Gabriela Torres: Mujer tech que defiende la equidad y busca eliminar la desigualdad

Por Claudia Contreras, E&N

Encabeza una de las firmas de desarrollo de mayor crecimiento en El Salvador. Atiende a clientes en Estados Unidos y Europa. Tiene 27 años y cree en dar empleo a todo tipo de jóvenes en cualquier parte de El Salvador.

“En la universidad, éramos tres mujeres y los demás eran hombres. La mayoría venían con conocimientos técnicos, ya dominaban el primer ciclo”. Entonces, reflexionó: “Esto no me va detener. Empecé a buscar cualquier oportunidad para aprender. Logré estar en el mismo nivel de mis compañeros. Me acostumbré a estar aprendiendo, seguí sacando certificaciones, becas para certificarse. A veces solo éramos tres en los cursos, pero ahí estaba. Yo quería aprender”, recuerda Gabriela Torres, CEO de Roots, una de las top 10 firmas de desarrollo de software en El Salvador.

Al principio, Roots no fue una firma de desarrollo, sino que fue parte de El Mercadito, el hub de emprendedores salvadoreño. Ahí vendían camisetas teñidas a mano. “Para entrar al Mercadito había que tener una representación legal”. Así legalizó su empresa. “Yo no sabía hacer ni un crédito fiscal en ese momento. Sin ese primer emprendimiento nos hubiera costado más entrar al mundo del software”. Entre sus clientes destaca: Banco Atlántida, Scotiabank, CIFCO, Claro, Repsol, así como muchas firmas para peritaje de seguridad digital.

Su primer cliente fue una empresa que tiene operación en Estados Unidos, México y El Salvador. Roots desarrolló un sistema que apoyaba el pago automatizado de planilla. “Soy la fundadora y directora general de la empresa, pero en el día a día cumplo diversos roles, pues además de pertenecer a Roots, me desempeño como consultora y especialista en seguridad digital siempre con Roots y también pertenezco a organizaciones para la defensa de derechos humanos como Futuro Abierto, donde soy la Directora de Desarrollo Tecnológico y Seguridad Informática y desde donde colaboro en múltiples espacios y actividades”, detalló Torres. También tiene un programa radial con su socio cofundador de Roots, donde cada semana hablan de tecnología junto a Miguel Villegas, cofundador de la empresa.

Es una de las pocas mujeres CEO en una industria dominada por hombres. “Cuando comenzamos con Roots era mujer de 20s, que quería venderte una solución y estábamos con puros hombres de 35 años para arriba. Tuve ese estereotipo, esa percepción de que si sos joven no confían en tí, en una empresa que sea liderada por una mujer. Llegaba con mi socio a reuniones y pensaban que era yo la que tomaba las notas. Me decían: ‘Pensé que usted venía a tomar las notas’”. Torres afirma que para vencer esos paradigmas se logra con educación. “Cuando te podés especializar en un área, tu trabajo muestra lo que sabés. Eso es clave. Con nuestro trabajo, no solo es decir: yo soy tal persona, sino que nuestro trabajo hable por sí mismo. Así mi voz tomó relevancia en reuniones importantes”.

Una de sus pasiones es la seguridad digital y es una de las fortalezas de Roots, que vende desarrollo de software, peritajes informáticos, consultorías a empresas.

Apuesta por el teletrajo

La mayoría de sus colaboradores no viven en San Salvador. “Tratamos de dar oportunidad a gente de afuera de San Salvador, con discapacidades, apoyamos tener trabajo remoto, así como la flexibilidad para seguir estudiando”.

En San Miguel, al oriente de la capital salvadoreña, Roots logró convenios con la Universidad Gerardo Barrios para habilitar un laboratorio de innovación para trabajar, para los colaboradores de Roots. Más que un trabajo social, Torres afirma que las firmas grandes de tecnología de El Salvador está muy concentrado en San Salvador. Previo a la pandemia, Roots ya tenía la cultura de trabajar en remoto.

Roots suma 23 colaboradores. “Tratamos que nadie se sienta mal de dónde viene, ni de sientan diferentes por no vivir en la capital. Trabajan con gente de Europa, EEUU. Como parte de la cultura empresarial, implementamos metodologías ágiles de trabajo para seguimiento de proyectos y reportes diarios. No exigimos que estés conectado de 8:00 AM a 5:00 PM. Exigimos entregables. Ponemos metas cortas para un largo plazo. Creo que uno de los mayores retos para las empresas es poder transicionar a un trabajo remoto”. Promueve el respeto de horarios, promueve la flexibilidad.

Parte de la cultura Roots también impulsa que los colaboradores apoyen labor social. “Pertenecemos a comunidades de derechos humanos, comunidades de mujeres. No limitamos que los colaboradores hagan lo mismo. Promovemos que se den charlas, webinar, empoderamiento individual”. Es fiel creyente de: al ver que compañero crece inspira y permite crecer. Esta cultura organizacional ha hecho que su equipo sea fiel a Roots. “Hay gente con mucho talento que se ven cohibidos por temas de dónde son, de dónde vengo. Eso tratamos que no esté en la ecuación (laboral)”.

¿Cuál es su receta para liderar equipos de hombres? ¿Cómo se empodera a las mujeres? Gabriela lidera una organización horizontal. “Nos vemos en un mismo nivel. Eso ayuda a que a la hora de liderar un equipo no existe el ‘yo tomaré la decisión porque soy la jefe’. La cultura empresarial (de Roots) no permite prejuicios de cultura o genero. “Si de entrada permitís que eso ocurra, entonces hay un problema. Parte de la agenda de equidad de Roots es puntualmente tener políticas de género, de diversidad”. Todos los colaboradores conocen estas políticas y son parte del día a día.

Roots tiene sesiones uno a uno con cada colaboradores para medir su estado de ánimo, y desarrollo de oportunidades.

-¿Personalmente cómo se compromete a tejer redes e inspirar alianzas entre mujeres de sus ámbitos de influencia? ¿A formar a las nuevas generaciones de mujeres? Actualmente y a futuro:



✓ Siendo mentora para otras mujeres.

✓ Siendo miembro de asociaciones, organizaciones e iniciativas de mujeres.

✓ Dando charlas y publicando artículos relacionados con el empoderamiento de las mujeres y promoviendo la integración de las mujeres en las áreas STEAM



Además con mis acciones trato de crear un legado que inspire a otros, pero principalmente otras niñas y mujeres a soñar más, aprender más, hacer más y ser más.

Creo que poder liderar en un rubro que actualmente está liderado principalmente por hombres (a nivel mundial), puede servir como precedente para otras niñas, jóvenes y mujeres, de que si es posible. A demás, estoy siempre dispuesta a poder compartir lo que sé o ayudar a otras personas a partir de mis experiencias personales.

Visibilizar a otras mujeres que son lideres, para ayudar a otras niñas y mujeres a darse cuenta de que, si bien actualmente somos una minoría, eso está cambiando y que ellas pueden ser parte de ese cambio.

Organizaciones pertenece

- Fundadora y Directora General de «Tecnologías Informáticas Roots», empresa de tecnología y desarrollo de software.

- Fundadora y Directora de Desarrollo Tecnológico y Seguridad Informática de «Futuro Abierto», ONG que trabaja en la transformación de realidades concretas a través del ejercicio activo de Derechos Humanos, transparencia y Gobierno Abierto.

- Directora IT de «#Nuestras», proyecto de seguridad digital que busca promover el internet como un espacio libre de violencia contra la mujer.

- Miembro activo de la «Red de Mujeres por la Transparencia y el Acceso a la Información Pública».