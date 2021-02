22 tips para ser un emprendedor global

Por Infobae.com

Sin embargo, trascender las fronteras es una tarea compleja que requiere una preparación sólida y una visión altamente ambiciosa. Demian Bellumio, COO de Senzari y organizador de eventos sobre medios, internet y arte en Miami, marcó algunas observaciones basadas en sus experiencias y conocimiento del ecosistema emprendedor a nivel mundial



Consejos a un emprendedor



1. El primer consejo: tener muy en claro por qué está haciendo justamente eso y no otra cosa.

2. Tener un verdadero dominio de la vertical en la que se va a emprender.

3. Contar con un sólido know how.

4. Tener experiencia en el sector o en esa vertical.

5. Ser consciente de que los casos de éxito que crean fantasías -como los Instagram, WhatsApp, etc- tienen mucha historia detrás (Zuckerberg venía programando desde que tenía 10 años, había hecho muchas cosas antes de llegar a Harvard y tiene un intelecto increíble que le permitió hacer lo que hizo).

6. Armar equipos. Realmente toma mucho tiempo dominar una vertical.

Cuando hablamos de tecnología, si la persona no tiene un Know How técnico y experiencia tiene que rodearse de personas que sí la tengan.

7. Entender el punto de vista de los negocios y saber muy bien por qué se va a emprender dentro de esa vertical.

8. No basarse en la fantasía de que hago una App porque veo que yo la necesito y porque creo que nadie en el mundo la está desarrollando (eso no alcanza para poder generar un proyecto verdaderamente exitoso).



Características que debe tener un emprendedor para poder ser global



9. Lo más importante: tener en cuenta cómo funciona el mundo.

10. Entender que la realidad de su región o de su país no es igual a la cuestión global (en el mundo de la tecnología a nivel internacional, las barreras se rompen y las distancias ya no existen).

11. La competencia en feroz, veloz y más democrática. Hoy hay muchísimo acceso a la información y eso hace que una persona, en un pueblo de África, pueda llegar a tener el mismo acceso al conocimiento y a la información que otra en el Silicon Valley.

12. Tener muy claro cuál es el estatus del sector en el que quiere emprender; no verlo sólo en términos de la realidad del local, sino tratar de entender cómo encaja eso en el ecosistema global.



Las mejores ciudades de Latinoamericanas para ser emprendedor



13. Primero hay que decir que cada ciudad tiene sus particularidades en función de su geografía y la dinámica del país.

14. Río y San Pablo son lugares vibrantes, pero están más enfocadas al mercado interno de Brasil.

15. Buenos Aires: tiene una mirada más global. Además, cuenta con varios casos de éxitos de empresas que lograron internacionalizarse e incluso salir a la bolsa de los Estados Unidos, como Globant y MercadoLibre.

16. Bogotá y Monterrey: tienen mucha más relación con Miami (desde el punto de vista del back office) que Argentina o Brasil.

17. El denominador común: el crecimiento enorme en la actividad emprendedora en todos estos países de los últimos cinco a diez años.



Cambio de la visión social sobre el emprendedor

18. Hay un cambio global en la consideración que las distintas sociedades tienen de los emprendedores.

19. Los casos de éxito de los emprendedores de los Estados Unidos se conocen en todo el mundo.

20. En Latinoamérica hay varios casos que, en muy poco tiempo, lograron un impacto muy fuerte en su sociedad y en las economías de sus regiones, lo que merece mucho reconocimiento.

21. En Argentina, algunos emprendedores exitosos incluso llegaron a tomar funciones públicas.

22. Otros sectores más tradicionales están comenzando a ver y a apreciar el lado positivo de estas experiencias.