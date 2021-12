Lissette Bloch: Liderazgo en plena pandemia

Por Claudia Contreras, E&N



“Como lider de este laboratorio tenía en mis planes poner biología molecular. Pero no es sencillo. Se postergaba los planes, los médicos no estaban listos. En esa época no había SARS”, cuenta Lissette Bloch Quirós, CEO de Laboratorio Clínico Max Bloch. El COVID abrió la oportunidad de realizar exámenes en biología molecular. “Empezamos con la prueba del SARS COV 2, tenemos la prueba por biologia molecular: SARS, influenza o virus respitaro. Es una prueba idónea para confirmar un diagnóstico”.

También realizan la prueba del virus respiratorio sincitial respiratorio. Su apuesta es crecer en exámenes que solo están disponibles en Estados Unidos. También buscará expandir más laboratorios de biología molecular en el oriente del país. En 2022, quieren expandir el menú de exámenes acreditados. “Nos sentimos confiados para expandir calidad en el próximo nivel”.

Dirige un equipo donde el 63% son mujeres y ha logrado ser el primer laboratorio de El Salvador en tener una ISO 15181. “Lidero el departamento de finanzas, mercadeo, ventas, gestión humana, y calidad. Me dedico a liderar y trabajar en equipo. El laboratorio clínico está sumamente ligados. Es un eslabón que si se rompe afecta toda la cadena”, apuntó.

Su equipo sigue siendo crucial en tiempos de pandemia. El 22 de marzo 2020 cuando El Salvador anunció el inicio de la cuarentena. El 100% de las personas respondieron. “Conseguimos transporte para el día siguiente, no dejamos de abrir ningún día. Recogían a la gente a las 3 AM para estar en ruta, atendiendo, todos respondieron. Para mí eso fue un orgullo, me llenó el corazón seguir trabajando por pacientes y por todo el equipo de Max Bloch”. Max Bloch abrió el servicio a domicilio que hoy factura como una sucursal más. “Luego, cuando la gente comenzó a salir, tuvimos que adecuar instalaciones para tener por separado los exámenes COVID. No lo mezclamos. Asumimos de forma ordenada y con calidad, la demanda fue muy grande”, explicó.

Para fomentar la equidad, Max Bloch da charlas de concientización, incluso sobre cáncer de seno para todos los colaboradores. Para Bloch, el Covid también trajo una cultura de prevención en los salvadoreños. “La gente ha comprendido que lo más importante es tu sistema inmunológico. Herramienta uno es que estés saludable. Esperaría que la gente ha comprendido la necesidad de la nutrición correcta, moverse, utilizar el laboratorio clínico de forma correcta, de apoyo”.

Cargo: CEO de Laboratorios Max Bloch

País: El Salvador

Educación: Ingeniera Industrial de U. Standford, 1988

MBA de la Universidad Wharton, 1994 / Pennsilvania