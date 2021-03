PYMES turísticas sobreviven con el agua hasta el cuello

Por Roberto Fonseca / Gabriela Melara– estrategiaynegocios.net

La industria turística centroamericana, compuesta en su gran mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas y severamente afectada por la pandemia, desarrollan campañas para fomentar el turismo nacional e intrarregional de cara a la Semana Santa, mientras esperan la recuperación del turismo internacional, tras la vacunación masiva en los principales países emisores.

Costa Rica

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), retomando la experiencia de octubre pasado, está promoviendo nuevamente la campaña “Vamos a Turistear”, para promover el turismo interno.

En la edición pasada, se involucraron 74 micro, pequeñas y medianas empresas de Guanacaste, del Pacífico Medio, de Puntarenas, del Valle Central y del Caribe, entre otras.

“La expectativa es que el turista nacional apoye el sector turístico como lo ha venido haciendo. Para motivarlo echaremos mano nuevamente de Vamos a Turistear, que se reforzará para semana santa”, dijo el Ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura.

“Estamos haciendo un llamado a la contratación de guías nacionales acreditados con el conocimiento para mejorar la experiencia turística de los nacionales. También invitamos a los nacionales a contratar transporte turístico, para así cooperar con el sostén de estos negocios tan importantes para la economía del país”, agregó.

Paralelamente a la campaña, el ICT ha tenido un acercamientos con las autoridades sanitarias para ir poco a poco levantando las restricciones para el disfrute de las playas y ampliar el horario de los restaurantes, todo para incentivar el turismo interno.

En cuanto al turismo internacional, recordó que en el plano mundial, los expertos proyectan un repunte en el tercer trimestre de 2021 y otros, hasta en 2022, a medida que se normalicen las condiciones de viaje y la pandemia se contenga a nivel mundial.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

En 2020, debido al COVID-19, las llegadas internacionales por todas las vías alcanzaron la cifra acumulada de 1.0 millones, que representa casi la tercera parte del registro del año 2019, cuando se sobrepasaron los 3 millones, según cifras del ICT.

En febrero recién pasado, el gobierno del mandatario Alvarado anunció 20 nuevas medidas de reactivación y alivio para el sector turismo, que incluyen un impulso al turismo nacional mediante las jornadas

acumulativas en el sector público, que posibilitarán un día libre a la semana. Además, medidas favorables de orden financiero, fiscal y mayor conectividad aérea. “El establecimiento de feriados largos ha contribuido a llevar oxígeno al sector turismo, el más severamente golpeado por esta pandemia. La clientela costarricense ha respondido al llamado de “hacer Patria” apoyando al sector turístico”, insistió el ministro Segura.

¡Recorrer Guate!

El pasado 11 de febrero, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) lanzó la campaña ¡Recorriendo Guate!, que invita a redescubrir los atractivos turísticos de cada uno de los 22 departamentos del país, en esta etapa de recuperación que necesita la economía y en particular la industria turística, gravemente afectada.

“Con esta campaña transversal a lo largo del año, buscamos motivar a los guatemaltecos para que realicen turismo interno responsable y a buscar destinos no tradicionales, y así evitar aglomeraciones y fuentes de contagio”, señaló a E&N el Ministro del INGUAT, Mynor Cordón.

De acuerdo a cifras oficiales proporcionadas por la oficina de Comunicación del INGUAT, el impacto de la pandemia en la industria turística fue devastador, ya que la llegada de visitantes extranjeros en 2020 se redujo en -76,7% en comparación al año anterior, cuando arribaron 593.990 versus 2.5 millones de visitantes.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal Eso impactó en la captación de divisas, prueba de ello es que en 2020 el turismo generó US$637.6 millones versus US$1.249 millones en 2019, lo que representa una reducción del 48,9% en ingresos totales.

En términos de turismo nacional, las cifras del INGUAT indican que, en siete meses del año 2020, el movimiento de turismo interno suma 33.0 millones.

“Es momento de retomar las actividades turísticas de forma responsable, reencontrándose con las maravillas que ofrece Guatemala, a la vez de cuidar de sí mismos y los demás”, aseguró Cordón, quien recordó que su país fue reconocido con el Safe Travels de la WTTC y cada vez más prestadores de servicios turísticos cuentan con el Sello de Bioseguridad Turística.

Sector privado demanda 11 acciones

En Guatemala, el comité de crisis del sector turístico privado, integrado por más de 20 asociaciones de la industria, expuso una radiografía dramática del impacto provocado por la pandemia en el sector de las Mipymes turísticas, que comprenden más del 90% en categorías como hospedajes y restaurantes. El 2020, según cifras no oficiales, cerró con más de 100.000 empleos perdidos, una caída de la facturación a septiembre de 2020 del 84% y 17% de las empresas cerradas.

Asimismo, el 57% de las asociaciones ha visto quiebras dentro de sus agremiados y más de la mitad tiene conocimiento de empresas que continúan con trabajadores suspendidos.

“… el Comité evidencia que el turismo ha sido invisibilizado y hoy, con el agua hasta el cuello, el tejido empresarial trata de sobreponerse y exige su rescate porque aún permanece en la fase de emergencia”, señalaron al demandar 11 acciones para rescatar el turismo en Guatemala.

