Iliana Benítez, pionera en impulsar la realidad virtual en El Salvador

En el Hospital El Salvador hay una sala virtual que fue desarrollada por Vertex Studio llamada Medix Lab para capacitar al personal de primera línea, médicos y enfermeras, para saber cómo deben colocarse los insumos médicos en una sala de Unidades de Cuidados Intensivos del hospital. Ahí, el personal de salud escucha, siente con el tacto en un escenario virtual.



“Nos dimos cuenta que la primera línea se estaba contagiando de covid-19 por no saber un buen protocolo de uso médico de pacientes con covid, y dijimos: aquí está la necesidad e invitamos al jefe de enfermeros de la UCI del hospital El Salvador y él es quien nos valida los procesos, hemos trabajado más de un mes y no nos hemos contagiado”, explicó Iliana Benítez, CEO de Vertex Studio. También crearán ocho protocolos más que estarían listos para 2021 para atender al paciente en: canalización de vena, la asistencia en recién nacido, la colocación de la sonda nasogástrica, y la colocación de vena en el neonato.





Benítez dirige Vertex Studio. Es la primera productora tecnológica en El Salvador que utiliza realidad aumentada y realidad virtual para crear experiencias y soluciones para sus clientes. Vertex Studio nació en 2009. Previo a esto, Benítez trabajó en 2005 y 2006 en Lucas Arts, cuando estaban haciendo el juego de Star Wars: The Force Unleashed. Ahí conoció a su esposo que es ingeniero en sistemas de videojuegos.

“En El Salvador somos los pioneros en implementar el uso de la realidad virtual en el rubro de educación y la transformación digital en la robótica educativa. También exportamos Arte 3D en Unreal Engine para el juego de Games of Throne”. De la mano de buscar clientes en el exterior, Benítez también trabaja en formar talento local, especialmente a mujeres.



“En 2010, decidí emprender en la industria de videojuegos y fue muy triste encontrar muy pocas mujeres en carreras de ingeniería. La mayoría de talento que se forma en las academias superiores, pensaba en irse a otros países, por la casi nula oportunidad en El Salvador de trabajar en la industria de Tech”, recordó Benítez. Dedicarse a crear mundos virtuales no ha sido fácil. “Lo más difícil ha sido educar a los clientes de la importancia y necesidad de implementar la transformación digital en sus empresas”. Pero la transformación digital que ha impulsado el Covd-19 ha hecho que muchas industrias cambien para siempre. “En proyectos de educación en el país, se dio un giro de 180° y las nuevas formas de enseñanza llegaron para quedarse”, apuntó Benítez. También subrayó: “No ha sido tan doloroso reinventarnos porque como emprendedores en innovación y tecnología nos pasa todo el tiempo”.

El sueño de esta ejecutiva salvadoreña es crear en El Salvador un Laboratorio de Innovación para que niños y niñas puedan tener acceso a hardware y software, “que funcione como aceleradora en el desarrollo servicios o productos que solucionen problemas dentro del entorno en el que viven”. También quiere crear una comunidad de mujeres que se forman en tecnología. Sin embargo, reconoce que es un reto el acceso a internet de calidad para su equipo técnico que es escaso en El Salvador. De cara al futuro, fortalecer las habilidades blandas de su equipo para mantenerlos motivados a pesar de la distancia.



“La nueva normalidad es mantener y mejorar lo que aprendimos a trabajar desde casa, la flexibilidad y liderazgo que se ha desarrollado llegó para quedarse y con eso seguiremos trabajando. Si no es necesario el presentarse a trabajar lo pueden hacer remoto sin ningún problema”, señaló.

En sus propias palabras

En su día a día ¿Cómo define el rol que ejerce en su ámbito de acción?



Como mujer multitasking desempeño varios roles en el día a día y me puedo definir en esta palabras, impulsora, implementadora, coordinadora, especialista y administradora de un team de 20 personas. Además trato de buscar proyectos en donde siempre podamos implementar innovación en algún proceso, esto para que nuestros colaboradores no se aburran en el trabajo y siempre esten aprendiendo.



¿Por qué decidió involucrarse en el campo en el que actualmente se desempeña?



Soy madre de dos jovencitas de 12 y 16 años y busco para ellas un entorno innovador y tecnológico. En 2010 que decidí emprender en la industria de video juegos y fue muy triste encontrar muy pocas mujeres en carreras de ingenieria. Y la mayoría de talento que se forma en las academias superiores, pensaba en irse a otros paises, por la casi nula oportunidad en El Salvador de trabajar en la industria de Tech.



¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de sus actuales proyectos?



