienda. Lo presentamos a nuestros padres, ellos nos instaron a que la desarrolláramos, nos pidieron un plan de negocio y cuando nos dijeron que sí, que lo aprobaron, empezamos a desarrollarlo”, comenta como anécdota de este viaje Ana.

Los primeros en sumarse a esta web fueron los amigos y cercanos, luego poco a poco siguieron sumándose otros emprendimientos y negocios, de acuerdo con José, quien es el que desarrolla la comunicación interna.

Podcast E&N: Emprendimientos y más

La pandemia, su gran oportunidad

Los jóvenes de 19 y 20 años de edad aseguran que la pandemia fue la oportunidad que necesitaron para lanzar el proyecto, debido a las cuarentenas impuestas por esta crisis sanitaria los llevaron a paralizarse un tiempo.

“La cuarentena nos dio la oportunidad de darnos tiempo para desarrollarnos porque estamos entre el estudio, el deporte, la familia, todo. Llevamos dos carreras. Pero la cuarentena nos dio el tiempo para sentarnos y platicar”, así es como todo inició, de acuerdo con sus fundadores.

José indica que ambos llegan dos carreras y se complementan, no solo con negocio si no entre ellos mismos.

“Estamos en dos carreras simultáneas, relacionadas con los audiovisuales, la administración de empresa y el marketing”, indicó.

La expansión

Ahora estos dos hermanos buscan seguir ampliándose en Panamá, pero también llevar su modelo de negocio a la región centroamericana.

“La idea de nosotros es expandirnos a la región, quisiéramos ser parte de la evolución”, reflexionó José.