Entre las demandas están: Dotar de liquidez a las empresas para cubrir sus obligaciones, Campaña de promoción de turismo interno, Creación de fines de semana largos, Creación de burbuja regional (Triángulo Norte), Campaña de promoción internacional, Fondo de Garantía para Mipymes que no son sujetos de crédito y Fondo de protección al empleo para el turismo, entre otras.

En su más reciente comunicación, el Comité de crisis del sector turístico organizado demandó a la Presidencia de la República de Guatemala, la instalación de un equipo de trabajo técnico profesional interinstitucional al más alto nivel, para la atención y cumplimiento de las 11 acciones.

El Salvador con pocas expectativas

En El Salvador están a la espera del turista proveniente de Estados Unidos, Canadá y otros países europeos; sin embargo, para el próximo feriado de Semana Santa las expectativas son casi nulas.

Los Touroperadores y miembros del sector turismo están a la espera de que el turista regrese cuando ya la vacuna haya llegado a más población, pues, aseguran, daría más seguridad para viajar y para programar viajes de larga estadía.

“Esperamos el efecto vacuna. Para saber qué va a pasar con el turista, ya con el viajero del mundo vacunado”, indicaba Herbert Sermeño, director de Tropic en El Salvador.

Las redes sociales son, por el momento, el gran apoyo de estos trabajadores del turismo, quienes demandan más apoyo del Gobierno para hacer una reactivación gradual, ordenada y con opciones para todos.

“El turismo necesita real apoyo público, financiamiento, política de rescate y necesita promoción internacional para decirle al mundo El Salvador cumple las medidas. Hay que tomar en cuenta que somos parte de Centroamérica, una ruta colonial, parte del Mundo maya y explicar más sobre Surf City”, agregaba Sermeño, al ser consultado por E&N.

Hasta el momento, El Gobierno anunció el lanzamiento del Plan Pyme Segura para apoyar con un fondo de US$775.000a empresarios de la franja costero marina ante la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.

El plan busca dar apoyo financiero no reembolsable a 32 municipios de la franja costero marina por lo que invitaron a los empresarios a postular sus proyectos productivos o de servicios de los sectores de alimentos y bebidas, agroindustria, turismo, entre otros.

Dichos fondos permitirán a los empresarios que ajusten “sus instalaciones, tomen las medidas, cumplan los protocolos de bioseguridad y mejoren la calidad de sus servicios”, de acuerdo con el Ministerio de Turismo.

Desde la reapertura del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Mons. Óscar Arnulfo Romero, tras el cierre por COVID-19, las operaciones comerciales han incrementado progresivamente.

En septiembre, iniciaron con 4 aerolíneas comerciales de pasajeros y ahora, son 9 las que se encuentran operando: Avianca, American Airlines, United, Delta, Iberia, Spirit, Copa Airlines, Volaris y Aeromexico.

Las aerolíneas se encuentran viajando a 22 ciudades, principalmente de Estados Unidos.

Nicaragua: Un país sin conectividad aérea

En Nicaragua, la pandemia agravó la crisis que viene experimentando la industria turística desde 2018 -al igual que el resto de sectores del país-, dado que la economía viene registrando caídas por tres años consecutivos y el turismo internacional se redujo considerablemente, debido a la imagen represiva del régimen de Daniel Ortega.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR), estimó extraoficialmente que la actividad turística disminuyó considerablemente como consecuencia de la pandemia, reflejándose en estas cifras: la ocupación hotelera fue de sólo 14%, los restaurantes registran ventas menores al 30% con respecto al año 2019.

Además, proyecta que los ingresos en divisas corresponderían a unos US$176.2 millones, lo que representa una caída del 65,8% en comparación con el año anterior (US$515.3 millones).

El gobierno de Ortega y las autoridades de Turismo inauguraron el pasado 15 de febrero la época de verano 2021, prometiendo organizar más de 350 actividades culturales, recreativas, religiosas, deportivas y gastronómicas, que se extenderían hasta el próximo 4 de abril, para promover el turismo y la recreación interna.

Sin embargo, las expectativas de Valenti son bajas, ya que el país no ha restablecido su conectividad aérea, dado que los requerimientos establecidos por el gobierno para las pruebas COVID-19 no son amigables para el turista, ni para las líneas aéreas. Por esa limitación, dijo que sólo están arribando vuelos de Avianca y de COPA con frecuencias reducidas. No ha aterrizado ninguna línea aérea estadounidense.

“Por tanto, no creemos que habrá turismo internacional en semana santa. Estamos contando con el turismo interno, aunque éste no llene las expectativas de los empresarios, dada su reducida capacidad de consumo”, indicó.

“Hay muchas Mipymes que han cerrado y se mantienen a la expectativa de que el turismo internacional empiece a llegar para reabrir. Como Cámara, hemos hecho esfuerzos en redes sociales para mantener los atractivos de Nicaragua en la mente del potencial viajero y también hemos iniciado el 13 de febrero una campaña internacional en Hola TV, que estará vigente por tres meses”, dijo Valenti.

“Los empresarios estamos luchando por sobrevivir prácticamente solos y ayudándonos entre nosotros. No hay visión en el gobierno para entender que salvar a la industria turística nacional conlleva salvar también la economía, pues la capacidad de dinamizar la economía que tiene el turismo no la tiene ninguna otra industria”, finalizó Valenti.