Desde el 2018 lo más difícil ha sido educar a los clientes de la importancia y necesidad de implementar la transformación digital en sus empresas, la pandemia tomo a muchos por sorpresa y tuvieron que aceleran todo de un solo golpe. De los proyectos más gratificante realizados este 2020, ha sido el desarrollo de un laboratorio para enseñanza en el área de salud con equipos de realidad virtual. También desarrollamos una plataforma de robótica educativa para estudiantes desde kinder hasta bachillerato.



¿Sus nuevos sueños, los proyectos para el futuro?



Mi sueño es crear en el país Laboratorios de Innovación para que niños y niñas puedan tener acceso a hardware y software, que funcionen como aceleradora en el desarrollo servicios o productos que solucionen problemas dentro del entorno en el que viven.



¿Cómo se compromete para potenciar el liderazgo y desarrollo de sus pares mujeres?



Me estoy comprometiendo en formar comunidad de mujeres en tecnología, junto a mi hermana y el proyecto de “ HERMANAS TECH,” que su misión es que mujeres se animen a innovar no importando la carrera que estudien o trabajo que realicen.



¿Cuánto le cambió la vida en estos tiempos de Covid-19? ¿Como está sorteando los obstáculos de la pandemia? ¿Se ha tenido que reinventar?



La vida se aceleró muchísimo más en estos tiempos de Covid-19, la transformación digital que veníamos implementando en proyectos de educación en el pais, dio un giro de 180 y las nuevas formas de enseñanza llegaron para quedarse.

Los obstáculos de la pandemia los vamos resolviendo día con día, la incertidumbre que vivimos no permite planificar a largo plazo.

No ha sido tan doloroso reinventarnos porque como empredendores en innovación y tecnología nos pasa todo el tiempo.



¿Qué piensa de los roles que cumplen las mujeres en Centroamérica y de los espacios alcanzados en nuestras sociedades? ¿Cuánto avanzamos, cuánto falta?



Las mujeres vamos rompiendo brecha en Centroamérica, el camino es largo y necesitamos que más mujeres se sumen y no tengan miedo de contar todos los roles que nos toca hacer en nuestras empresas.

Las mujeres deben de postularse en cargos donde se toman decisiones y que busquen dentros de las organizaciones implementar departamentos de innovación y tecnología.



Cuando mujeres Centroamericanas nos comparamos con empredimientos innovadores con mujeres de Suramérica, nos falta formación en temas de finanzas personales, modelos de negocios, idioma inglés, entre otras temas.



El Salvador va caminando con startups liderada por mujeres y eso da aliento para no detenernos.

-¿Los hitos de su negocio/empresa que ha impulsado/le ha tocado vivir?



- Como en toda empresa hay momentos altos y bajos, en algún momento nos ha tocado vivir el pago tardío de clientes locales o lo barato que quieren pagar por un servicio, esto nos lleva a buscar siempre clientes en el extranjero o incursionar en nuevos mercados.

El poco acceso a Internet en zonas donde viven algunos de nuestros colaboradores y esta dificulta el desempeño de sus labores.

La inversión en capacitar al talento para trabajar en proyectos que exigen alta calidad.



En El Salvador somos los pioneros en implementar el use de la realidad virtual en el rubro de educación y la transformación digital en la robotica educativa.

También exportarmos Arte 3D en Unreal Engine para el juego de Games of Throne, cómo lo hemos logrado? invirtiendo en la formación del talento local para poder trabajar en los proyectos mencionados.



-¿Cómo ha vivido y enfrentado los nuevos retos que impuso la pandemia a las empresas y sus colaboradores?



- En estos momentos de incetidumbre por la pandemia lo más valioso son los colaboradores y socios de la empresa, sin el esfuerzo que todos estamos haciendo no podriamos lograr trabajar en proyectos que nos apasionan.

Algunos de los retos es el acceso a internet y equipo técnico que es escaso en El Salvador, por el tipo de rubro en el que trabajamos.

De los retos positivos es que desde nuestros inicios hemos trabajado de forma remota con los clientes, esto nos favorece trabajar desde casa y obtener buenos resultados.



¿Cuál ha procurado que sea su aporte en tiempos de cuarentena y ahora rumbo a la nueva normalidad?



Entre algunos de los aportes es fortalecer las hábilidades blandas para mantener al team con la motivación y trabajo en equipo a pesar de la distancia.



El rumbo a la nueva normalidad es mantener y mejorar lo que aprendimos a trabajar desde casa, la flexibilidad y liderazgo que se ha desarrollado llego para quedarse y con eso seguiremos trabajando. Si no es necesario el presentarse a trabajar lo pueden hacer remoto sin ningún problema.