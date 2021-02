16 consejos para emprendedores de los líderes de Facebook, Uber, Airbnb, LinkedIn, Google.

Por Univision.com

Los consejos para emprendedores son todo un género y una industria en sí mismos, sobre todo en la región de innovación conocida como Silicon Valley. Hay miles de conferencias inspiracionales, videos inspiracionales, citas inspiracionales, para inspirar a los emprendedores a emprender.

La mayoría de esos consejos se centra en la fuerza de voluntad que debe tener el emprendedor para seguir adelante y no aflojar ante los “no” y las dificultades de arrancar algo desde cero. Y sirven como una reafirmación de que “Tú, Emprendedor” estás en el camino correcto (a pesar de que esto no puede ser cierto para todos, porque la mitad de las compañías nuevas no llega a cumplir cinco años, según estadísticas oficiales).

Las frases sobre emprendedores que se atribuyen a grandes pensadores del pasado —desde Thomas Edison a Muhammad Alí— también son una parte indispensable de un buen discurso inspirador.

La cumbre global de emprendedores GES 2016, que la Casa Blanca organizó la semana pasada en la Universidad Stanford, en el corazón de Silicon Valley, tenía entonces que aportar una buena cuota de inspiración.

Aquí compilamos 16 frases inspiradoras y consejos para emprendedores que dejaron los fundadores y líderes de startups exitosas como Facebook, LinkedIn, Uber, Airbnb y Google, el secretario de Estado John Kerry y el presidente Barack Obama, que al parecer evalúa seguir su carrera profesional en 2017 como inversionista en Silicon Valley.

Travis Kalanick, fundador y CEO de Uber:

1. Tantos fracasos como éxitos

“Mucha gente no conoce mucho de mi pasado. Antes de Uber, hubo al menos tantos fracasos como hubo éxitos, si no más. Fue una situación de que pasaran cinco, siete años y que las cosas no funcionaran, de quedarme sin dinero muchas veces, de mudarme de vuelta a casa de mis padres... No es el fin del mundo, si tus padres te reciben cuando las cosas van mal. Aunque sea, comía panqueques todas las mañanas”.

2. Emprender nunca es fácil

“El tema es que ser emprendedor nunca es fácil y no es lo que te imaginabas cuando decidiste serlo. El momento en que es fácil es porque está a punto de ponerse increíblemente difícil. Se trata de persistencia, saber que va a ser difícil pero creer en lo que haces, y seguir haciéndolo, aun cuando la gente dice que estás loco”.

3. Percepción vs. realidad

“El rol del emprendedor es entender la diferencia entre la percepción y la realidad. La percepción es lo convencional, lo que todo el mundo cree (...), y la realidad a veces es lo mismo pero a veces es diferente. Y me gusta decir que la distancia entre la percepción y la realidad es el patio de juegos del innovador. Pero si le vas a decir al mundo que está equivocado, tendrás que acostumbrarte a que todos piensen que estás un poco loco, que no es posible, que está mal o que no va a funcionar. Tienes que mantenerte firme y, si estás viendo bien la diferencia entre percepción y realidad, con el tiempo funcionará”.

Reid Hoffmann, fundador de Linkedin:

4. En picada

“'Ensamblar el avión cuando va bajando' es la metáfora que uso para definir el emprendedurismo”.

Brian Chesky, fundador de Airbnb:

5. Las ideas son universales

“Muchos de nosotros estamos en Silicon Valley, en San Francisco, el Área de la Bahía. Pero si un cliente está usando un producto, no creo que le importe de dónde salió el fundador de la empresa. Esto significa que la próxima generación de emprendedores puede salir de cualquier lugar... Las ideas no se originan aquí solamente”.

6. Tu idea siempre parecerá mala

“No importa si tu idea es buena o mala, casi puedo garantizar que no va a funcionar por un tiempo largo y siempre va a parecer una mala idea. Muchas veces las grandes ideas parecen muy malas ideas. Cuando le decíamos a la gente qué era Airbnb, nos respondían: ‘¿Están locos? ¿Creen que los extraños van a dormir en casa de otros extraños?’”

7. Encuentra usuarios que te amen

“Es mejor tener cien personas que te aman a un millón a las que más o menos les gustas. Si encuentras cien personas que amen tu producto, ellos lo van a difundir”.

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook:

8. Generar cambios, no solo negocios

“El emprendedurismo se trata de generar cambios, no solo de generar compañías... Muchos se quedan en nada porque están intentando crear una compañía”.



John Kerry, secretario de Estado:

9. 'Imposible es un desafío'

“Ustedes son emprendedores y no estarían aquí si hubieran tomado el camino más seguro, si se sintieran limitados por lo que los demás les dicen que se puede o no se puede hacer. Ustedes entienden en lo profundo de su alma lo que quiso decir el gran Muhammad Alí cuando dijo: ‘Imposible es una palabra grande que sueltan los hombres pequeños, que encuentran más fácil vivir en el mundo que les dieron que explorar el poder que tienen de cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un desafío’”.

John Doerr, presidente del influyente fondo de inversión Kleiner Perkins:

10. Silicon Valley en tu mente

“Silicon Valley no es un lugar. Es un estado mental”.

Barack Obama, presidente de Estados Unidos:

11. El motor económico

“El emprendedurismo, esa capacidad de convertir una idea en una realidad, sigue siendo el motor del crecimiento económico”.

12. ¿MySpace o panfletos?

“Cuando la gente destaca mi campaña de 2008 y cómo adoptamos nuevas tecnologías desde temprano... no fue porque yo supiera lo que estaba haciendo. Fue porque unos veinteañeros me dijeron: ‘Está esta cosa nueva que se llama MySpace’... (Risas). Todas estas cosas de las que no había oído. Pero si hubiera intentado mantener el control y hubiera dicho: ‘No, vamos a hacer panfletos porque es a lo que estoy acostumbrado y puedo controlar lo que dicen...’, quizás no estaría sentado aquí. (...) Si le damos el poder a los individuos y estamos abiertos a las ideas, si estamos dispuestos a admitir nueva información que va contra nuestros prejuicios, a probar ideas nuevas, esa es la conexión entre la conectividad, internet y la ciencia”.

Steve Case, fundador de AOL:

13. Silicon Valley también se hizo de la nada

“Recuerden que hace 75 años Silicon Valley no era más que huertos de frutas”.

14. Búscate un socio

“No puedes hacerlo solo. Hay un proverbio africano que dice: ‘Si quieres ir rápido, puedes ir solo, pero si quieres ir lejos, debes ir con alguien’”

Sundar Pichai, CEO de Google:

15. Google está en todas partes

“Gente que trabaja en cualquier lugar del mundo, que nació en cualquier lugar del mundo, puede crear un producto y llevarlo al mundo (...) Ustedes son los que van a crear el próximo Google, el próximo Spotify, el próximo Telsa, el próximo... ni siquiera lo sabemos todavía”.

16. ¿Qué es fracasar?

“Sé cuánto trabajo duro requiere perseguir tu sueño de crear una empresa: las jornadas largas, el tiempo que pasas sin tu familia, los rechazos, las ideas que sabes son brillantes pero no logran avanzar. Hay una gran cita de Thomas Edison que es la mejor manera de definir qué es ser emprendedor: ‘No fracasé. Solo encontré 10,000 maneras que no funcionan’”.