Impulse su negocio con las fotografías hechas desde un smartphone

La emergencia sanitaria generada por el covid-19, hizo que muchos emprendedores reinventaran su servicio y que otros lo iniciaran.

En este contexto, ToTheWonder, lanza una guía para aprender a tomar fotografías con teléfonos inteligentes e impulsar las ventas de productos, de cara a la temporada navideña.

El fotógrafo y CEO de ToTheWonder y ToTheWonder Academy, Luis Solano Pochet, repasa una serie de consejos fotográficos, los cuales se enfocan en que los emprendedores logren ofrecer un producto diseñado, pensado y elaborado, según el mensaje a transmitir y su público meta.

¿Cómo tomar una buena foto con un smartphone?

Limpieza de lentes

Asegurarse que los lentes de la cámara estén limpios. Es muy común tomar el celular y tocar la cámara con los dedos, lo que genera que los lentes se ensucien o se llenen de grasa. Un lente sucio puede degradar la calidad de la imagen.

Ángulos y Composición

Una variación de ángulos donde se muestre el producto desde distintas perspectivas, ayuda a que el cliente encuentre lo que busca de una mejor manera. Mostrar cómo se ve el producto dentro y fuera del empaque, en uso o ambientado en un espacio, es de gran beneficio para la toma de decisión y compra final.

Fondos:

Muchas veces se necesita de un fondo blanco para mostrar los productos de la manera más limpia posible; sin embargo, se pueden combinar texturas y utilizar colores que complementen los productos. Buscar ambientaciones distintas, resaltan el concepto y llaman la atención del público al que se quiere atraer para la compra del producto.

Iluminación:

Lo principal es contar con una buena iluminación. En el caso de fotografía de retrato, productos y alimentos, lo mejor es utilizar la luz de manera difusa, por ejemplo: colocar el elemento al lado de un ventanal grande, va a permitir suavizar la entrada de luz natural. En el caso de exteriores, no se debe fotografiar con la luz del sol directamente. Existe la iluminación artificial como la luz LED, la cual se difumina colocando una hoja de papel o tela blanca, o un difusor para fotografía. Un tip para esta época, es conseguir luces navideñas para generar ambientes agradables, con luces tenues y cálidas que reflejen el espíritu de la Navidad.

Colores:

Los colores navideños clásicos, como el verde y rojo, son muy útiles pero también pueden volverse poco atractivos por la saturación de anuncios durante la temporada. Tonos dorados, plateados, blancos, y algunos fríos como morado, azul o gris, contribuyen para que las fotos sean más llamativas. Incluso, detalles de madera, ciprés, cintas o lazos, generan mayor calidez.

Originalidad:

La temporada de fin de año es una que llena de muchas emociones, pero también donde hay gran saturación de publicidad. Buscar la creatividad y originalidad en fotos hará que el cliente sienta un respiro a la vista. Es recomendado delimitar el público meta y ser muy claros con el mensaje del producto, para diseñar toda la imagen de acuerdo a ese segmento y ese concepto.

Respecto a los cuidados que se deben tener con los productos a fotografiar, una idea básica pero primordial, es la utilización de guantes para no dejar manchas de huellas dactilares, principalmente en superficies reflectivas como vidrio o plástico.

Adicional, se deben limpiar las superficies para eliminar restos de polvo, hilos o demás detalles que puedan ser vistos como falta de profesionalismo. “Los elementos que mostremos en las fotografías van a hablar de nuestra marca, tanto o más, como el producto que vendamos. Entre más meticulosos seamos con todo lo que se encuentra en el encuadre, es mejor”, indicó el experto.

Una vez definidas las fotografías del producto a vender, es momento de decidir qué tanto se va a mostrar al cliente:

· Redes sociales: no se recomienda compartir muchas fotografías de un mismo producto, temática o mensaje, ya que puede ser contraproducente gastar todo el material generado en unas cuantas publicaciones. Hay que administrar los recursos de la mejor manera para mantener activos los perfiles de la marca y con ello refrescar el contenido que se le ofrece al público.

· Sitio web oficial: se debe tener muy claro qué tipo de sitio web es. Si es informativo, no existe un límite de imágenes, siempre y cuando sean distintas entre sí. Si el enfoque está en las ventas, va a funcionar similar a las redes sociales, no agotar al consumidor con un bombardeo de información y una saturación de imágenes. Lo mejor en ambos escenarios, es crear una colección de imágenes que muestren cada producto desde ángulos diferentes, con diversos usos, en ambientes distintos, etc.

· Logo: se puede utilizar un logo pequeño en las imágenes como parte del posicionamiento de marca, la idea es que no ocupe un espacio muy grande. Es usual que entre menor sea el texto que tenga la imagen, mejor se mueva en las redes sociales; incluso, hay que considerarlo si el objetivo es pautar las publicaciones. En este caso, los logos ya no sirven para evitar el plagio de imágenes, debido a que es sumamente sencillo borrarlos con un software de edición.

Edición fotográfica: más allá de una simple foto

Parte del impulso en las ventas durante la época navideña, es presentar al cliente un producto final, que denote que fue pensado, diseñado y elaborado. Por eso, la edición fotográfica es fundamental para llevar la experiencia del cliente más allá de una simple foto.

Solano recomienda la aplicación Lightroom de Adobe, ya sea en su versión gratuita o paga, permite una gran flexibilidad a la hora de la edición. Cabe mencionar que, el usuario que paga para adquirir la app, obtendrá una licencia que desbloquea todas las herramientas, lo que dará un mayor control y detalle en el proceso de la edición fotográfica.

