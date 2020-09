Antonella Sudasassi: La mujer que despertó a las hormigas

Por Daniel Zueras



Antonella Sudasassi es una directora de cine muy particular, pues no tiene una televisión en su casa. Eso no le ha impedido que haya sido la primera cineasta centroamericana (hombre, o mujer) en ser nominada a los premios Goya (los premios más importantes de la cinematografía en español) por su película ‘El despertar de las hormigas’ (2019), que además le ha valido 11 nominaciones para los premios Platino del cine latinoamericano.

La película de Sudasassi expone ante el espectador un tipo de machismo que no es el de la violencia explícita, sino una presión silente por la maternidad que viven millones de mujeres en todo el mundo. Pisar la alfombra roja de los Goya en Madrid ha puesto en alto a Costa Rica, dando una luz al cine de la región, donde hay muchas historias por contar, pese a la escasez de recursos.

Pero hubo momentos de dudas, el ‘no’ fue la palabra que más escuchó sobre su proyecto durante tres años y medio. La fuerza de voluntad se convirtió en su compañera indispensable para poder sacarlo adelante. Hasta que no llegó a la Universidad de Costa Rica (UCR) no se le encendió su pasión por el celuloide. Siempre le gustó contar historias, pero hasta su tercer año en comunicación no vio que quería estar detrás de una cámara. Cuando supo lo que quería, fue directamente por ello, y para eso ha transitado por varios países, como Alemania y Chile, un camino que la llevó de vuelta a Costa Rica, para hacer lo que más ansiaba. Con su cine pretende contar a la sociedad lo que viven las mujeres día tras día. El machismo imperante.

Su frase:

"Estamos muchas mujeres haciendo cine, lo cual es una particularidad muy interesante de Costa Rica”