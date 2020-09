Empresas y líderes por la equidad: Programa BN Mujer empodera a las mujeres y mejora realidades

Por estrategiaynegocios.net

BN mujer cumple diez años, con más 1.122.000 clientes mujeres, quienes constituyen el 50% de los clientes del banco nacional y representan más del 40% de la población femenina en Costa Rica. De dichas clientes más de 159.000 mujeres son empresarias que lideran su micro, pequeña y mediana empresa.

En su décimo aniversario, este programa trabaja promoviendo una banca inclusiva e impulsando a las mujeres en sus diferentes roles: empresarias, estudiantes, administradoras del hogar, asalariadas, profesionales y pensionadas, para que alcancen sus distintas metas. A su vez les invitamos a preguntarse: ¿por qué no?, de manera que puedan cuestionarse el ¿por qué no emprender? ¿Por qué no viajar? ¿Por qué no tener mi propia casa? ¿Por qué no incursionar en una carrera no tradicional?, entre otros deseos y metas que a veces no se concretan por estereotipos o patrones sociales impuestos y en ocasiones ligados al tema de género.

Gracias a BN Mujer se desarrollan iniciativas en asesoría de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en temas de género, como la asociación empresarial para el desarrollo, Financial Alliance for Women, ONU mujeres, entre otras para promover la inclusión de las mujeres en la economía.

Desde el año pasado la entidad financiera se comprometió con los principios para el empoderamiento de las mujeres, promovidos por ONU mujeres y el pacto global de las naciones unidas, con el fin de disminuir la brecha de género en el país, principalmente en participación económica y oportunidad.

“BN mujer tiene un enfoque transversal de género y equidad, a su vez, brinda asesoría financiera para impulsar a las mujeres a que puedan alcanzar todo lo que se propongan en la vida. Sabemos que en los países donde hay mayor equidad de género a su vez hay mayor desarrollo económico, lo que genera un impacto positivo en el desarrollo del país“, indicó Rosaysella Ulloa, subgerente de desarrollo y personas del banco nacional.

Como liderar un negocio no es tarea fácil, el Banco Nacional se convierte en un aliado para el segmento femenino, pone a su disposición una red experta de ejecutivos, además de una amplia oferta integral de productos y servicios financieros como no financieros.

Con orgullo, BN mujer tiene un saldo de cartera de crédito de más de 858.000 millones de colones a junio de este año, en financiamientos en actividades productivas o demandas de consumo, vehículos y vivienda. Además, desde el 2012 se han realizado actividades de apoyo empresarial para la población femenina, favoreciendo a más de 12.600 participantes en todo el país.

Mientras que del 2019 a este año, se han apoyado alrededor de 2.575 mujeres empresarias con capacitaciones en distintos temas en pyme nauta, participación en ferias, ruedas de negocios y múltiples actividades más.

Por último pero no menos importante, hay activos 2.026 créditos otorgados para el desarrollo de proyectos productivos de personas en condición de pobreza, gracias al aporte del 100% de garantías del fideimas, y donde es vital el papel de las mujeres, muchas de estas cabezas de hogar.

Vamos a contarte

La plataforma en Instagram “Vamos a contarte CR” (@vamosacontartecr), es un espacio virtual que surgió este año con más de 6.450 seguidores, su fin es brindar información de interés sobre educación financiera, crecimiento personal, profesional y empresarial a la población femenina. A su vez, se promueve el empoderamiento y liderazgo mientras se brinda un espacio de comunidad para que las mujeres se expresen y cuenten sus historias, mientras inspiran a otras a seguir adelante rumbo a sus metas.

Cada mes la información se desarrolla en torno a una temática principal y se invitan expertos que puedan desarrollar a profundidad los contenidos.