¿Cómo lograr un look ejecutivo?

Por OMG.pe



Ciertamente los dichos ‘como te ven te tratan’ o ‘vístete para el trabajo que quieres tener’ tienen mucho que ver en un ambiente laboral. El vestir de manera profesional o con un look ejecutivo te dan hasta ganas de trabajar mejor.



Por eso aquí te dejo 5 prendas para sacarle el jugo a tus looks.



1. Carteras estructuradas. Con que tengas 2 básicas (negro y beige) es suficiente. Si ya cuentas con éstas puedes ir añadiendo otras en tu armario.



2. Unos buenos zapatos stilettos o estilo Mary Jane (con correa). Sobre todo para esas reuniones que tengas en la semana. Si eres de las que no soportas estar en tacos, puedes tener unas balerinas en tu cajón para cambiártelos cuando no des más.





3. Blazers. Siempre salvadores y perfectos para armar casi cualquier look. Queda bien sobre vestidos, blusas… Y si ese días fuiste vestida mucho más casual (digamos que ese día fuiste en polo) pues con un blazer encima te aseguro que la figura cambia. El comodín perfecto.



4. Vestidos. Y ojo, NO mini vestidos. No confundan que pueden llevar ese vestido que usaron el fin de semana para ir a trabajar. Los largos – aunque ahora se piense que puedes ir como quieras a la oficina- son importantes. El largo ideal sería a la mitad de las rodillas o un par de centímetros más arriba. Pero NO 5 dedos arriba ni vestidos apretaditos. Ver este post para más información.



5. Blusas y camisas. Básicos para combinarlas con pantalones y faldas. Una buena camisa blanca debería ir primera en tu lista. Evita que sea muy transparente. Si tiene alguna muy transparente no olvides de ponerte algún calentador o polo de tiras en tono piel (para blusas blancas o colores claros).