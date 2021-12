Raquel García: Una mujer liderando en la tecnología

Por Luis Alberto Sierra, E&N



Raquel García fue la primera mujer presidenta de una Cámara de Tecnología en la región centroamericana. Esta panameña lleva 18 años en Credicorp Bank, donde lidera la división de Comercio electrónico (e-commerce). Cuando comenzaba, nadie sa- bía qué era eso del comercio electrónico: “La palabra disrupción está en mi vocabulario desde que estoy sentada en este puesto”.

La pandemia ha potenciado el campo en el que se ha desarrollado desde hace cerca de dos décadas. “Hoy día, el comercio electrónico es un estilo de vida. La tecnología es el articulador de las industrias y permite el desarrollo de las masas. Me apasiona el tema de poder lograr que a través de la tecnología tú puedes otorgarle acceso a las masas, puedas democratizar la inclusión”. García considera “retador” haber sido una pionera en el mundo de la tecnología en Panamá.“La verdad es que a mí me apasionan los retos. Los trato de ver como oportunidades, más que como obstáculos”.

Esta Mujer Desafiante apunta que “el tema de la inclusión y darle la relevancia a la mujer, definitivamente debe ser nuestro norte. Esas niñas que vienen creciendo y que nos ven deben de entender que, si llegaran a liderar, no debería ser complicado llegar por ser mujer. No debe ser un reto el tema de género, y yo lo manejo desde esa misma perspectiva. El trato debe ser igual, y creo que lo he demostrado reeligiéndome en la Cámara por cuatro años”, sostiene.