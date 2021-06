Honduras: Pretenden aumentar el acceso a la financiación de PYMES

Por estrategiaynegocios.net



Impulsar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Honduras es uno de los objetivos de Banco Ficohsa, por tal motivo, anuncia que firmó un préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).



El monto es de US$25 millones, un crédito con un plazo de 5 años.



Este préstamo es un fuerte espaldarazo a la estrategia de apoyo a las PYMES que impulsa FICOHSA, procurando generar impacto en el desarrollo socioeconómico del país, por medio del apoyo al fortalecimiento del sector PYME y de la generación y preservación de empleos para los hondureños.

Para apoyar emprendedores e impulsar el desarrollo económico de Honduras, Ficohsa y Opec Fund for International Development (OFID) firman préstamo por US$25 Millones, reflejando la confianza de este organismo en nuestra institución y especialmente en potencial de los Hondureños. pic.twitter.com/NX251UpEFQ — Camilo Atala (@camiloatala) June 7, 2021



Esta transacción es la quinta ocasión en el cual OFID otorga financiamiento, lo que demuestra la credibilidad de Ficohsa, por su gestión financiera y alto grado de compromiso con la sostenibilidad, siendo una entidad financiera signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas.



“Confianza es el común denominador de esta fuerte alianza entre OFID, FICOHSA y Honduras, confianza en que haremos nuestro trabajo de apoyar al empresario PYME con soluciones financieras que le ayuden a ser más competitivo...icohsa es una fuerza importante del impulso financiero que Honduras requiere en estos momentos y sobre todo confianza en que la creatividad, el talento y el trabajo de los hondureños nos llevará a ser un país más productivo y competitivo, por lo tanto con mejor calidad de vida y bienestar para sus habitantes”, dijo Ricardo Carias, Gerente Regional de Instituciones Financieras.



Ficohsa es un conglomerado regional con más de 28 años de experiencia.



El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) es una institución financiera de desarrollo multilateral establecida en 1976. Ha comprometido más de US$ 22 mil millones para proyectos de desarrollo en más de 125 países con un costo total estimado del proyecto de US$ 187 mil millones.