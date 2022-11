Industria gráfica potencia a las PYMES

Por E&N Pyme-emprende

La industria gráfica centroamericana es muy diversa dependiendo de cada país, de sus realidades, fortalezas y debilidades. En el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) hay una vigorosa industria textil. Al sur de la Región el panorama cambia radicalmente en países con menor densidad poblacional y con industria gráfica menos desarrollada tecnológicamente (Nicaragua y Panamá).

Pero, Costa Rica tiene una industria mucho más competitiva y diversa, enfocada en varios nichos: empaque, comercial, editorial, promocionales, diseño textil y otros que se dirigen a empresas de todos los tamaños, primordialmente a la diversificación de las PYMES.

El sector económico del país reúne una mayor cantidad de empresas, es servicios que representa el 66,0 % del total de las empresas activas del país, comercio el 21,1 %, industria el 5,0 % y el sector agropecuario el 6,2 %. Además, el 47 % del empleo en Costa Rica es generado por este sector y a su vez representa el 35.7 % del Producto Interno Bruto en Costa Rica. Como dato, a destacar, el 48 % de las PYMES son lideradas por mujeres, por lo tanto, también constituyen una fuente de empoderamiento económico femenino, según el Estado de Situación PYME 2021, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC.

“La industria gráfica centroamericana y de Costa Rica tiene un gran potencial. Hay talento humano muy bien preparado y empresarios emprendedores que buscan utilizar nuevas tecnologías para desarrollar productos distintos, mejorar sus empaques, desarrollar publicidad, hasta implementar nuevas técnicas para mejorar las materias primas con respecto a calidad y sostenibilidad” comento Bryan López, gerente de producto de Epson para la región NOLA. “En el país se ofrece una importante infraestructura de maquinaria, equipo y tecnología moderna que ofrece a las empresas grandes posibilidades” añadió.

Un ejemplo de esta diversificación y alianza entre la industria gráfica y una PYME es la diseñadora costarricense Ingrid Cordero, fundadora de FRAU LAMB quien se une con EPSON para desarrollar la impresión de telas para su nueva colección por medio de la técnica de sublimación.

FRAU LAMB es una marca de moda contemporánea que crea piezas únicas y de edición limitada promoviendo un sistema de consumo alternativo basado en fundamentos de diseño sostenible y participativo. La marca procura el aprovechamiento máximo de los materiales con los que trabaja y la producción consciente.

“Me siento muy agradecida con esta colaboración, es muy valioso que la empresa privada apoye a pequeñas marcas como la mía. Durante este proceso he podido ver una intención genuina de ser aliado y de promover ese impulso tan necesario. En cuanto a mi experiencia con la calidad de las impresiones de mis telas, la calidad me impresionó y eso me entusiasma muchísimo porque la calidad de mi producto también se maximiza. Esta colaboración me impulso a asumir ciertos retos, pero estoy muy satisfecha con los resultados. La colección es una edición limitada que se lanza este mes, con el afán de producir prendas duraderas, únicas, y que promuevan el consumo consciente” comentó Ingrid Cordero.

La diseñadora lanzará su colección “Corpórea” en colaboración con la artista Lucia Howell. Esta colección explora la posibilidad de que el usuario perciba el color ya no solo con el sentido de la vista, sino cinéticamente, con todo su cuerpo y con todos sus sentidos.

“La impresión digital siempre permitirá a los usuarios desarrollarse en nuevos mercados, por ejemplo, si trabajas en el sector de señalización ecosolvente no se limita a realizar impresiones de vallas, sino que hemos llevado a nuestros usuarios a explorar mercados. Tales como impresión en reflectivos, o si estás en el sector textil, no realizar únicamente impresión de uniformes deportivos, sino llevar la sublimación o impresión directa

en tela a niveles diferentes como la decoración de interiores o impresión personalizada en mezclillas” agregó Lopez.

En relación con la impresión digital, en la industria gráfica para Epson se ha presentado un crecimiento importante, especialmente en la señalización de exteriores en 100% duplicando la base instalada en Centroamérica. Para la empresa, Costa Rica como país representa el 37% de la instalación de equipos y el 31% en la venta de consumibles, superando los números prepandemia.

Solamente entre el año pasado y lo que llevamos de este se han colocado en Costa Rica más de 600 unidades, siendo clientes reales y usuarios del sector gráfico que hoy utilizan alguna de nuestras tecnologías. Considerando los últimos 3 años superamos los 1500 usuarios. A través de nuestro programa de fidelidad EPSON REWARDS, en el caso de la serie textil y de señalización tenemos contacto con cada uno de nuestros clientes.

“Adicionalmente, durante pandemia, presentamos al mercado más de 10 modelos nuevos en cada uno de los nichos como impresión técnica, tecnologías resina y UV, ampliamos nuestro portafolio textil, y mostramos soluciones de corte industrial” señaló el gerente de producto de Epson para la región NOLA.

En el marco de la Expo grafica 2022, se exhibe parte de la nueva colección de Corpórea” de FRAU LAMB con exclusivos diseños desarrollados con Epson SureColor Serie F. Además, en un espacio de conferencia se llevó a cabo un foro a cargo de Bryan López, sobre Beneficios en el control y manejo de costos y programa de fidelidad.

Asimismo, dentro del portafolio de Epson que encuentran en el stand en alianza con Grupo la Casa del Rótulo y ATM Comercial, están las soluciones completas de sublimación de tinta, SureColor F170, F570, F6370, F9470, F2100, también los equipos de señalización como R5070L, impresión a gran formato como V7000, y el Espectrofotómetro SD-10.

“De esta manera, apostamos por fortalecer la reactivación productiva y económica en el sector empresarial de Costa Rica. Pretendemos fortalecer más nuestro trabajo con ASOINGRAF para poder brindar acceso a todos sus miembros a nuestra tecnología gracias a nuestro Centro de Impresión Digital Epson que recién fue inaugurado este año. También buscamos seguir definiendo alianzas, actualmente trabajamos en proyectos conjuntos con diseñadores nacionales, JBP Reyma, Impacto Visual, ZyonCorp, entre otros”, concluyó López.

La Expo gráfica 2022 - Innotendencias 2.0 ofrecerá lo último en tendencias de la industria gráfica y conocer opciones de empleo en este campo. Además, habrá capacitaciones gratuitas todos los días gratuitamente. La feria será el jueves 10 y viernes 11 de 10 a.m. a 8 p.m., y el sábado 12 de 10 a.m. a 5 p.m. y contará con 100 puestos de exposición.

Este es un evento que organiza la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense (ASOINGRAF) y la entrada, así como el parqueo, serán gratuitos y abiertos al público en general.