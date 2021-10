Strive: Iniciativa global enfocada en pequeñas empresas para acelerar la recuperación económica

Por E&N Pyme-emprende

Las micro y pequeñas empresas contribuyen de manera importante a la creación de empleos y al desarrollo económico mundial, representando aproximadamente el 90% de las empresas y más del 50% de la empleomanía en todo el mundo. Sin embargo, la pandemia requirió un cambio rápido a plataformas y procesos digitales que han creado nuevas oportunidades pero que también han llevado a muchos al borde del fracaso. Para abordar la transición a lo digital, Mastercard, a través del Centro para el Crecimiento Inclusivo, lanzó hoy Strive, una iniciativa global enfocada en fortalecer la resiliencia financiera de las pequeñas empresas y apoyar su recuperación y crecimiento.

Strive ayudará a más de cinco millones de micro y pequeñas empresas alrededor del mundo a que puedan acceder a las herramientas y recursos que necesitan para digitalizarse, gracias a la realización de una inversión filantrópica inicial de US$25 millones efectuada por Mastercard Impact Fund.

“Cuando las pequeñas empresas prosperan, nuestras comunidades y economías locales prosperan, pero cuando atraviesan momentos difíciles, el impacto se propaga”, dijo Michael Miebach, Director Ejecutivo de Mastercard. “Lo que los propietarios de pequeñas empresas necesitan en este momento son socios que los escuchen y desarrollen soluciones innovadoras que los ayuden a crecer después de la pandemia. Todo se reduce a una inversión para hacer de su éxito, nuestro éxito. Eso es lo que hace que programas como Strive sean tan críticos hoy y en el mañana ".

"Este programa se basa en las lecciones aprendidas y el trabajo desarrollado como parte del enfoque a largo plazo de Mastercard en la inclusión financiera", dijo Shamina Singh, Presidenta y Fundadora del Mastercard Center for Inclusive Growth. "Al liderar con una lente intencional de equidad y un enfoque impulsado por la asociación, Strive encontrará a los propietarios donde estén y los conectará con los recursos que nos dicen que necesitan para tener éxito y crecer a largo plazo".

Una iniciativa impulsada por data

Como parte de la iniciativa Strive, las plataformas globales se combinarán con programas localizados para abordar y responder a los desafíos y oportunidades únicas de las poblaciones de pequeñas empresas más vulnerables en regiones de todo el mundo.

Strive Community, el primero de estos programas, afectará a más de cinco millones de pequeñas empresas en Europa, América Latina, África, Medio Oriente y Asia. Con el apoyo de Caribou Digital, una firma de investigación y asesoría enfocada en ayudar al desarrollo de economías digitales inclusivas y éticas, el programa ayudará a las pequeñas empresas a utilizar recursos tecnológicos que digitalizarán sus operaciones, agilizarán los servicios financieros y administrativos y mejorarán el acceso al mercado para asegurar que tengan éxito en nuestra economía moderna. Las subvenciones se asignarán a organizaciones que tengan experiencia en el trabajo con propietarios de micro y pequeñas empresas.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Mastercard para proporcionar a las pequeñas empresas las herramientas necesarias para alcanzar su potencial en un mundo digital”, dijo Chris Locke, Fundador de Caribou Digital. "Al asociarse con una amplia gama de organizaciones interconectadas, el programa proporcionará recursos valiosos para la digitalización y fomentará una mayor innovación, al tiempo que nos permitirá impulsar el impacto a escala".

Con un primer enfoque de conocimiento de datos, Mastercard trabaja de manera responsable con fintech regionales, empresas de impacto social y organizaciones sin fines de lucro para garantizar que las pequeñas empresas más vulnerables tengan acceso a herramientas y recursos seguros que simplificarán su capacidad para administrar el flujo de efectivo, ganar y retener clientes y prosperar digitalmente. En Europa, Strive Community se asociará inicialmente con fintechs para apoyar a las pequeñas empresas en España y Francia.

Apoyar a las empresas más vulnerables con un enfoque de mercado local

Strive UK, el segundo programa lanzado como parte de la iniciativa Strive, tiene como objetivo reforzar la capacidad de recuperación financiera y desbloquear el crecimiento de 650,000 micro y pequeñas empresas del Reino Unido a través de servicios de asesoramiento personalizados, herramientas basadas en la ciencia de datos, conocimientos y apoyo a la digitalización. Trabajando junto con ONG locales enfocadas en pequeñas empresas, incluidas Enterprise Nation, Digital Boost y Be the Business, mientras complementa los esfuerzos del gobierno del Reino Unido como Help to Grow, Strive UK se centrará en proporcionar recursos dedicados a las pequeñas empresas más vulnerables, incluidas las mujeres y propiedad de minorías.

La urgencia de acelerar el crecimiento de las pequeñas empresas

Incluso antes de la pandemia, las pequeñas empresas se estaban quedando atrás en comparación a sus competidores más grandes en cuanto a la integración de tecnologías digitales y en la forma en que hacen negocios. Una encuesta de la Unión Europea en el 2019 encontró que aproximadamente el 80 por ciento de las grandes empresas habían implementado al menos una tecnología digital en comparación con solo el 30 por ciento de las microempresas.

El anuncio se basa en el compromiso de Mastercard de apoyar con $250 millones de dólares la seguridad financiera de las pequeñas empresas realizado el año pasado. Strive extiende su largo compromiso con Mastercard hacia la inclusión financiera, con esfuerzos en marcha para incorporar un total de mil millones de personas y 50 millones de micro y pequeñas empresas con un enfoque en 25 millones de mujeres emprendedoras orientadas en la economía digital para 2025.