Carmen Aída Muñoz: Crea oportunidades para El Salvador

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

Carmen Aída Muñoz está comprometida con atraer oportunidades para los salvadoreños.

“Me siento comprometida con la generación de empleos en el país a través de la atracción de inversión. A mí siempre me ha gustado trabajar con una visión país, con la visión de generar oportunidades para la población. Quizá soy muy idealista”, indica.

Desde su posición como directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AMCHAM) -institución que fomenta la atracción de inversiones y relaciones comerciales con Estados Unidos-, se mantiene en la búsqueda continua de proyectos que brinden oportunidades para los salvadoreños, sobre todo aquellos que empoderan mujeres.

La economista ha trabajado, desde 1997, en diferentes organizaciones que promueven la inversión extranjera el país, la cual está intrínsecamente ligada a la creación de nuevos empleos.

Carmen Aída, cuenta con un amplio conocimiento en el establecimiento del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., principal destino de las exportaciones de producto salvadoreño, por lo que brinda -desde la Amcham- consultorías que involucran el clima de negocios en el país, las perspectivas económicas y dan seguimiento a las oportunidades de inversiones.

No perder empleos por la cuarentena

La pandemia del covid-19, que describe como una situación jamás vivida, presentó nuevos retos en su labor.

“La cuarentena ha sido dura. Tratar de que no se perdieran empleos y hacer un plan de reactivación económica para que los empleados tuvieran un lugar donde llegar, que el impacto hacia su familia no fuera tan grande”, fue lo más importante asegura.

Tener la oportunidad de estudiar y especializarse, siendo madre y esposa a temprana edad, llevó a Carmen Aída a plantearse la meta de trabajar por un país próspero.

Asegura que dentro de este mundo de los negocios y las inversiones es difícil ganar el respeto profesional por el hecho de ser mujer, pero “hay que romper paradigmas. Muchas veces por ser mujer se considera que el criterio técnico no es el más acertado, pero hay que comprender que el respeto no se exige se gana. Es importante comprender que no se trata de una lucha de género sino de tener criterios propios y saber defenderlos adecuadamente”, asevera.

Como profesional promueve el desarrollo de las mujeres “necesitamos ser más audaces y tomar los espacios que se nos proponen a nivel ejecutivo”, acota.

Frase destacada: Me considero una mujer que acepta retos y que no le temo a perder y equivocarme, el que no se equivoca no aprende.