Pamela Guinea: 'Hay que animarse a Hacer las cosas, aún a contracorriente'

Por Ingrid Roldán Martínez, E&N



“Soy cineasta en un país donde no hay leyes ni incentivos que apoyen el cine” dice Pamela Guinea, “donde el arte y la cultura muchas veces quedan en el último eslabón de las prioridades del Estado. Donde no se logra entender que el cine, además de referente cultural, también es industria; no se pueden separar, van de la mano”.

La cineasta, nacida en Guatemala, es diseñadora gráfica, editora y productora audiovisual. Ha sido productora del festival “Distrital, cine y otros mundos” en sus ediciones 2014 y 2015. Es productora del largometraje mexicano “Tesoros”, de María Novaro, que se estrenó en la 67 edición de la Berlinale. Es coproductora y productora ejecutiva del largometraje “Nuestras Madres”, estrenado en la 58 Semana de la Crítica de Cannes, donde obtuvo tres pre- mios, entre ellos el Cámara de Oro (Mejor ópera prima).

Actualmente, desde su empresa Cine Murciélago, produce proyectos como Nosotros, Roza y Boreal. Fue seleccionada en Puentes de la European Audiovisual Entrepreneurs, EAVE en 2021. Presidenta de la Asociación de Cine de Guatemala, AGACINE y fundadora de La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Guatemala. Es Coordinadora general de la Muestra de Cine Hecho por Mujeres.

Para Guinea tres momentos han marcado su vida: el exilio, el retorno y la maternidad. Estos “están llenos de emociones, momentos duros, contradicciones y sobre todo retos enormes”. Cuando era niña, su familia debió salir del país debido a la persecución del régimen, que significaba un enorme riesgo para ellos. Creció en México y esta vivencia marcó un nexo importante con el vecino país.

A su regreso del exilio se involucró en producciones cinematográficas que pusieron el nombre de Guatemala en la cartelera internacional. Fue cofundadora de la empresa Melindrosa Films con la que produjo varios cortometrajes y largometrajes estrenados en festivales de Europa, como San Sebastián, en España, con los que obtuvieron premios internacionales. También fue productora en línea de Guatemala y casting de La Jaula de Oro (2013), de Diego Quemada-Díez, cinta mexicana premiada.

“En general, abrazar el miedo ha sido clave. Hay que animarse a hacer las cosas, aún a contracorriente. También es importante rodearse de personas que te impulsan. Tejer redes de apoyo en todo. La colectividad es clave”. “Trato de luchar por mejores condiciones para las y los cineastas de mi región (centroamericana), por un equilibrio en la industria, por ver más mujeres contando sus propias historias. Por contar, incluso, la mía pro- pia”, agrega.

Ocupar posiciones de liderazgo le ha permitido incidir en espacios de decisión. Como presidenta de la Junta Directiva de AGACINE (Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía), impulsó la Ley de Cine, una agenda aún pendiente y tan importante para el país. También busca llevar una agenda de equidad e incentiva a mujeres a que cuenten sus propias historias a través del cine. Busca más participación de sus congéneres. Las insta a no quedarse calladas y propicia siempre un acompañamiento oportuno para cada situación.

Caballero de artes y letras

En 2021 recibió la Orden de las Artes y las Letras en grado de Caballero (Chevalier) de Francia. Es fundadora de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Guatemala.