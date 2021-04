Glenda Romero: Arte Violetto nace tras vencer el miedo a empezar en medio de tiempos difíciles

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

Vencer el miedo a empezar es uno de los primeros pasos para tomar la decisión de emprender. Un ejemplo de ellos es Glenda Romero, una hondureña, que inició su idea de negocio en medio de la pandemia por COVID-19 y en momentos en los que este país de Centroamérica vivía en medio de cuarentenas estrictas, para combatir la propagación del virus.

La creadora de Arte Violetto (morado en italiano) indica que el emprendimiento sería acompañado de alguien más, pero por la misma crisis sanitaria les fue imposible reunirse y decidieron no seguir. Sin embargo, luego tomó la decisión: Empezar.

Conozca las hitorias de otros emprendedores en Protagonistas

“La idea empezó con una socia. A mí siempre me han gustado las manualidades y siempre he pensado que el bordado combina bien con la pintura. Entonces, yo hago bordado y ella pinta bonito, muy bien. Entonces, íbamos a empezar cada quien en su área en este proyecto, pero vino la pandemia y era difícil reunirnos y decidimos que no lo haríamos. Pero, me atreví sola”

Glenda si llegó a pensar que esta decisión era arriesgada porque podría ser que nadie buscara o quisiera su producto, pero aun así siguió. “No tenía dónde mostrar mis piezas, empecé con mis amigas y luego me moví a redes y ahí estoy”, detalla en una conversación con Pyme-Emprende de Estrategia & Negocios.

Esta joven ofrece al público camisas que cuentan con detalles bordados y pintados a mano. Pueden ser de su colección o pedidas según lo que uno quiera mostrar.

“Son únicas. Mis camisas son mis tallas, hay alguien que me ayuda en la costura, y luego el proceso lo empiezo de cero. Lleva su tiempo por la pintura, el secado, el bordado, pero todo lleva mucho corazón y dedicación”, resalta Glenda.

Escuche historias de inspiración en nuestro Podcast (sin registro)

La meta es expandirse a otros mercados

Al llegar a un año de operación, también busca expandirse por medio de su propia página web y llevar sus camisetas a otros mercados centroamericanos.

“A la fecha he logrado expandirme, he enviado mis camisas a Estados Unidos y España y quiero seguir. Estas las he hecho llegar por medio de algunas personas que han hecho viajes en estos tiempos”, resalta.

Nada es imposible

Glenda se ha atrevido a diseñar las camisetas que las personas buscan.

Algunas combinan pintura y bordado, diversos colores, como las catrinas mexicanas, o personajes de películas, caricaturas y series.

“Uno de mis mayores retos fue hacer un retrato, yo pinto de manera empírica, no soy retratista, pero lo logré y el cliente está satisfecho”, indica entre risas y agrega que “se sentía nerviosa de entregarla”.