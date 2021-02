Haz crecer tu negocio con estos ocho consejos

Por Entreprenur

Independientemente de si tienes uno o 100 empleados en una pyme, la constante del mercado es que ningún negocio es estático.



Es por ello que debes hacer movimientos inteligentes si procuras que tu negocio crezca. A continuación te damos ocho valiosos consejos que necesitarás si buscas mantener emprendimiento sólido y siempre en alza:



1- Observar las tendencias: Las empresas no pueden subsistir si no toman en cuenta el panorama mundial. Debes mantenerte actualizado sobre las nuevas tendencias y la problemática actual para tomar mejores decisiones.



2- Conocer todos los números: Una Pyme debe llevar un registro de todos sus números. Debes dedicar el tiempo necesario para mantenerte al día sobre el flujo del efectivo. En caso que no puedas, es preciso contratar a un contador.



3- La presentación: Debes presentar tu Pyme en tu entorno. Darla a conocer. Además es indispensable la realización de un análisis FODA para que trabajes los aspectos positivos y negativos de tu empresa.



4- Tener metas: El planteamiento de metas es una buena arma para que una Pyme se mantenga en el tiempo.



5- Marketing de alto impacto: Es fácil perder dinero en campañas que no obtienen resultados. Para eso, utiliza marketing de bajo presupuesto, pero de alto impacto.



6- Motivar al personal: Los miembros del personal con talento y motivados pueden provocar grandes mejoras en los negocios. Aprende de qué forma motivar a tus empleados para mejorar los niveles de rendimiento e innovación.



7- Date un descanso: La administración de una empresa es un trabajo duro, nada sencillo. Para renovar las energías es necesario darse unas vacaciones cada cierto tiempo.



8- Conocer nuestros límites: Incluso el empresario más exitoso sabe que tiene ciertas limitaciones. Si identificas las tuyas podrás administrar tus recursos de mejor forma.