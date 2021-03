Cinco claves para asegurar el futuro de un negocio

Por Bújulafinanciera.com

El correcto manejo de una pyme no es algo sencillo. Existen factores internos y externos que pueden determinar el éxito o fracaso de la empresa.



Pero cuando se trata de factores internos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para minimizar riesgos y optimizar recursos.



La falta de profesionalización, costos y la falsa idea de que al ser pyme no se necesitan herramientas como en las grandes empresas son algunos de los factores que hacen que un emprendimiento no logre consagrarse o crecer.



Y es que un negocio eficiente, con organización y estados financieros en orden es básico para obtener financiamientos o aspirar a programas del Gobierno.



Especialistas recomiendan la consultoría especializada, puesto que les puede ayudar a generar importantes ventajas como mejorar las utilidades, reducir tiempo y costo en procesos internos.



Depende de la situación de la pye, pero no siempre es posible contratar a una consultoría especializada, por lo que aquí te damos algunos tips básicos para cuidar tu empresa:



1- Evalúa de forma objetiva tu empresa



Analiza datos duros y elabora estrategias para mejorar tus procesos. Este análisis puede ser en conjunto con los empleados, clientes y proveedores. Preguntas clave: ¿cómo podemos satisfacer mejor las necesidades?, ¿cómo podemos mejorar como empresa?



2- Revisa tus procesos productivos



Busca de que manera puedes optimizar tus procesos. Algunas veces pueden estar repetidos o se pueden realizar con menos recursos. Si es necesario invertir realiza una evaluación del costo-beneficio. Haz más con menos.



4- Ajusta tu cinturón

Antes de disfrutar los beneficios de tu empresa deberás trabajar duro para que el negocio se consolide. No extraigas recursos de la empresa para fines personales. Especialistas aconsejan que como dueño te asignes un sueldo fijo y respetes siempre el monto.



Busca estar en equilibrio.

Siempre debe existir equilibro entre el dinero que gasta la empresa y los recursos que ingresan. Las entradas derivadas de las ventas son las que ayudan a fortalecer el negocio, por otro lado los costos de gastos de operación, inversión, materia prima, etc., no deberán rebasar las entradas para conservar unas finanzas saludables.



5- Ten un fondo de emergencias

Debes contar con un fondo en caso de emergencias. Ajusta el monto dependiendo del tamaño y giro de la empresa, normalmente se recomienda tener por lo menos el equivalente a 3 meses de gastos de operación como reserva de efectivo. Este dinero no debe guardarse en una caja o en la empresa, sino en un instrumento que te de ganancias.