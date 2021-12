Janny Tercero: Pionera en manejo integral de residuos

Por Roberto Fonseca, E&N



Incursionó en el reciclaje de residuos peligrosos y/o metálicos al cofundar Hanter Metals Ltd., empresa pionera del sector en Nicaragua, que opera aplicando un modelo de gestión de buenas prácticas empresariales con equidad de género, basándose en lineamientos de ONU Mujeres.

“La equidad de género no sólo implica beneficios para las mujeres y para la sociedad, sino también para la economía. En Hanter hemos podido ver que cuando una mujer trabaja, mejora la calidad de vida de su familia. Sus hijos estudian, su casa tiene remodelaciones y artefactos. La mujer no piensa en ella, sino en sus hijos”, señala. Hanter Metals Ltd. es una empresa que trabaja bajo el modelo triple buttom, creando triple impacto: social, económico y ambiental.

Los impactos económico y social provienen de la generación de empleos directos e indirectos a los grupos más vulnerables del país -madres solteras y jóvenes en riesgo-, garantizándoles un entorno laboral igualitario, así como salarios y condiciones de trabajo dignas. El impacto directo medio ambiental proviene de reciclar adecuadamente los residuos peligrosos y/o metálicos, contribuyendo así a a mejorar la calidad del agua, a reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.

Además de fungir como gerente comercial y vocera de la empresa de reciclaje, es presidenta de la Cámara de Recicladores de Nicaragua y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), entre otros cargos.