Crean seguro a las pymes de Costa Rica enfocado en brindar nuevas oportunidades de desarrollo

Por E&N Pyme-emprende



El Instituto Nacional de Seguros (INS), y el Conglomerado Financiero Banco Nacional, se han unido nuevamente, esta vez para ofrecer protección y respaldo a los emprendedores y Pymes mediante el nuevo seguro autoexpedible S.O.S. Pymes.

Esta póliza cubre la muerte del asegurado propietario de la Pyme como consecuencia de un accidente, pero además brindará hasta 108 servicios de asistencia para la persona asegurada, su hogar y/o empresa.

La novedad de este seguro es que con su compra la pyme puede inscribirse como proveedora de los servicios que se brindarán y que se ajustan a su negocio y con ello contar con nuevas oportunidades para el desarrollo de su empresa.



Este trámite será muy simple; en una primera etapa se puede suscribir en las oficinas del Banco Nacional, con los ejecutivos de desarrollo, en todo el territorio nacional. Se trabaja igualmente, para poder habilitar próximamente el servicio en línea.

“Con el seguro buscamos impulsar el crecimiento de las pymes y los emprendedores, quienes ahora tendrán acceso a más de 100 asistencias que van desde servicios médicos, asesoría financiera, contable, publicitaria, servicios de soporte tecnológico, asistencia legal, salud para el empresario pyme y sus trabajadores, entre muchos otros beneficios”, aseguró Luis Fernando Campos, gerente general del INS.

Por su parte, el Sr. Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, explicó que esta entidad financiera, “siempre ha sido propulsora de los emprendedores y empresarios por medio de sus diferentes programas para el segmento Pymes con una diversidad de productos financieros; sin embargo, es el momento de contar con una alternativa de aseguramiento innovadora que va más allá de la protección, pues, además, brinda una serie de servicios que serán de gran utilidad para sus diversas actividades y necesidades propias del negocio”.

Este novedoso seguro es de fácil suscripción, ofrece dos planes: básico y plus, y la inversión que deben hacer las personas interesadas va desde los ₡8.700 a los ₡13.600 mensuales.

En detalle:

Seguro Autoexpedible S.O.S. Pymes

Este seguro lo puede adquirir cualquier persona mayor de edad, propietaria de una Pyme, se ofrece en dólares y colones.

Coberturas



1. Muerte Accidental: Cubre el fallecimiento del Asegurado como consecuencia de un accidente.



2. Servicio de Asistencias: El Asegurado dependiendo del plan que contrate en la Oferta de Seguro, podrá contar con los siguientes servicios de asistencia:



I. Servicios técnicos especializados: Se enviará un técnico especializado para atender diferentes necesidades que se puedan presentar en el domicilio o sede principal del comercio del asegurado, como fontanería, electricidad, cerrajería, limpieza, transporte de muebles, decoración de interiores y otros.



II. Orientación telefónica con profesionales: Se brindará la consulta telefónica con diferentes profesionales especializados, quienes le orientarán según las necesidades requeridas, en temas como legal en materia civil, familiar, penal, tributaria, fijación de precios, contratación administrativa, orientación para instalación de cámaras o impresoras, reinstalación de sistemas operativos, entre otros



III. Traslado o guarda de muebles: Como consecuencia de un incendio, explosión, inundación o impacto de vehículos terrestres en el domicilio o sede principal del comercio del asegurado, que comprometa la seguridad de los muebles contenidos en ellos, se brindarán uno de los siguientes servicios durante el año póliza:



• Traslado de los muebles hasta el sitio designado por el asegurado.

• Envió de un agente de seguridad que resguarde el contenido en el lugar de la emergencia.



IV. Servicios médicos: A consecuencia de un accidente o enfermedad no preexistente que afecte al asegurado, se le brindarán servicios médicos, de acuerdo con sus necesidades:



• Teledoctor y orientación médica telefónica.



• Servicios de coordinación de citas en el consultorio de un médico general o ginecólogo; así como visita de médico general al domicilio o a la sede principal del comercio. En caso de que el asegurado o un colaborador sufra una emergencia por un accidente o enfermedad ocurridos en la empresa, se brindará y coordinará su traslado terrestre en ambulancia. También se ofrecerá el servicio de la localización de precios de medicamentos.



• Orientación Psicológica, nutricional, descuentos en farmacias, consulta farmacéutica, entre otros



V. Asistencia legal: Se brindará asesoría legal vía telefónica a algún familiar del asegurado. En caso de robo en la sede principal del comercio se le coordinará la presencia de un abogado que lo asesorará y acompañará en las gestiones para interponer la denuncia inicial ante las autoridades competentes.



Servicios de asistencia adicional



I. Check up: Se enviará a un profesional al domicilio o sede principal del comercio del Asegurado para realizar los siguientes trabajos:



a. Revisión de instalación eléctrica para el cambio de tomacorrientes e interruptores.

b. Verificación de posibles fugas de agua en registros, inodoros, grifos, sifones y manguera de abasto, que estén en un lugar visible y accesible (no incluye revisión de instalaciones no visibles).

c. Lubricación de bisagras, puertas, ventanas, siempre que no aplique el desmontaje de estas.

d. Instalaciones de duchas eléctricas o cambio de resistencias.

e. Limpieza de canoas no mayores a una distancia de quince (15) metros y únicamente en edificaciones menores a dos (2) pisos.



Asistencia funeraria: A solicitud de cualquier familiar en caso de muerte del asegurado a consecuencia de un accidente o enfermedad.

Tanto el INS como el BN, continúan de esta forma impulsando la alianza suscrita en marzo pasado, con el fin de promover los más variados seguros a nivel nacional, con precios accesibles y, sobre todo, con coberturas de gran utilidad.